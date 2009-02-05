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Intel'in çift çekirdekli E8300, dört çekirdekli QX9650 ve QX9770 modelleri emekli oluyor

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in çift çekirdekli E8300, dört çekirdekli QX9650 ve QX9770 modelleri emekli oluyor
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Masaüstü, dizüstü ve sunucu sistemler için çok sayıda yeni işlemci üzerinde çalışan Intel aynı zamanda satışı devam eden modellerinin emeklilik planlarını da yapıyor. Gelen bilgilere göre firmanın saha dışına almaya hazırlandığı işlemciler arasında 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Core 2 Duo E8300 ve dört çekirdekli Core 2 Extreme QX9650 ile QX9770 modellleri de yer alıyor.

Belirlenen plan çerçevesinde ilgili işlemcileri için 5 Haziran tarihine kadar sipariş almaya devam edecek olan Intel,Core 2 Duo E8300 modelinin "tray" versiyonunu 7 Ağustos, QX9650 ve QX9770 kutulu versiyonlarını 4 Eylül, her iki işlemcinin "tray" versiyonlarını ise 2 Şubat 2010 tarihine kadar sağlamaya devam edecek. Intel'in boşalan koltukları yılın ikinci yarısında Nehalem tabanlı yeni çözümlerle doldurması beklenebilir.


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wsc93 10 yıl
nehalem neymiş acaba...
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hikmetg 10 yıl
İntel 'in satış mantalitesi nvidia gibi. pahalı pahalı pahalı....
8300 emelki olacakmış ... Piyasada bir sürü 2xxx, 3xxx , 5xxx serisi işlemci var. onlar emekli olmuyor da 8300 mü emekli oluyor.
Bu habere tam sinir oldum. Yıllardır amd alıyorum. Almaya da devam edecem. beyinsiz intel.
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fahrencelcius 10 yıl
milleti nehalem e yönlendirmek için kullanılan günah keçileri bunlar erken emeklilik diye buna denir işte
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eneshatipoglu 10 yıl
sen o ıslemcılerın fıyatılarını 1200 1400 dolar gıbı ucccuuuk bir rakam yaparsan erkenden emekliye ayırırsın tabi elinde patladı demi
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drkayzer 10 yıl
9770 neymiş ya :D
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ariftanis 10 yıl
oyoy efsaneler gidiyor desenize
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max975 10 yıl
qx leri ne kadar satabildi acaba
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Master_Evil 10 yıl
extreme işlemcilerde yolcu göremeden gidiyorlar
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