Intel'in Xeon E5 işlemcileri için ilk performans verileri

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel dünya genelinde %95 paya sahip olduğu sunucu pazarı için çalışmalarını sürdürüyor. Sandy Bridge-E serisi işlemcileriyle kullanıcıların oyun yetenekleri gelişmiş iş istasyonları kurabilmelerine olanak tanıyan Intel, kurumsal müşterilerin profesyonel ihtiyaçları için geliştirdiği Xeon-E5 serisi yeni nesil işlemcilerini de 2012 içerisinde sunmaya hazırlanıyor. Xeon 5000 serisi işlemcilerin yerini alması beklenen E5 serisi yeni modellerin ilk performans verileri, Sandy Bridge mimarisini kullanan yeni jenerasyonun bir önceki seriye göre performans çıtasını önemli ölçüde arttıracağını işaret ediyor.
Masaüstü sistemler için hazırlanan ve C1 revizyon çekirdek tasarımını kullanan Sandy Bridge-E serisinden farklı olarak Xeon E5 ailesinde C2 revizyon çekirdek tasarımına yer veriliyor. 4-8 çekirdekli versiyonları hazırlanan ve modeline göre 20MB'a varan Seviye 3 bellek kapasitesiyle geleceği belirtilen yeni işlemcilerin modeline göre 3 ya da 4 kanal bellek kontrolcüsüne sahip olması, 2x QPI ve 40 PCIe Gen3 ve 4x DMI 2.0 hattına sahip olması bekelniyor. Sandy Bridge-E jenerasyonu ile kıyaslandığında sanallaştırma yetenekleriyle de ön plana çıkması beklenene yeni işlemci ailesinin Intel tarafından yayınlanan ilk performans tablosu 2.7GHz'de çalışan 8 çekirdekli Xeon E5 işlemcisini, 3.46GHz'de çalışan 6 çekirdekli Xeon X5690 ile kıyaslıyor ve iki kat daha hızlı olduğu vurgusuna dikkat çekiliyor.
Sentetik testlerin ötesine geçtiğimizde yani gerçek dünya koşullarında değerlendirdiğimizde, sunucuların kullanım alanlarından yola çıkılarak aradaki farkın bu denli yüksek olması beklenmiyor. Yine de Intel en düşük koşulda %30, farklı uygulamalarda %70'e varan performans artışlarına dikkat çekiyor. Tek ve çift soketli sunucu sistemlerine yönelik modeller içermesi beklenen Xeon E5 işlemci ailesi, Intel'in güncel ürün gamındaki diğer modellerde olduğu gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve serinin en yüksek modellerinin 130 Watt ısıl tasarım gücüyle gelmesi bekleniyor.
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pcper.com/...
AMD nin yeni mimarisi BD ye benziyor. Nvidianın da benzeri yaklaşımı var ama Nvidia CPU üretmiyor, PC x86 yada server alanında koşturacak gücü yok herşeye yetişemez. Nvidianın Tesla vs. tarzı yaklaşımları Intelin MIC (many integrated cores) yaklaşımından farklı. Intelin yaklaşımı, sonuç olarak Çip bir x86 çipi, sisteme taksan tek başına sistemi açıp işletim sistemini çalıştırıp programları faln çalıştırabilecek bi çip, bildiğimiz bir CPU aslında. Bu açıdan diğer çözümlerden ayrılıyor, her ne kadar co-processor olsa da dediğim gibi içi x86 corelar ile dolu. x86 için herhangi bir kodu çalıştırabilir, open cl vs. faln gibi şeylerle yeniden kod yazmaya gerek yok. Yüksek performanslı hesaplama ( HPC ) alanında varolan kodları programları hemen hemen hiç modifiye etmeden oldğu gibi port etme imkanı var çünkü. Tesla vs. gibi yaklaşımlar ile karşılaştırınca, ( GPU ya erişim kurma veri taşıma BW latency dezavantajları) VS. ( MIC çok soketli sistem + QPI üstünden hızlı bağlantı yüksek BW, düşük latency ) şeklinde karşılaştırma oluyor.
Soru burda x86 mı CUDA mı o kadar basite iniyor. CPU core sayısı ile uygun ölçeklenen ve GPU olayı ile pek iyi olmayan problemler için x86 çok daha avantajlı. Yada varolan bi programı kodu CUDA'ya aktarmak çok zorsa sorun çıkıyorsa yine x86 daha avantajlı. Aksi durumlarda özellikle tek yönlü problemlerde, çalıştır ve unut tarzı yaklaşımlarda CUDA daha avantajlı olabilir.
Mesela 2x Xeon üstünde 7-8 tane GTX kart takıp V-Ray CT kullananlar var. 16.000 Kpaths/s gibi absürd derecede hızlar var. Programı çalıştırıyorsunuz, dispatch center gibi çalışıyor, parçalara ayırıp ekran kartlarına yolluyor.
Şimdi anakarta kaç tane MIC soket takılır vs. kaç tane GPU takılabilir gibi bi soru da var. Intelin örneğini verdiğinin işlem gücü GPU kadar var çünkü. Ama memory işlemlerine ne kadar sık ihtiyaç duyarsa Intel o kadar avantajlı olur.
AMD bu durumda, her ikisinden de farklı bi yerde, en azından NGC açısından. Sistemdeki herhangi bir aygıt gibi adreslenebilecek olması farklı avantajlar sunuyor. MIMD bir yapı var, ve hybrid olarak da sistemde kullanılabiliyor. Mesela thread1 CPU core1 + GPU core 1 beraber kullanırken, thread2 CPU core2+3+4 + GPU Core 2+3 aynı anda kullanıp işini yapabilecek.
MIC'in alanı başka, HPC temelli, ama bu Intelin de GPU geliştirebilme kapasitesinde olduğunu sıkarsa ekran kartı piyasasına girebilir demek aslında 1 TFlop güç iyi çünkü + normal cpu'dan farkı yok + cpu ile yüksek BW düşük latency iletişimi var. Ama tutup bunu oyun oynatmaya yada günlük işlerde kullanmaya kalkarsak foslar. AMD bu açıdan çok çok avantajlı.
Üstüne üstlük, AMD bunu ilk uygulayacağı için, Intel ve diğerlerini de peşine takmak zorunda. Nvidia da GPU adresleme var ama oldukça kısıtlı. Bu da dediğim tarzda programların kullanılmasını kısıtlıyor. AMD nin yaklaşımı çok karmaşık programlama olmadan uygulanabilir olucak, TLP yani thread level parallelizm ile, sistem kaynaklarını threadlere atayarak yani. "Dosya açma okuma işini core 1 sıkıştırma işlemini GPU core 1+2 yapsın " bu işleri tek bir thread yapıcak, thread1, thread 2 başka işleri diğer kaynakları kullanarak yapıcak.
Şimdi burda, ekran kartının oyunlardaki vs. performansı dışında, Intelin de NVdianın da ve diğerlerinin de bunu kabul etmesi destek vermesi lazım. Destek dışında donanımı da uygun hale getirmesi lazım.
Şimdi nasıl BD ye özel kimse program yazma derdinde değilse, NGC için de aynı şekilde kodlama derdine girmeyebilir. Her ne kadar AMD yeni sistemin kodlama açısından da kolay bi hale geldiğini açıklasa da, diğerlerinde olmayan sade AMD de olan bi olay için bunu yaparlar yapmazlar bilemeyiz. Nvidia Physix için oluyosa AMD için de olması lazım demek lazım ama gerçek nasıl olur bilemeyiz.
Nvida Physix mesela, eğer sistemde Nvidia kart yok ise CPU kullandığı zaman single threaded ve sadece x87 kullanarak iş yapıyor. Bu da inanılmaz ötesi bi perf. kaybı yaratıo feci kasıyor sistem. CPU'da aynı işi multi threaded + SSE2 ile yapınca 2 kattan fazla artış yaratır. Nvidia physix 32bit single precsion FP üstünde çalışıyor, çünkü ilk çıktığı zmanki physix kartı 32bit single precision donanımdaydı. Uyumluluk yeterlilik derken değişmedi. Rahatça SSE2 ile bu hesap kapasitesi 2 katına çıkar. Nvidianın 4x daha yüksek performans reklamları hepten yalan değil sonuçta, Nvidia kart ve driver olunca multi threaded SSE kullanıyor phsyx.
Bu noktada Nvidia böyle bişey yaptırtabiliyorsa, AMD'de de olabilir ama Nvidianın olayı "eğer nvidia kart varsa multi threaded + HW hızlandırma kullan, yoksa single threaded x87 uyumluluk modda çalış" iken, AMD' de TLP ile threadler düzenleniyor olucak. Yani "donanım bu tür bir threadlere kaynakları paylaştırmayı desteklemiyorsa, klasik uyumluluk moduna geç" gibi bir yaklaşım lazım, üstelik de bunu normal programlar için de yapıcak programcı sadece oyun tarzı işler için değil. Paralleştirme tekniklerinde yapılacak işlerin donanıma göre tamamen dinamik olarak değişmesi gerekiyo, bu da programcı için extradan yük demek(getiri götürüsü hesabı değil de her x86 da standart olarak kabul edilebilir hızda çalışıyorsa çok büyük bi programcı grubu için bu yeterlidir çünkü, suyunu çıkartana kadar uğraşmaya gerek görülmez). Eğer AMD sistem ise, TLP ile paralel iş yaparken CPU core + GPU core kullanılacak şekilde çalış, eğer başka bir sistem ise sadece CPU core kullan gibi ayrım yapması lazım programcının bu da extradan efor demek. Bi de yine platforma özel olursa, BD + NGC ile güzel sonuçlar alınabilir, ama yine extradan program kod demek, kimse o kadar kasmaz uğraşmaz.
Eğer AMD bi şekilde milleti peşinden bu tarz bi kodlama program yazma olayına çekebilirse ivy bridge'den hemde orta düze server platrofmlarına kadar herşeyde extradan başarılı olabilirler(ki TLP bazlı bi paralleştirmenin amacı daha kolay dinamik kod yazabilmek, milleti buna çekebilmek). Xeonlarda doğal olarak GPU yok mesela, ama AMD Opteronlara GPU ekleyip bunların FP gücünden extradan yararlanabilir.
Şimdiye kadar hiç merak eden oldumu bilemiyorum, CPU entegreli dahili GPU'ların FP hesap kapasitesi öyle yada böyle yüksek. Mesela i7 980 XE 110 GLOPS kapasitesi varken, entegre Intel HD 3000 120 GFLOPS lara kadar gücü var. Niye hesap kitap yaparken mesela 3d render yaparken bu dahili gpu da kullanılamaz dimi? Kabaca cpu gücünü 2 ye katlamaya yeterli görünüyor çünkü? Hem cpu içinde ona entegre, ekran kartları gibi sistem bus'ı üstünden dolaşıp cpu'ya ulaşmasına gerek yok. CPU ile hızlı arabirim üstünden iletişim kurabilir dahili gpu. Bütün bunları düşünmüş olsak bile şimdiye kadar yapılamıyordu, çünkü gpu sistemden tamamen izole bi durumdaydı.
Sen x matrisi ile y matrisini çarp diyordun o kadar. Aşağıdakilere alttaki donanıma ne ulaşabiliyordun nede cpu gpu kendi arasında anlaşsın işi paylaşsın, daha da iyisi sen herhangi birine sen şunu sen şunu yap diyemiyordun. AMD'nin bu yeni FSA yapısı buna olanak tanıyor. Dahili GPU'yu da siz 3 5 10 satır kod yazıp aynı CPU gibi kullanabileceksiniz. Yerine göre mesela 3d render kasarken 2x hız elde edilebilecek, çünkü hem dahili GPU nun kapasitesi de çok yüksek hemde CPU ile çok hızlı iletişim kurabiliyor. Hatta bu CPU'ya entegre dahili GPUlar için 512mb 1gb gibi RAM dan bahsediliyor. Böylece sistem ramına hiç çıkmayacak mesela. Daha pratik olarak bakarsak, dahili GPU mesela physix ile uğraşırken harici ekran kartı kendi işine bakıcak hiç kasmayacak.
Eğer yazılım tarafından yeterince ayar verilirse AMD feci bi sıçrama yapabilir, yoksa yine sürünmeye devam eder.
ustam yazmişsindan yazmişsin....helal olsun bu zamanda senin gibisi bulunmaz muhabbetin sariyor.....
''Intel uzun süredir LGA 775 ile devam ediyor, hemde sunucuda da! ''
İğneleme ise tamam, bencede :)
değilse;
1366 -1156 - 1567 - 2011 sayıları birşeyler ifade ediyor mu ?
;)
1151 de yolda ...
Uzun süren render bilimsel hesaplama vs. gibi işlemler için, yani tek yönlü paralelleştirilebilen problemler için elbette salt CPU dışında farklı çözümlere yönelinebilir. CPU+GPU gibi şeyler zaten bu işe yarıyor.
Yok server amaçlı kullanılacaksa, CPU CPU'dur, onun yapacağı işi başka hiçbi çip yapamaz. Zaten GPU tabanlı hesaplama işlerinin amacı, dediğim gibi tek yönlü paralleştirilebilen problemler olması. Problemi paralele birbirinden bağımsız çok sayıda parçaya ayırıp farklı ortamlarda çalıştırabiliyoruz. Ama GPU benzeri hesaplamalar için hep latency wall vardır, çok fazla gecikme olduğundan "bir kere ayarla başla, uzun süre sorma" gibi bi annayış vardır. O threadin işi bitene kadar en az seviyede sistem belleği ile iletişim kurar çünkü maliyei 1000lerce cycle sürer. O yüzden her tür problem hesaplama ekran kartı gibi şeylerle yapılmaz. GPU kullanıp SQL server yapamazsınız yani.
Sırf tegra 3 arm lı süper konsepti ile karşılaştırılması gerekirse eğer, Knights Corner MIC 3 parmağın kadar bi çip, 1 Tflop kapasitesi var. Tegra 3 benzeri arm+gpu sistemin 8 karttan oluşan hali 1.2 tflop. Tek bi boardda 8 tane kart var ve 1U kadar yer kaplıyor. Intelin zavazingosu 3 parmağın kadar bi çip, üstelik anakarta cpu gibi sokete takılacak, QPI kullanıcak ve latency çok çok daha düşük. Fazla sayıda kart oldumu, kartlar arası iletişim hızı, çip içindeki çekirdekler arası iletişim hızından çok çok daha düşük, bu da Knights Corner'ı extradan avantajlı hale getiriyor. Yine CPU soketi benzeri bişekilde sisteme takılacağından ve CPU ile QPI üstünden iletişim kurduğundan yine çok çok fazla avantajı var.
Herşey aslında uyumlulukla ilgili olduğundan, varolan librarylerde bi miktar değişiklik ile yazılımları intelin bu platformunu kullanabilecek şekilde güncelleme imkanı da oluyor ilaveten.