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Intel'in Thin Mini-ITX anakartlı ilk modeller ortaya çıktı

6 yıl
2,3b
1
16
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in mini PC ve hepsi bir arada PC modellerinde kullanmayı hedeflediği ve inceliğiyle dikkat çeken Thin Mini-ITX anakartı bazı ürünlerde görülmeye başladı.

Sadece 25mm kalınlığa sahip olan Thin Mini-ITX anakart modeli bu sayede daha ince PC modellerinin de önünü açacak. Anakart, kasa içerisinde yanına entegre edilen bir soğutucu kullanıyor. Bakır borulara sahip bir fan taşıyan dizüstü bilgisayar tarzı soğutucu, masaüstü işlemcileri de kullanabilen anakartı soğutmaya yeterli. Isıl performansı ise 65W seviyesinde tutuyor. Ayrıca kalınlık da 25mm'yi geçmiyor. Bu sistemi kullanan cihazlar da oldukça ince olabiliyor. Bu sistemi kullanan PC-Q05 HTPC modeli sadece 47mm yüksekliğe sahip. 

Anakart üzerinde SSD, HDD, optik sürücü, RAM, işlemci, kablosuz bağlantı yongası bileşenleri kullanılabiliyor. Anakart HTPC ve hepsi bir arada çözümleri için sunulsa da aslında güçlü bir masaüstü PC ile eşdeğer performans verebiliyor.

Anakart üzerinde USB, HDMI, Ethernet, VGA gibi standart tüm çıkışlar mevcut.

ECS, Gigabyte, MiTac, Shuttle ve Wibtek firmalarının Thin Mini-ITX anakart taşıyan cihaz çözümleri şimdiden hazır. İnceliğe önem veren modellerde anakart ve soğutucu çözümü kullanılırken, farklı soğutucu çözümüne sahip modeller nispeten biraz daha kalın oluyor. Windows 8 işletim sistemli hepsi bir arada PC modelleri de yine bu anakartla üst seviye performans sunabiliyor.
Intel'in Thin Mini-ITX anakartlı ilk modeller ortaya çıktı
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http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/thinminiitxcomponentcatalog.pdf Yorum Yaz
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JoeyBane 6 yıl
Mini ITX formuna destek gösterdiği için Intel'i tebrik etmek lazım. Fakat bunları koyacak adam akıllı kasa bulmakta sıkıntı çekiyoruz:/
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MattPegasus 6 yıl
Aynen çok güzel torrent için sistem kurulur buna
Hem az elektrik harcıyor hemde fazla yer kaplamıyor.
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t.baris 6 yıl
yukuberk
Kalın da olsa gider sony alırım. Neden mi? Çünkü sony.

Ah şu "kalın" fanları yokmu!..
Bir an şüphe ettim acaba haberi yanlışmı anladım diye ama..
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Rubisco 6 yıl
Ivy Bridge de ısınma sorunu yok, abartmayın artık olr olmaz herşeye ısınıyo demenın alemi yok.5ghze overclock kasmayın SB den daha iyi çalışır.
Büro vs. için iyi de satın alma elemanının cebini doldurursanız bu tür bi mini sistem almaya karar verir.Yoksa normal anakarttan 2 kat pahalı bi anakart ile sistem kurup maliyeti görünce patronun minnacık olsunu ile 1.5 kat pahalı fiyatı arasında gdip gelir.
Mini-itx lerin tek derdi fiyatlarının pahalı olası.
Türkiye'de de doğru düzgün mini-itx anakat yok, olsa bile takacağınız işlemci vs. mini-itx kasaya sığdırmakta bazı nedenlerden dolayı sorun yaşayabiliyorsunuz, mini-itx kasaların boyutlarından dolayı. Stok fan ile kasanın yan paneli arasında 1 gıdımcık mesafe kalınca dur şuraya delik mi açsak diyebiliyorsunuz.
İşin içine heatpile ve özel soğutucu girdimi fiyatı zaten alıp başını gidiyor. Birbrine bağlı hep sorunlar silsilesi var, anca para açısından fazla kısıtlanmayan, alalım gitsin diye, ufak sistem üreten hazır pc gibilerin esas işine yarar bunlar. Bu forumdaki kullanıcı kitlesine benzer kullanıcılar memnun kalmakta zorlanır.
Slim/küp kasalar mini-itx'e göre fiyat avantajı sunuyor. mini'liğin bedeli ise 300TL üstüne kadar çıkabiliyor. Veririm olsun bitsin diyenler için sorun yok.
Pentiumlar'ın da en azından HD2000 ayarında GPU'ları olsaydı çok çok harika sistemle kurulurdu. Şimdi Hd2000 ve üstü bi mini-itx sistem kurmak isteseniz 250TL i3 için, 200TL+ anakart için, 120TL+ mini-itx kasa için. Pentiumlarda Hd2000 olsa idi şu an ve fiyatlaı hemen hemen aynı olsaydı : g620 130 tl civarı, m-atx h61/h67 anakart 120-150tl, slim kasa 60-80tl. Kasa olarak biraz daha büyük kabul ama bi sürü iş için yeterli ve çok daha ucuza çıkmış olacaktı, ofis bilgisayrından tut HTPC için her iş gelirdi(600tl itx i3 vs. 300tl slim g620).
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cagataykoroglu 6 yıl
MASTERMIND
yukuberk Kalın da olsa gider sony alırım. Neden mi? Çünkü sony.
Birader senin cinsel sorunların mı var?

Tatminsizlik :D
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nurettinaz 6 yıl
Ucuz olursa alinabilecek bir ofis urunu.
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MASTERMIND 6 yıl
yukuberk
Kalın da olsa gider sony alırım. Neden mi? Çünkü sony.

Birader senin cinsel sorunların mı var?
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Mr.Legend 6 yıl
yukuberk
Kalın da olsa gider sony alırım. Neden mi? Çünkü sony.

Sen hala banlanmadın mı ya. Ne sony si kardeşim ne anakart mı yapıyor işlemci mi üretiyor. Konu ile ne alakası var. Saçmalamaktan başka bir halta yaramıyorsun ya yaşını çok merak ediyorum.
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asalet03 6 yıl
yukuberk
Kalın da olsa gider sony alırım. Neden mi? Çünkü sony.

birisi bunu durdursun
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YordleKing 6 yıl
yukuberk
Kalın da olsa gider sony alırım. Neden mi? Çünkü sony.

Sırf -(eksi) vermek için giriş yaptım.
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zymrdvn 6 yıl
yukuberk
Kalın da olsa gider sony alırım. Neden mi? Çünkü Sony.

Sen beni güldürdün ya, Allah'ta seni güldürsün :)))
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Black Wall Street 6 yıl
ucuz yollu olursa bürolar için çok iyi bir sistem.anakart ayrı olarak satılıyorsa -ki ufak bir araştırma yaptım, bulamadım- torrent için de güzel bir çözüm
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