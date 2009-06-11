Intel'in 6 çekirdekli masaüstü işlemcileri yıl sonuna doğru gelebilir

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Dunington kod adını taşıyan 6 çekirdekli sunucu işlemcilerini geçtiğimiz Eylül ayında duyuran Intel'in 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerine yönelik çalışmaları da devam ediyor. Gulftown kod adını taşıyan ve Nehalem mimarisini temel alan LGA1366 formundaki yeni işlemcilerle ilgili olarak şimdiye kadar daha çok önümüzdeki yılın ilk yarısı içerisinde anons edilecekleri konuşulmuş olsa da gün ışığıa çıkan yeni bilgilere göre 6 çekirdekli masaüstü işlemcileri yılın ikinci yarısında endüstrinin beğenisine sunulabilir.

Gelen bilgilere göre Intel, 6 çekirdekli Nehalem işlemcilerini Core i5 + P55 lansmanıyla eş zamanlı olarak yılın son çeyreğinde yapabilir. BIOS güncellemesi aracılığı ile mevcut X58 anakartlarda da çalışabileceği de belirtilen 6 çekirdekli Nehalem işlemcilerinin hangi seri altına lanse edileceği ise henüz bilinmiyot zira Intel'in henüz 6 çekirdekli masaüstü işlemcileri için isimlendirme çalışmalarını bitirmediği, yeni işlemcilerin Core i7 jenerasyonundan farklı bir seri altında anons edilmesinin de ihtimaller dahilinde olduğu belirtiliyor.