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Intel'in 32nm Arrendale işlemcilerinde değiştirilebilir grafik özelliği olacak

10 yıl
7,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 32nm Arrendale işlemcilerinde değiştirilebilir grafik özelliği olacak
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Intel sene sonunda geçmeye hazırlandığı 32nm üretim teknolojisiyle birlikte entegre grafik özelliğine sahip işlemcilerini de pazara sunmaya başlayacak. Westmere jenerasyonu dahilinde hazırlanacak Arrendale kod adlı mobil işlemcilerde çoklu zar tasarımına yer verilerek tek çatı altında 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan entegre grafik çekirdeği ile birlikte paketlenecekler. İlk etapta mobil sistemler için hazırlanacak işlemcilerin yılın ikinci yarısında tanıtılması beklenen Calpella platformunda kullanılması bekleniyor.

Tabii işlemci üzerinde gelecek entegre grafik çipi temel ofis ihtiyaçları ve internet uygulamalarının altında kalkacak olsa da muhtemelen daha fazlasını isteyen kullanıcıları tatmin etmeyecek. Bu noktada ise devreye değiştirilebilir grafik özelliği girecek. Intel'in mevcut mobil platformlarında da desteklediği bu teknoloji çerçevesinde kullanıcıların işlemci üzerindeki entegre grafik yongasının yetersiz kaldığı durumlarda veya örneğin oyunlar için daha yüksek performans arzulandığında sistem üzerinde yer alan harici ekran kartı kullanılabilecek.

Tabii oyun oynanmadığı ve ofis/internet uygulamalarına dönüldüğünde ise tekrar işlemci üzerindeki entegre grafik yongasına geçiş yapılarak başta güç tüketimi olmak üzere bazı önemli bazı avantajlar elde edilebilecek. Şu anki sistemlerde Kuzey köprüsü üzerinde yer alan entegre grafik yongası ile ATi'nin ekran kartı çözümleri arasında kullanılan geçiş sisteminin Westmere tabanlı işlemcilerle birlikte Intel'in yine önümüzdeki yılın hemen başında duyurmayı planladığı Larrabee kod adlı yeni gpu teknolojisini desteklemesi de beklenebilir.


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sertacaygun 10 yıl
Pil ömrü açısından iyi olabilir. Termal anlamda kötü olacağını sanıyorum, ısınınca işlem gücü düşmez umarım.
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01Mrt 10 yıl
teknoloji git gide taşınabilir ayggıtlar üzerine yoğunlaşıyor...
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WinteR 10 yıl
Naçizane fikrim IMC ne kadar hızlı ve geniş olsada işlemciyi yorduğu hakkındaydı, sanırım bu proje ile IMC yi başka bir core ile kontrol edecek,asıl çekirdeğe işlenmiş veri gelerek performans artışı yaşayacak.
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max975 10 yıl
güç tüketimimde sağlayacağı avantajlar gerçekten iş yapar ben mesala alabilirim..
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yc#1 10 yıl
Acaba değiştirilebilir grafik kartında MXM modülünü kullanacaklar mı ?
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Tolgá 10 yıl
bunun grafik işleci olmayan versiyonlarıda çıkıcakmı acaba..
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