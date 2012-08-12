Intel'in Thin Mini-ITX anakartlı ilk modeller ortaya çıktı

Intel'in mini PC ve hepsi bir arada PC modellerinde kullanmayı hedeflediği ve inceliğiyle dikkat çeken Thin Mini-ITX anakartı bazı ürünlerde görülmeye başladı.





Sadece 25mm kalınlığa sahip olan Thin Mini-ITX anakart modeli bu sayede daha ince PC modellerinin de önünü açacak. Anakart, kasa içerisinde yanına entegre edilen bir soğutucu kullanıyor. Bakır borulara sahip bir fan taşıyan dizüstü bilgisayar tarzı soğutucu, masaüstü işlemcileri de kullanabilen anakartı soğutmaya yeterli. Isıl performansı ise 65W seviyesinde tutuyor. Ayrıca kalınlık da 25mm'yi geçmiyor. Bu sistemi kullanan cihazlar da oldukça ince olabiliyor. Bu sistemi kullanan PC-Q05 HTPC modeli sadece 47mm yüksekliğe sahip.





Anakart üzerinde SSD, HDD, optik sürücü, RAM, işlemci, kablosuz bağlantı yongası bileşenleri kullanılabiliyor. Anakart HTPC ve hepsi bir arada çözümleri için sunulsa da aslında güçlü bir masaüstü PC ile eşdeğer performans verebiliyor.





Anakart üzerinde USB, HDMI, Ethernet, VGA gibi standart tüm çıkışlar mevcut.





ECS, Gigabyte, MiTac, Shuttle ve Wibtek firmalarının Thin Mini-ITX anakart taşıyan cihaz çözümleri şimdiden hazır. İnceliğe önem veren modellerde anakart ve soğutucu çözümü kullanılırken, farklı soğutucu çözümüne sahip modeller nispeten biraz daha kalın oluyor. Windows 8 işletim sistemli hepsi bir arada PC modelleri de yine bu anakartla üst seviye performans sunabiliyor.













http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/thinminiitxcomponentcatalog.pdf