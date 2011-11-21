Intel'in Xeon E5 işlemcileri için ilk performans verileri

Intel dünya genelinde %95 paya sahip olduğu sunucu pazarı için çalışmalarını sürdürüyor. Sandy Bridge-E serisi işlemcileriyle kullanıcıların oyun yetenekleri gelişmiş iş istasyonları kurabilmelerine olanak tanıyan Intel, kurumsal müşterilerin profesyonel ihtiyaçları için geliştirdiği Xeon-E5 serisi yeni nesil işlemcilerini de 2012 içerisinde sunmaya hazırlanıyor. Xeon 5000 serisi işlemcilerin yerini alması beklenen E5 serisi yeni modellerin ilk performans verileri, Sandy Bridge mimarisini kullanan yeni jenerasyonun bir önceki seriye göre performans çıtasını önemli ölçüde arttıracağını işaret ediyor.

Masaüstü sistemler için hazırlanan ve C1 revizyon çekirdek tasarımını kullanan Sandy Bridge-E serisinden farklı olarak Xeon E5 ailesinde C2 revizyon çekirdek tasarımına yer veriliyor. 4-8 çekirdekli versiyonları hazırlanan ve modeline göre 20MB'a varan Seviye 3 bellek kapasitesiyle geleceği belirtilen yeni işlemcilerin modeline göre 3 ya da 4 kanal bellek kontrolcüsüne sahip olması, 2x QPI ve 40 PCIe Gen3 ve 4x DMI 2.0 hattına sahip olması bekelniyor. Sandy Bridge-E jenerasyonu ile kıyaslandığında sanallaştırma yetenekleriyle de ön plana çıkması beklenene yeni işlemci ailesinin Intel tarafından yayınlanan ilk performans tablosu 2.7GHz'de çalışan 8 çekirdekli Xeon E5 işlemcisini, 3.46GHz'de çalışan 6 çekirdekli Xeon X5690 ile kıyaslıyor ve iki kat daha hızlı olduğu vurgusuna dikkat çekiliyor.

Sentetik testlerin ötesine geçtiğimizde yani gerçek dünya koşullarında değerlendirdiğimizde, sunucuların kullanım alanlarından yola çıkılarak aradaki farkın bu denli yüksek olması beklenmiyor. Yine de Intel en düşük koşulda %30, farklı uygulamalarda %70'e varan performans artışlarına dikkat çekiyor. Tek ve çift soketli sunucu sistemlerine yönelik modeller içermesi beklenen Xeon E5 işlemci ailesi, Intel'in güncel ürün gamındaki diğer modellerde olduğu gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve serinin en yüksek modellerinin 130 Watt ısıl tasarım gücüyle gelmesi bekleniyor.