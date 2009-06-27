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Intel'in çift işlemcili Skulltrail platformu emekli oluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,5b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in çift işlemcili Skulltrail platformu emekli oluyor
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Intel'in yüksek performans tutkunları ve grafik endüstrisinde çalışan profesyoneller için hazırladığı çift işlemcili Skulltrail platformu emekli olmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki aylarda Nehalem mimarisini temel alan işlemcilerin güç vereceği Skulltrail 2 platformunu duyurmayı planlayan firma, üçüncü çeyrekte Skulltrail platformuyla yollarını ayıracak.

Kimi kaynaklarca V8 platformu olarak ta tanımlanan Skulltrail, bilindiği üzere Core 2 Extreme QX9775 işlemcisinin çiftinden güç alıyor ve sunucu teknolojilerinden adapte edilen özel bir anakart kullanıyordu. 1499$'lık işlemcilerin kullanıldığı yüksek maliyetli sistem saha dışına çıkmaya hazırlanırken yeni platform da hızlı bir şekilde oyuna dahil olacak.

Skulltrail platformunun yerini alacak Skulltrail 2 platformu, Nehalem mimarisinin karakteristik özellikleri sayesinde 16x izlek desteği ile gelecek ve sunucu odaklı geliştirmelerin paralel çalışan çift/çoklu işlemci kullanımına getirdiği avantajlar sayesinde muhtemelen benzer bir maliyetle çok daha yüksek performans sunabilecek.

Nehalem tabanlı Skulltrail 2 platformunun, emeklilik süreci başlayacak Skulltrail platformunu takiben endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor.


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kolpaci 10 yıl
fuzulüydü zaten güle güle (:
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sertacaygun 10 yıl
Yazılım desteği gelmeyince kala kalaırsın Mayk öyle işte :D:D:D !!!
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BARKU 10 yıl
stoklarda tükenmeden 2 takım alayım hemen
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resler 10 yıl
P4 lerden sonraki en pahalı elektrikli sobaydı.
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Temren 10 yıl
geçenlerde yabancı bir forumda görmüştüm

bir şeyi patlamışlardı, resimlerini ekledikten . sonra birisi anlık olarak bu kartı photoshoplayıp koymuştu
hakkaten gülmüştüm

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


kart zaten parası olan için. neden bu kadar kötülenmiş anlamadım
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Mars Portakalı 10 yıl
kendine iyi bak bb
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Thehunt 10 yıl
allah selamet versin :)
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Kénan 10 yıl
Gereksizlikten başka birşey değildi. Emekli olması gayet mantıklı
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neXXen 10 yıl
Hahahahahaha gulegule by sana zaten bi işe yaramıyorsun cok ısınmaktan başka
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sendemail 10 yıl
:) daha karpuz keseceydik :)))
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Trecc11 10 yıl
tühh tamda alıcaktım
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iscanthere 10 yıl
şov amaçlı bişeydi zaten.
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OverClocK1ng 10 yıl
Ne gereksizlik. Böyle bir anakart yapıyorsun. Manyak paraya satıyorsun. Hatta alttaki çipset çok ısınıyor diye üzerine fan bile takıyorsun. Ama anakartı full katı kapasitör yapmıyorsun. O çipset soğutma bloğunun uç kısımlarında bile normal electrolithic kapasitör kullanmışlar. Katır yüküyle de para alırlar. Sonra da niye satılmadı derler. Gigabyte'ın EX58-UD5 anakartı bile bundan daha kaliteli görünüyor. Ama fiyatının bundan çok daha ucuz olduğuna da eminim...
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Like a Sir 10 yıl
gereksizdi zaten by
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Nemanja BJELICA_8 10 yıl
güle güle
lüzumsuz işlemciler zaten
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yekoo 10 yıl
daha karpuz keseceyidik yav
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