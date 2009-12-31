Intel'in 32nm'deki en ucuz işlemcisi Pentium G6950 olacak

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Intel 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerini duyurmaya hazırlanıyor. Pentium, Core i3 ve Core i5 serileri altında 7 yeni işlemcisini yeni haftada satışa sunacak olan Intel için Wesmtere tabanlı yeni işlemciler büyük taşıyor. Zira Intel 32nm ile birlikte Nehalem mimarisini alt fiyat segmentlerinde de yaygınlaştırmayı ve 2011 sonrasında Core mimarisini temel alan pek çok işlemcisiyle yavaş yavaş yollarını ayırmayı planlıyor.

Intel'in bu hedefi doğrultusunda üzerinde durduğu yeni modellerden birisi de Pentium G6950 olacak. Yeni işlemcinin model isimlendirmesi Intel'in alışılageldik yaklaşımından biraz farklı ve Intel niçin böyle bir tercihte bulundu henüz bilmiyoruz ama Pentium G6950, firmanın 32nm modelleri arasındaki en ucuz çözüm olacak. 2.8GHz'de çalışan ve 3MB Seviye 2 bellek ile donatılan yeni işlemci bazı önemli farklılıklara sahip olacak.

Avrupa fiyat listelerinde 87 Avro seviyesinden yer edinmeye başlayan Pentium G6950, çift çekirdekli bir yapıya sahip ancak 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan diğer işlemci modellerinden farklı olarak Hyper-Threading desteği sunmuyor. Tabii işlemcinin tek eksiği Hyper-Threading desteği de değil zira çekirdek frekanslarını dinamik olarak kontrol eden Turbo Boost teknolojisi de işlemcinin sahip olmadığı özellikler arasında.

Pentium G6950'deki entegre grafik yongası, aynı üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i3 ve Core i5 modellerinden farklı. Zira bu modeldeki grafik yongası HD video hızlandırma desteği sunmuyor. Belirttiğimiz gibi serinin en ekonomik çözümü olacak Pentium G6950, 32nm için Intel yol haritasında görünen Pentium serisi tek model ancak Intel'in ilerleyen dönemlerde örneğin Pentium G7000 gibi daha hızlı bir model veya modeller çıkarması da olası.

Entegre grafik birimi 533MHz'de çalışan işlemci, sahip olduğu bellek kontrolcüsüyle çift kanal DDR3-1066MHz bellek desteği sunuyor. LGA1156 formunda olan ve 73 Watt'lık TDP değeriyle gelen yeni işlemcinin maliyet odaklı sistemlerde kullanılması beklenirken, hız aşırtmacıların yeni gözdelerinden birisi olacağı tahmin ediliyor.