Intel'in akıllı telefon odaklı işlemci gamı şekilleniyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in akıllı telefonlar için sunmayı planladığı işlemci modelleri şekilleniyor. Akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarında iddialı olmayı planlayan Intel'de, Orange tarafından piyasaya sunulacak ilk telefona Atom Z2460 işlemcisi güç veriyor. Atom mimarisinin özelleştirilmiş versiyonunu temel alan tek çekirdekli işlemci 1.6GHz'de görev yapıyor. Hyper-Threading ve Burst Performance teknolojilerini destekleyen işlemciye 512 Kb Seviye 2 bellek eşlik ediyor. Aynı zamanda entegre grafik birimi ve kritik öneme sahip entegre komponentleri bünyesinde barındıran işlemcide 32nm üretim teknolojisi kullanılıyor.
Daha yüksek performanslı akıllı telefonlara yönelik olarak Intel, Z2580 işlemcisini de sunacak. Temel mimari karakteristikleri açısından Z2460 işlemcisi ile benzer olan 2GHz hızındaki Z2580 işlemcisi, performans anlamında ise Z2460 işlemcisinden iki kat daha yüksek performans vaad ediyor. Düşük maliyetli akıllı telefonlar da Intel'in hedefleri arasında yer alıyor. Şirket, bu telefonlar için Z2000 işlemcisini hazırlıyor. 1GHz çekirdek hızına sahip olan bu işlemci, Intel XMM 6265 3G HSPA+ modem ve çift SIM kart desteği de sunuyor. 2015'e kadar 500 milyon maliyet odaklı akıllı telefon satılacağını öngören Intel, bu alandaki işlemci modelleri için de yatırımlarını sürdürüyor. Intel, Z2000 işlemci örneğini bu yılın ortalarına doğru, Z2580 işlemcisinin örneklendirmesini ise bu yılın ikinci yarısında sunması, bu işlemcileri kullanan ürünlerin ise 2013 içerisinde pazara giriş yapması bekleniyor.
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Ayrıca teknik olarakta 1 Ghz Arm'nin herhangi biri, 1Ghz atom intel ile 1 Ghz Athlon birbirini maalesef tutmuyor ve avantaj bu konuda intelde. Bence bu wp8 filan diyolar ya onlara hazırlık heralde bunlar. Ayrıca telefonumda xp, Ubuntu ya da win 8 kullanabilmek varken kim takar androidi. İstermisiniz nokia da hazır 40 Mp' lik (yanlış olmasın 38i kullanılan) sensörü çıkarmş. 2Ghz çift çekirdek intel işlemcisini koymuş wp8 li bi model çıkarıyorlarmış (şimdilik hayal :)) ).
Ben olsam 32 nm teknolojisini satabiliyorken 22 nm teknolojimi kullanmam. Pil konusunda ise bir netbook bataryası yaklaşık 4500 - 6500 mah. Ne kadar gidiyor? O kocaman dandik ekranı, kocaman sabitdisk donanımı yaklaşık 5-6 saat götürüyor. benim cebimdeki android 1500 mah. 3,2 lik küçücük ekranı microsd hafıza kartıyla oda aynı. Hatta wifi açıkken çok daha kısa. Yani kanımca pil olayı büyük bir problem değil. Isınma olayı ben bildim bileli intelin sorunudur. o konuda ne yapacaklar açıkçası çok merak ediyorum.
çok firma çok rekabettir. Müşteri için iyi teknolojiyi ucuza kullanmak demektir, Aynı anda bugün aldığınız teknolojiyi yarın çöpe atmanız anlamına da geliyor :)) . Valla ilk cümlemde de dediğim gibi iyi yönleride var kötü yönleride var. Bakalım ne olacak.
Dostum gece gece güldürdün beni, Allah ta seni güldürsün :)
6 ay sonra ne satacak?
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