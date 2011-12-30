Intel'in 32nm Medfield yongada sistem özellikleri ve benchmark değerleri internete sızdı

Intel'in hemen hemen hiç varlık gösteremediği mobil cihaz segmentinde şimdiye kadar ki en iddialı platformu olan Medfied yongada sistem çözümü tüketici elektroniği fuarı CES 2012 öncesinde az da olsa yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Prototip akıllı telefon ve tablet resimlerinden sonra bu prototiplerin benchmark sonuçları da internete sızdırıldı.





VR-Zone sitesi tarafından elde edilen bilgilere göre referans tablet 1.6GHz hızında Medfield yongada sistem çözümü ve 1GB RAM özelliklerine sahip. Android işletim sistemi için yazılmış benchmark testlerinden biri olan Caffeinemark'a Tegra 2 ve Snapdragon MSM8260 çözümleriyle birlikte giriyor.





Daha önce buradan sizlere aktardığımız haberimizde Intel'in Medfield yongada sitem çözümü yüklü prototipinde Android'in Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullandığını ve buna göre optimizasyonlar yaptığını belirtmiştik. Benchmark testine giren prototipte büyük ihtimalle ICS sürümünü üzerinde barındırıyor. Çünkü Medfield yongada sistem çözümü ICS ile en iyi performans ve enerji tüketim değerlerine ulaşıyor. Testteki diğer modeller ise işlemci modellerine bakarak muhtemelen bir HTC Jetstream ve Galaxy Tab 10.1.





Testte Tegra 2 çözümü barındıran tablet 7500 puan alırken Snapdragon MSM8260 çözümü taşıyan tablet ise 8000 puan elde ediyor. Medfield'li tabletin puanı ise 10500. Intel performans bakımından rakiplerinin önünde görünüyor. Ancak yeni yılda piyasaya sürülecek üst seviye ARM tabanlı işlemciler Medfield'ı bu anlamda geride bırakabilir. Çünkü Tegra 3 veya Snapdragon S4 çözümü taşıyan modellerle herhangi bir test yapılmamış görülüyor veya yapıldıysa da açıklanmadı.





Bu noktada en iyi karşılaştırmayı piyasaya sürüldükleri zaman yapabileceğiz.





Test konusunda başarılı puanlar elde eden Medfield enerji tüketimi konusunda ise beklentileri aşamamış görünüyor. Bekleme konumunda Medfield 2.6W enerji harcarken yük altında 3.6W enerji değerine çıkıyor. Intel'in beklentisi ise bekleme konumunda 2W, yük altında 2.6W enerji tüketmesi. Bu sayede ARM işlemcilerle enerji harcama anlamında da büyük bir koz elde etmiş olacak.





Intel'in henüz optimizasyonları devam ettiği için yukarıdaki değerler düşebilir veya artabilir ancak ARM mimarisi ile sıkı bir rekabet için Intel'in bu kez amacına biraz daha fazla yaklaştığını söyleyebiliriz.