Intel'in 8 çekirdekli ve DDR4 destekli ilk masaüstü işlemci modeli: Core i7-5960X Extreme Edition

Önümüzdeki yıl Intel tarihinin belki de en yoğun dönemi olabilir. Bir yandan 14nm Broadwell işlemcileri, diğer taraftan da Haswell işlemci ailesinin jenerasyonun yeni üyeleri ve Haswell-E tabanlı Extreme Edition serisi işlemciler derken, mobil cihazlara yönelik Atom işlemciler ve sunucular için geliştirilen Broadwell tabanlı Xeon işlemciler arka arkaya piyasaya sürülecek.

2014 için Intel ürün gamındaki en yüksek performanslı masaüstü işlemci modeller, Haswell-E temelli ore i7-5000 serisi modeller olacak. DDR4 teknolojisine merhaba diyeceğimiz yeni işlemci ailesi ile Intel ayrıca kendi tarihinde ilk defa son kullanıcılar için 8 çekirdekli işlemcilerini kullanıma sunmaya başlayacak. Ivy Bridge mimarisini kullanan Core i7-4960X gibi modellerden farklı olarak yeni işlemciler, Haswell tasarımını baz alacağından saf çekirdek performansında gelişim yaşancak, artan çekirdek sayısı ve DDR4 belleklerin sağlayacağı ekstra bantgenişliği sayesinde platform seviyesinde ciddi bir performansı gelişiminin yaşanacağını söyleyebiliriz.

22nm üretim geometrisi ile hazırlanan işlemci ailesinin en hızlı üyesi Core i7-5960X olacak. AMD'nin çift tam sayı ünitesi ve paylaşımlı kayar nokta ünitesi kullanan modüllerden oluşan 8 çekirdekli işlemcilerine karşı, alışagelmiş çekirdek tasarımı üzerine 8 çekirdekli bir yapının bina edildiği işlemci, Hyper-Threading teknolojisi ile toplamda 16 izlek desteği sunacak. 20MB büyüklüğündeki Seviye 3 bellek kapasitesi ile tek izlek performası artacak olan işlemcinin şu an mühendislik örneği aşamasında olan temsilcisi 3GHz çalışma frekansına sahip. Piyasaya çıkacak revizyonun bu hızda mı kalacağı yoksa, daha frekans ile mi geleceği henüz bilinmiyor.

X99 çipsetli anakartlarla kullanılması beklenen işlemci, LGA2011-3 (revizyon 3) soket formunda olacak. Artan çekirdek sayısının bir yansıması olarak Core i7-4960X işlemcisinden farklı olarak ısıl tasarım gücü 130 Watt seviyesinden 140 Watt'a yükselen işlemci, Haswell mimarisinin karakteristik bir özelliği olarak FVIR olarak bilinen entegre voltaj regülatörünü de bünyesinde barındıracak. Gelen bilgilere göre Intel, dört çekirdekli güncel işlemcilere göre 8 çekirdekli Haswell-E modellerinin, %55 daha yüksek IPC başarımı sunacağını öngörüyor.

Extreme Edition serisi işlemcilerden alıştığımız üzere entegre grafik birimine yer verilmeyen Core i7-5960X, Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını, Intel'in izin verdiği oranda dinamik olarak kontrol edebilecek. Hız aşırtma için çarpan kilidi açık olarak gelecek işlemci bu sayede çok daha kolay ve etkili bir overclock platformu oluyor. Core i7-5960X'e ek olarak Intel ayrıca 6 çekirdekli ve 15MB L3 bellekli Core i7-5930K modelini de lanse edecek. Yeni işlemcilerin, önümüzdeki yılın ikinci yarısında kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.