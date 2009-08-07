Intel'den çarpan kilidi açık yeni işlemci; Pentium E6500K

Tam Boyutta Gör

Ve Intel yüksek maliyetli modellerine alternatif olarak çarpan kilidi açık yeni bir işlemcisini kullanıma sunuyor. Bilindiği üzere AMD'nin en büyük avantajlarından birisi Black Edition serisi modelleriyle 200$ altı fiyat segmentinde çarpan kilidi açık işlemcileriyle özellikle hız aşırtma tutkunu kullanıcılara farklı seçenekler sunabilmesiydi. Ancak gelen haberlere göre Intel, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Pentium E6000 işlemci ailesine çarpan kilidi açık yeni bir model ekliyor. Firmanın Pentium E6500K olarak isimlendirdiği yeni modelin Çin pazarında satışa sunulduğu belirtiliyor.

Intel'in çift çekirdekli yeni işlemcisi yukarıda da belirttiğimiz gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. 2.93GHz'de çalışan çarpan kilidi açık işlemci, 1066MHz FSB hızını destekliyor ve 2MB seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Sanallaştırma teknolojisine destek veren dolayısıyla Windows 7 ile gelecek "Sanallaştırılmış XP Modu" ile uyumlu olan işlemci özellikle hız aşırtma tutkunlarının dikkatini çekebilir. Yeni işlemci Çin pazarında P45 yonga setli Biostar TP45E Combo ile birlikte 190$ seviyesinden satışa sunulurken, işlemcinin maliyeti ise 84$ olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör