Intel'den dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemci: Core i5 540UM

Intel dizüstü bilgisayarlar için düşük güç tüketimli yeni bir işlemci hazırlıyor. Uzun pil ömrü vaad eden ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için düşünülen Core i5 540UM modelinin yaz aylarında pazara giriş yapacağı bildiriliyor. Yakın zamanda kullanıma sunulacak Core i5 520um (1.06GHz, Turbo ile 1.86GHz) modelinin üzerine konumlandırılması beklenen çif çekirdekli yeni işlemcinin detayları netleşti.

Standart olarak 1.2GHz'de görev yapacağı ancak yük durumuna ve uygulama ihtiyacına göre Turbo Boost teknolojisiyle tek çekirdek frekansının 2.0GHz'e çıkabileceği belirtilen Core i5 540UM modelinin ısıl güç tasarımı ise 18 Watt olacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Arrandale jenerasyonunun bir üyesi olacak yeni işlemcinin entegre grafik birimi ise 166MHz-500MHz hızlarında görev yapacak.

Düşük güç tüketimli tasarımı sayesinde yukarıda da belirttiğimiz gibi standart notebook'lardan çok ultra-ince tasarımlı modellerde kullanılması beklenen işlemcinin fiyatı ise henüz bilinmiyor.