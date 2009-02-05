Intel'in çift çekirdekli E8300, dört çekirdekli QX9650 ve QX9770 modelleri emekli oluyor

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Masaüstü, dizüstü ve sunucu sistemler için çok sayıda yeni işlemci üzerinde çalışan Intel aynı zamanda satışı devam eden modellerinin emeklilik planlarını da yapıyor. Gelen bilgilere göre firmanın saha dışına almaya hazırlandığı işlemciler arasında 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Core 2 Duo E8300 ve dört çekirdekli Core 2 Extreme QX9650 ile QX9770 modellleri de yer alıyor.

Belirlenen plan çerçevesinde ilgili işlemcileri için 5 Haziran tarihine kadar sipariş almaya devam edecek olan Intel,Core 2 Duo E8300 modelinin "tray" versiyonunu 7 Ağustos, QX9650 ve QX9770 kutulu versiyonlarını 4 Eylül, her iki işlemcinin "tray" versiyonlarını ise 2 Şubat 2010 tarihine kadar sağlamaya devam edecek. Intel'in boşalan koltukları yılın ikinci yarısında Nehalem tabanlı yeni çözümlerle doldurması beklenebilir.