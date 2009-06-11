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Intel'in 6 çekirdekli masaüstü işlemcileri yıl sonuna doğru gelebilir

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 6 çekirdekli masaüstü işlemcileri yıl sonuna doğru gelebilir
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Dunington kod adını taşıyan 6 çekirdekli sunucu işlemcilerini geçtiğimiz Eylül ayında duyuran Intel'in 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerine yönelik çalışmaları da devam ediyor. Gulftown kod adını taşıyan ve Nehalem mimarisini temel alan LGA1366 formundaki yeni işlemcilerle ilgili olarak şimdiye kadar daha çok önümüzdeki yılın ilk yarısı içerisinde anons edilecekleri konuşulmuş olsa da gün ışığıa çıkan yeni bilgilere göre 6 çekirdekli masaüstü işlemcileri yılın ikinci yarısında endüstrinin beğenisine sunulabilir.

Gelen bilgilere göre Intel, 6 çekirdekli Nehalem işlemcilerini Core i5 + P55 lansmanıyla eş zamanlı olarak yılın son çeyreğinde yapabilir. BIOS güncellemesi aracılığı ile mevcut X58 anakartlarda da çalışabileceği de belirtilen 6 çekirdekli Nehalem işlemcilerinin hangi seri altına lanse edileceği ise henüz bilinmiyot zira Intel'in henüz 6 çekirdekli masaüstü işlemcileri için isimlendirme çalışmalarını bitirmediği, yeni işlemcilerin Core i7 jenerasyonundan farklı bir seri altında anons edilmesinin de ihtimaller dahilinde olduğu belirtiliyor.


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Han-X 9 yıl
e7200 her işimi görüyor :)
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WinteR 9 yıl
32 nm üretim teknolojisine sahip, Westmere ailesinden Gulftown, Nehalemin takipçisi olarak geliyor, önemli bir adım, güç tüketiminde önemli düşüşler bekleniyor. 32 nm sunumunda tanıtılabilir.
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eSqUaLl 9 yıl

Orjinalden alıntı: SONYENICHERY

e7200 her işimi görüyor :)
Zevk İşi Bunlar.. Sen Clio Dizele Binersin, Ben Clio RS 3`e Binerim.. Sonuc Olarak İkiside İş Görüyor Ama Kullanım Zevkleri Cok Farklı Saygılar
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dante38 9 yıl
Ekran kartlarının o.c modeli varda işlemcileri niye yok.
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Master_Evil 9 yıl
bunlar çıkana kadar
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CoolnQuiet 9 yıl
Core i5'lerin 1 Eylülde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu durumda 6 çekirdekli ve ismi henüz belirlenmemiş işlemcinin de bu zamanda piyasada olması gerekiyor. Okula dönüş dönemine yetiştirecekler o zaman bu işlemciyi de.
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K.Kahriman 9 yıl
6 çekirdek daha az . quad dan geçiş yapmak için en azından bir 16 çekirdeğin çıkması lazım o da 4-5 sene sürer heralde

(espri olsun diye yazdım çıkıpta oyun destekliyor mu , yok ne işine yarayacak diye yorum yazmayın)
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groll 9 yıl
eskiden mhz savaşları vardı şimdi çekirdek
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