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Intel'in 8 çekirdekli ve DDR4 destekli ilk masaüstü işlemci modeli: Core i7-5960X Extreme Edition

5 yıl
7,2b
1
198
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 8 çekirdekli ve DDR4 destekli ilk masaüstü işlemci modeli: Core i7-5960X Extreme Edition
Önümüzdeki yıl Intel tarihinin belki de en yoğun dönemi olabilir. Bir yandan 14nm Broadwell işlemcileri, diğer taraftan da Haswell işlemci ailesinin jenerasyonun yeni üyeleri ve Haswell-E tabanlı Extreme Edition serisi işlemciler derken, mobil cihazlara yönelik Atom işlemciler ve sunucular için geliştirilen Broadwell tabanlı Xeon işlemciler arka arkaya piyasaya sürülecek.
2014 için Intel ürün gamındaki en yüksek performanslı masaüstü işlemci modeller, Haswell-E temelli ore i7-5000 serisi modeller olacak. DDR4 teknolojisine merhaba diyeceğimiz yeni işlemci ailesi ile Intel ayrıca kendi tarihinde ilk defa son kullanıcılar için 8 çekirdekli işlemcilerini kullanıma sunmaya başlayacak. Ivy Bridge mimarisini kullanan Core i7-4960X gibi modellerden farklı olarak yeni işlemciler, Haswell tasarımını baz alacağından saf çekirdek performansında gelişim yaşancak, artan çekirdek sayısı ve DDR4 belleklerin sağlayacağı ekstra bantgenişliği sayesinde platform seviyesinde ciddi bir performansı gelişiminin yaşanacağını söyleyebiliriz.
22nm üretim geometrisi ile hazırlanan işlemci ailesinin en hızlı üyesi Core i7-5960X olacak. AMD'nin çift tam sayı ünitesi ve paylaşımlı kayar nokta ünitesi kullanan modüllerden oluşan 8 çekirdekli işlemcilerine karşı, alışagelmiş çekirdek tasarımı üzerine 8 çekirdekli bir yapının bina edildiği işlemci, Hyper-Threading teknolojisi ile toplamda 16 izlek desteği sunacak. 20MB büyüklüğündeki Seviye 3 bellek kapasitesi ile tek izlek performası artacak olan işlemcinin şu an mühendislik örneği aşamasında olan temsilcisi 3GHz çalışma frekansına sahip. Piyasaya çıkacak revizyonun bu hızda mı kalacağı yoksa, daha frekans ile mi geleceği henüz bilinmiyor. 
X99 çipsetli anakartlarla kullanılması beklenen işlemci, LGA2011-3 (revizyon 3) soket formunda olacak. Artan çekirdek sayısının bir yansıması olarak Core i7-4960X işlemcisinden farklı olarak ısıl tasarım gücü 130 Watt seviyesinden 140 Watt'a yükselen işlemci, Haswell mimarisinin karakteristik bir özelliği olarak FVIR olarak bilinen entegre voltaj regülatörünü de bünyesinde barındıracak. Gelen bilgilere göre Intel, dört çekirdekli güncel işlemcilere göre 8 çekirdekli Haswell-E modellerinin, %55 daha yüksek IPC başarımı sunacağını öngörüyor. 
Extreme Edition serisi işlemcilerden alıştığımız üzere entegre grafik birimine yer verilmeyen Core i7-5960X, Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını, Intel'in izin verdiği oranda dinamik olarak kontrol edebilecek. Hız aşırtma için çarpan kilidi açık olarak gelecek işlemci bu sayede çok daha kolay ve etkili bir overclock platformu oluyor.  Core i7-5960X'e ek olarak Intel ayrıca 6 çekirdekli ve 15MB L3 bellekli Core i7-5930K modelini de lanse edecek. Yeni işlemcilerin, önümüzdeki yılın ikinci yarısında kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.
Intel'in 8 çekirdekli ve DDR4 destekli ilk masaüstü işlemci modeli: Core i7-5960X Extreme Edition

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yasin.25 5 yıl en beğenilen
internette Amd nin FX serisinin bittiğine bundan sonra Apu işlemciler üreteceğine dair haberler vardı ve buna herkes inandı. fakat bu yazılanlar sahteymiş. hwa.com.tr/... inşallah Amd nin bir tesellisi değil de gerçekten öyle olur yoksa İntel masaüstü işlemci de tekel olma yolunda gidiyor. i7 Extreme serisinin rakibi olmadığı için binlerce liraya satılıyor. İşlemcilere binlerce lira vermek istemiyoruz.
hadi Amd atak yap ne olur.
internette Amd nin FX serisinin bittiğine bundan sonra Apu işlemciler üreteceğine dair haberler vardı ve buna herkes inandı. fakat bu yazılanlar sahteymiş.
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1 Yanıt Yanıtla +52
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Rangle 5 yıl
Ömürlük işlemci :D
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Joker38 5 yıl
Fiyatı 3000 tlden aşağı olmaz

1 Yanıt Yanıtla +24
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NKFPK 4 yıl
hız aşagı çekilip cache artırılmış..
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Zero Limit 4 yıl
adam dört dörtlük olsun diye bu platforma geçecek bir de bakıyorsun x99 da usb 3.1 yok sata express yok. x79 da sadece 2 adet sata 3.0 natural hiç bir usb 3.0 ve resmi pci.ex 3.0 desteği olmaması gibi.
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fatihkayacioglu 5 yıl
Bana kalırsa 2k-4k çözünürlük veya 3 monitör dışında gereksiz. Yüksek çözünürlükte de yük ekran kartına biniyor, ama fazla sayıda ekran kartı alacağımız için darboğazı engellemek amacıyla yine yüksek işlemciler alıyoruz.
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-ForeverY- 5 yıl
2000-3000 Tl arasında olur fiyatları en az
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Onderti 5 yıl
Hemen geçerim diyenler fiyatı 1500 $ civarı olur en güçlü işlemcisi olacağı ıcın İntelin
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okan_cehapelioglu 5 yıl
mediatek pc sektörünede bi el atsa
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AMD HASTASI 044 5 yıl fx57
oncelikle fiyati 4000 tl den asagi olmaz ve bu islemci 140 wat olduguna gore kasada minumum 1400 wat olmasi gerek
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aslannyurek 5 yıl
kısmetse alırız bi 5770k. ddr 4 ramlerde hemen çıkar 8 gb da ondan atarız yanına. bide dx 12 li ekran kartı çıkarsa tamam işte :D
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SuperSantorelli 5 yıl AMD HASTASI 044
AMD HASTASI 044
oncelikle fiyati 4000 tl den asagi olmaz ve bu islemci 140 wat olduguna gore kasada minumum 1400 wat olmasi gerek





Yok,min.3400w psu gerekiyormuş
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Joker38 5 yıl
intel indirim yap
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Rizeli55 5 yıl
Genç arkadaşlara tavsiyem....
Parayı işlemci ram ve anakarttan ziyade monitöre yatırın...elinize en çok yapışacak donanım monitördür...
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*INVICTUS* 5 yıl
14 nm olsa daha iyi olmazmıydı bu yavru?
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icais 5 yıl
Buna bir rakip sart. AMD duy sesimizi.
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