Intel'in akıllı telefon odaklı işlemci gamı şekilleniyor

Intel'in akıllı telefonlar için sunmayı planladığı işlemci modelleri şekilleniyor. Akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarında iddialı olmayı planlayan Intel'de, Orange tarafından piyasaya sunulacak ilk telefona Atom Z2460 işlemcisi güç veriyor. Atom mimarisinin özelleştirilmiş versiyonunu temel alan tek çekirdekli işlemci 1.6GHz'de görev yapıyor. Hyper-Threading ve Burst Performance teknolojilerini destekleyen işlemciye 512 Kb Seviye 2 bellek eşlik ediyor. Aynı zamanda entegre grafik birimi ve kritik öneme sahip entegre komponentleri bünyesinde barındıran işlemcide 32nm üretim teknolojisi kullanılıyor.

Daha yüksek performanslı akıllı telefonlara yönelik olarak Intel, Z2580 işlemcisini de sunacak. Temel mimari karakteristikleri açısından Z2460 işlemcisi ile benzer olan 2GHz hızındaki Z2580 işlemcisi, performans anlamında ise Z2460 işlemcisinden iki kat daha yüksek performans vaad ediyor. Düşük maliyetli akıllı telefonlar da Intel'in hedefleri arasında yer alıyor. Şirket, bu telefonlar için Z2000 işlemcisini hazırlıyor. 1GHz çekirdek hızına sahip olan bu işlemci, Intel XMM 6265 3G HSPA+ modem ve çift SIM kart desteği de sunuyor. 2015'e kadar 500 milyon maliyet odaklı akıllı telefon satılacağını öngören Intel, bu alandaki işlemci modelleri için de yatırımlarını sürdürüyor. Intel, Z2000 işlemci örneğini bu yılın ortalarına doğru, Z2580 işlemcisinin örneklendirmesini ise bu yılın ikinci yarısında sunması, bu işlemcileri kullanan ürünlerin ise 2013 içerisinde pazara giriş yapması bekleniyor.