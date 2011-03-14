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Intel'in Sandy Bridge tabanlı Pentium G840 işlemcisi göründü

8 yıl
14,4b
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8
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Sandy Bridge tabanlı Pentium G840 işlemcisi göründü
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Intel'in yeni nesil Sandy Bridge mimarisini kullanan Pentium markalı ilk işlemci Çin'de ortaya çıktı. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Pentium G840 işlemcisi, aynı mimariyi temel alan çift çekirdekli Core i3 jenerasyonundan farklı olarak Hyper-Threading desteği sunmuyor yani toplamda 2 izlek desteği ile geliyor.

Seviye 3 bellek kapasitesi 3MB olan işlemci, CPU-Z görüntüsüne bakılırsa Sandy Bridge mimarsinin önemli güncellemelerinden birisi olan AVX komut setlerine de sahip değil. 2.8GHz'de çalışan işlemcinin baz hızı 100MHz, çarpanı ise 28x. 850MHz'de çalışan ve Turbo Boost ile 1100MHz çıkabilen entegre grafik birimiyle desteklenen işlemci, çekirdekler için Turbo Boost özelliğine ise sahip değil. Isıl tasarım gücü 65 Watt olarak belirtilen LGA1155 formundaki Pentium G840'ın 100 doların altında bir fiyatla çıkması bekleniyor.

Intel'in Sandy Bridge tabanlı Pentium G840 işlemcisi göründü
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devrimdoga 8 yıl
@dhsacit Bencede onun yerine celeron sb var o gayet yeterli gelir her türlü internet uygulamaları ve müzik için :)
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mertekin 8 yıl
Zaten o kadar sabdy bridge mimarisine has teknolojiyi kısmışsın hatta komutsetlerini bile kısmışsın bari fiyatını hakedeceği seviyeden koy.Umarım 90$ altı bir fiyatlandırma olur diyeceğim fakat celeron'un 86$ olduğunu düşünürsek bu işlemci 99$ gibi bir fiyatla piyasaya çıkabilir.
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dhsacit 8 yıl
iyi bir anakart alıpta bu işelmciyi almak saçmalı olur yani gereksiz.
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