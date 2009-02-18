Intel'in Core 2 Extreme QX9650 ve QX9770 modelleri emekli oluyor

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Nehalem tabanlı Core i7 ailesini 950 ve 975 modelleriyle genişletmeye hazırlanan Intel, belirlenen takvim doğrultusunda yüksek performans segmenti için hazırlanan Core 2 Extreme serisi bazı işlemcileriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisine geçiş noktasında firmanın piyasaya sürdüğü ilk işlemci olarak dikkat çeken ve 3.0GHz'de görev yapan QX9650 ile Skulltrail platformunda kullanılan QX9775 modelinin LGA 775 formu olan ayrıca Intel'in ilgili Soket formundaki en hızlı masaüstü işlemcisi olarak dikkatleri üzerine çeken QX9770 (3.2GHz).

Yüksek performans segmentinde yer alan her iki işlemci de yılın ikinci çeyreği ile birlikte EOL olacak yani yaşam süresini dolduracak. "ChipZilla" Intel, emekli olan işlemcileriyle aynı dönemde yukarıda da belirttiğimiz gibi 3.06GHz'de çalışan Core i7 950 ve 3.33GHz'de görev yapan Core i7 975 modellerini anons edecek.