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Intel'in akıllı telefon odaklı işlemci gamı şekilleniyor

7 yıl
7,8b
1
16
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in akıllı telefonlar için sunmayı planladığı işlemci modelleri şekilleniyor. Akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarında iddialı olmayı planlayan Intel'de, Orange tarafından piyasaya sunulacak ilk telefona Atom Z2460 işlemcisi güç veriyor. Atom mimarisinin özelleştirilmiş versiyonunu temel alan tek çekirdekli işlemci 1.6GHz'de görev yapıyor. Hyper-Threading ve Burst Performance teknolojilerini destekleyen işlemciye 512 Kb Seviye 2 bellek eşlik ediyor. Aynı zamanda entegre grafik birimi ve kritik öneme sahip entegre komponentleri bünyesinde barındıran işlemcide 32nm üretim teknolojisi kullanılıyor.
Daha yüksek performanslı akıllı telefonlara yönelik olarak Intel, Z2580 işlemcisini de sunacak. Temel mimari karakteristikleri açısından Z2460 işlemcisi ile benzer olan 2GHz hızındaki Z2580 işlemcisi, performans anlamında ise Z2460 işlemcisinden iki kat daha yüksek performans vaad ediyor. Düşük maliyetli akıllı telefonlar da Intel'in hedefleri arasında yer alıyor. Şirket, bu telefonlar için Z2000 işlemcisini hazırlıyor. 1GHz çekirdek hızına sahip olan bu işlemci, Intel XMM 6265 3G HSPA+ modem ve çift SIM kart desteği de sunuyor. 2015'e kadar 500 milyon maliyet odaklı akıllı telefon satılacağını öngören Intel, bu alandaki işlemci modelleri için de yatırımlarını sürdürüyor. Intel, Z2000 işlemci örneğini bu yılın ortalarına doğru, Z2580 işlemcisinin örneklendirmesini ise bu yılın ikinci yarısında sunması, bu işlemcileri kullanan ürünlerin ise 2013 içerisinde pazara giriş yapması bekleniyor.

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resler 7 yıl en beğenilen
Mimarinin Atom bazlı olmasına sevindim. Atom ile ilgisi olduğunu öğrenen uzak duracaktır.
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OverClocK1ng 7 yıl
Grafik performansları masaüstü Atom işlemcilerinki gibi !!!ŞAHANE!!! olmasın da. Sonra elinde patlamasın...
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birisi007 6 yıl
iyi yönleride var olumsuz yönleride. Atom işlemciler koskoca netbookları filan işletiyorlar. kocaman pilleri olan şeyler (hiç tasvip etmiyorum). Ama adamlar buraya kadar boşuna gelmediler. bunlar ilk işlemcileri yapan adamlar (motorolayı saymazsak), ilk 2 çekirdek mimarisini yaptılar. Hatta hiç unutmam haberleri vardı pentium 4 yapıcaz ama çok ısınıyor deyip artık bilgisayarlarımızın içinde standart olan devasa fanlarıyla çıkardılar p4 leri. Baktılar p4 karşısında Amd iyi iş çıkarıyor. öyle zoraki alelacele çıkardılar çift çekirdekleri.

Ayrıca teknik olarakta 1 Ghz Arm'nin herhangi biri, 1Ghz atom intel ile 1 Ghz Athlon birbirini maalesef tutmuyor ve avantaj bu konuda intelde. Bence bu wp8 filan diyolar ya onlara hazırlık heralde bunlar. Ayrıca telefonumda xp, Ubuntu ya da win 8 kullanabilmek varken kim takar androidi. İstermisiniz nokia da hazır 40 Mp' lik (yanlış olmasın 38i kullanılan) sensörü çıkarmş. 2Ghz çift çekirdek intel işlemcisini koymuş wp8 li bi model çıkarıyorlarmış (şimdilik hayal :)) ).

Ben olsam 32 nm teknolojisini satabiliyorken 22 nm teknolojimi kullanmam. Pil konusunda ise bir netbook bataryası yaklaşık 4500 - 6500 mah. Ne kadar gidiyor? O kocaman dandik ekranı, kocaman sabitdisk donanımı yaklaşık 5-6 saat götürüyor. benim cebimdeki android 1500 mah. 3,2 lik küçücük ekranı microsd hafıza kartıyla oda aynı. Hatta wifi açıkken çok daha kısa. Yani kanımca pil olayı büyük bir problem değil. Isınma olayı ben bildim bileli intelin sorunudur. o konuda ne yapacaklar açıkçası çok merak ediyorum.

çok firma çok rekabettir. Müşteri için iyi teknolojiyi ucuza kullanmak demektir, Aynı anda bugün aldığınız teknolojiyi yarın çöpe atmanız anlamına da geliyor :)) . Valla ilk cümlemde de dediğim gibi iyi yönleride var kötü yönleride var. Bakalım ne olacak.
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DH Misafiri 7 yıl
2GHZ telefon için çok fazla... Bataryanın halini düşünemiyorum o zaman... z2000 olayı güzel. Wifi alıcısı içindeysi sanırım Batarya için mükemmel. 1ghz bi telefon için yeter.
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m@trix 7 yıl
resler
Mimarinin Atom bazlı olmasına sevindim. Atom ile ilgisi olduğunu öğrenen uzak duracaktır.

Dostum gece gece güldürdün beni, Allah ta seni güldürsün :)
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ec38 7 yıl
intel bu işin köklü firması.. yaptığında çok tutacağını düşünüyorum
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E_Aydin35 7 yıl
İntel her seçeneğe yer veriyor bunuda seviyorum ve herkez seviyor, Intel gelecek vaad eden projeler yapıyor belki şuan piyasaya direk girip herşeyine lehin eçeviremez ama gelecek planlı olduğu için çok yakın gelecekte herşeyi eline almayı başarır..
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murdocklawless 7 yıl
intelin elinde 22 nm teknolojisi varken neden 32 nm anlamadım? 22 ile yapsa daha az güç çeker pil ömrü uzun olurdu.
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DigitalWorld 7 yıl murdocklawless
murdocklawless

intelin elinde 22 nm teknolojisi varken neden 32 nm anlamadım? 22 ile yapsa daha az güç çeker pil ömrü uzun olurdu.

6 ay sonra ne satacak?


1 Yanıt Yanıtla +3
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eeosman 7 yıl
Zannediyorum bunlar Intel (ARM lisansı olmasına rağmen) x86 mimariye sahip. Bu işlemcileri Qualcomm,Nvidia,TI,Broadcom gibi ARM mimarili işlemcilerle kıyaslamak yanlış olur. 2006'da Apple da Tiger ile platform değiştirmişti. Google da Android'in x86 sürümünü geliştiriyor.
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demo11 7 yıl
intel çıkaryıyor amd de çıkarsın biri yer biri bakar bu mobil işlemcilere bir enterasan neden amd ve intel değilde arm yada Qualcomm Oo
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resler 7 yıl en beğenilen
Mimarinin Atom bazlı olmasına sevindim. Atom ile ilgisi olduğunu öğrenen uzak duracaktır.
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aziz77 7 yıl
rekabet iyidir,hem daha iyi mal alırsınız hemde daha ucuza alırsınız.
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