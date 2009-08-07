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Intel'den çarpan kilidi açık yeni işlemci; Pentium E6500K

9 yıl
8,5b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den çarpan kilidi açık yeni işlemci; Pentium E6500K
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Ve Intel yüksek maliyetli modellerine alternatif olarak çarpan kilidi açık yeni bir işlemcisini kullanıma sunuyor. Bilindiği üzere AMD'nin en büyük avantajlarından birisi Black Edition serisi modelleriyle 200$ altı fiyat segmentinde çarpan kilidi açık işlemcileriyle özellikle hız aşırtma tutkunu kullanıcılara farklı seçenekler sunabilmesiydi. Ancak gelen haberlere göre Intel, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Pentium E6000 işlemci ailesine çarpan kilidi açık yeni bir model ekliyor. Firmanın Pentium E6500K olarak isimlendirdiği yeni modelin Çin pazarında satışa sunulduğu belirtiliyor.

Intel'in çift çekirdekli yeni işlemcisi yukarıda da belirttiğimiz gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. 2.93GHz'de çalışan çarpan kilidi açık işlemci, 1066MHz FSB hızını destekliyor ve 2MB seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Sanallaştırma teknolojisine destek veren dolayısıyla Windows 7 ile gelecek "Sanallaştırılmış XP Modu" ile uyumlu olan işlemci özellikle hız aşırtma tutkunlarının dikkatini çekebilir. Yeni işlemci Çin pazarında P45 yonga setli Biostar TP45E Combo ile birlikte 190$ seviyesinden satışa sunulurken, işlemcinin maliyeti ise 84$ olarak açıklandı.

Intel'den çarpan kilidi açık yeni işlemci; Pentium E6500K
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Intel'den çarpan kilidi açık yeni işlemci; Pentium E6500K
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1ol3irol 9 yıl
yahu ne 84ünden bahsediyosunuz. işlemcinin maliyeti 84 dolar. adam malettiği fiyata mı satacak bunu? yurtdışı fiyatı bile 100 doların üstünde olur. burda 200 doların altından 1 transistörünü sokmazlar..
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jiddi 9 yıl
Hehe ! Super yorum olmus "burda 200 doların altından 1 transistörünü sokmazlar" vallahi cok hosuma gitti , helal olsun 1ol3irol
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...ve tabi adam hakli , 1 transistorunu 200 dolarin altinda sokarlar ise bunda kacyuzbin transistor var idi ? !

-
Yok ama haberde bu anakart ile si pi u birlikte satiliyormus da , iste o satista cpu'nun aliciya maliyeti 84 dolorezmis, ben boyle anladim. Neremden anladimsa artik onu kendime sakliycam musadenizle :)
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@nano@ 9 yıl
ya bıakın lekelemeyi süper bence ki bu işlemci hız aşırtmada twkr a çakar 4ghz olur bu hava soğutma ile eminim donanımhaber bizi aydınlatacaktır
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serkan1216 9 yıl
türkiye gelicekmi acaba birde o var çin pazarı felan diyor . avrupa pazarında daha yok :D[>:]
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yekoo 9 yıl
amd den daha f/p olmaya aday bu bi düşünelim aynı fiyata athlon x2 7850 var. eee çıksın bakalm görelim testleri ki eminim çok daha iyi başarım elde edicek artık amdnin elinde sadece p2 ler kaldı f/p intel bu kaleyide yıkarsa o zaman amd çok büyük düşüş yaşıyacak..
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CaReTTa_99 9 yıl
130$ bile olsa çarpan kilidi açık arkadaşlar bu işlemcinin alıcısı çok... Peynir ekmek gibi satılır emin olun...
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sadtneverdie 9 yıl
84 dolarda pahalıysa bedava mı versinler?
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Alper# 9 yıl

sadtneverdie

84 dolarda pahalıysa bedava mı versinler?

Amd kadar f/p ürünü olmaya adaymıdır sence


Bence geç kalınmış girişimler

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XenonMan58 9 yıl
yok abi yok bir intel Q6600 kullanıcısı olarak genede intel kazık bir işlemci AMD bundan sonraki sistem yenilemelerimde benimle olacak hiç değilse kazandığımızın karşılığını uygun fiyata alabilriz...
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Tatar* 9 yıl
Fiyat olarak gayet makul düşünülebilir
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Confusion 9 yıl
AMD nin "Black Edition" adıyla oluşturduğu marka ve hitap ettiği müşteri kitlesinden pay almak için güzel bir girişim
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