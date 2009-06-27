Intel'in çift işlemcili Skulltrail platformu emekli oluyor

Intel'in yüksek performans tutkunları ve grafik endüstrisinde çalışan profesyoneller için hazırladığı çift işlemcili Skulltrail platformu emekli olmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki aylarda Nehalem mimarisini temel alan işlemcilerin güç vereceği Skulltrail 2 platformunu duyurmayı planlayan firma, üçüncü çeyrekte Skulltrail platformuyla yollarını ayıracak.
Kimi kaynaklarca V8 platformu olarak ta tanımlanan Skulltrail, bilindiği üzere Core 2 Extreme QX9775 işlemcisinin çiftinden güç alıyor ve sunucu teknolojilerinden adapte edilen özel bir anakart kullanıyordu. 1499$'lık işlemcilerin kullanıldığı yüksek maliyetli sistem saha dışına çıkmaya hazırlanırken yeni platform da hızlı bir şekilde oyuna dahil olacak.
Skulltrail platformunun yerini alacak Skulltrail 2 platformu, Nehalem mimarisinin karakteristik özellikleri sayesinde 16x izlek desteği ile gelecek ve sunucu odaklı geliştirmelerin paralel çalışan çift/çoklu işlemci kullanımına getirdiği avantajlar sayesinde muhtemelen benzer bir maliyetle çok daha yüksek performans sunabilecek.
Nehalem tabanlı Skulltrail 2 platformunun, emeklilik süreci başlayacak Skulltrail platformunu takiben endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor.
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bir şeyi patlamışlardı, resimlerini ekledikten . sonra birisi anlık olarak bu kartı photoshoplayıp koymuştu
hakkaten gülmüştüm
kart zaten parası olan için. neden bu kadar kötülenmiş anlamadım