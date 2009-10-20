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Intel'den yüksek performans sınıfı yeni işlemci: Core i7 960

9 yıl
8,8b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den yüksek performans sınıfı yeni işlemci: Core i7 960
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AMD'nin maliyet odaklı Athlon II serisine nasıl tepki göstereceği merakla beklenen Intel, yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni bir işlemcisini daha kullanıma sunuyor. Firmanın Bloomfield kod adını taşıyan Core i7 jenerasyonu altında hazırladığı Nehalem tabanlı Core i7 960 işlemcisi 3.2GHz'de görev yapıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni işlemci LGA1366 formundaki soket yapısı ile X58 anakartlarda kullanılabiliyor. Üç kanal entegre DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemcinin destek verdiği QPI hızı ise 4.8GT/sn olarak açıklandı.

Seviye 3 bellek kapasitesi 8MB olan işlemci 3.2GHz olarak belirlenen saat hızı ile Extreme Edition serisi altında Core i7 965 EE modeliyle aynı frekansa, 3.06GHz'de Core i7 950 modeliyle aynı satış fiyatına (562$) sahip. Sessizce kullanıma sunulan Core i7 960 modelini takiben aynı fiyat segmentindeki Core i7 950 modelinde indirimde gidilmesi de beklenebilir.


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NecroCyber-777 9 yıl
Arkadaşlar core i7 serisinin en sağlam performanslı en pahalı işlemcisi hangisi oluyor şu an ... o kadar model cıktıki takip edemiyorum artık:=))
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KiLLeR© 9 yıl

CELTIC FROST

Arkadaşlar core i7 serisinin en sağlam performanslı en pahalı işlemcisi hangisi oluyor şu an ... o kadar model cıktıki takip edemiyorum artık:=))


i7 975 extreme.

Fiyat: 2000 TL


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IhtiyarDelikanli 9 yıl
su core i7 serisine uzun süre geçmicem vlla hiç masraf yapmaa gerk yok oc le oc le kullan core 2 duo nu
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HiqhWoltage 9 yıl
Core i7 965 EE ile aynı gibi bu, QPI 3.2ghz di sanrım 965ee de, bunda QPI 4.8ghz fiyatıda daha düşük, iyi bir işlemci.
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Kimkim 9 yıl
Alacağımdan değil de genel olarak bu yeni işlemcilerin en çok beğendiğim özelliği bir öncekinin fiyatını düşürmeleri.
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