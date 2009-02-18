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Intel'in Core 2 Extreme QX9650 ve QX9770 modelleri emekli oluyor

10 yıl
17,1b
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24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Core 2 Extreme QX9650 ve QX9770 modelleri emekli oluyor
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Nehalem tabanlı Core i7 ailesini 950 ve 975 modelleriyle genişletmeye hazırlanan Intel, belirlenen takvim doğrultusunda yüksek performans segmenti için hazırlanan Core 2 Extreme serisi bazı işlemcileriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisine geçiş noktasında firmanın piyasaya sürdüğü ilk işlemci olarak dikkat çeken ve 3.0GHz'de görev yapan QX9650 ile Skulltrail platformunda kullanılan QX9775 modelinin LGA 775 formu olan ayrıca Intel'in ilgili Soket formundaki en hızlı masaüstü işlemcisi olarak dikkatleri üzerine çeken QX9770 (3.2GHz).

Yüksek performans segmentinde yer alan her iki işlemci de yılın ikinci çeyreği ile birlikte EOL olacak yani yaşam süresini dolduracak. "ChipZilla" Intel, emekli olan işlemcileriyle aynı dönemde yukarıda da belirttiğimiz gibi 3.06GHz'de çalışan Core i7 950 ve 3.33GHz'de görev yapan Core i7 975 modellerini anons edecek.


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DH Misafiri 7 yıl
yahu inteldeki bu adamlar QX9770 in fiyatını okadar yüksek tuttu ki çoğumuz bu işlemciyi sistemimizde sadece hayal ettik veşimdi emekli oluyor. bu adamlar halkı trilyoner mi sandı,yeni bir işlemci çıkıyor fiyatı 2000 dolardan başlıyor ta ucuzlasın piyasadan kalkıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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PS3!BF3! 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

yahu inteldeki bu adamlar QX9770 in fiyatını okadar yüksek tuttu ki çoğumuz bu işlemciyi sistemimizde sadece hayal ettik veşimdi emekli oluyor. bu adamlar halkı trilyoner mi sandı,yeni bir işlemci çıkıyor fiyatı 2000 dolardan başlıyor ta ucuzlasın piyasadan kalkıyor.

Konu 2 sene önce açılmış.
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taner11 10 yıl
intel işte
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ozzzy222 10 yıl
tek amaç eski kralları ayak altına vermeden unutturmak :D 2. el piyasasındada bu cpular ayak altına düşmez 10 yıl sonra belki
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After_Dark 10 yıl
Meydanı Boş buldu herhal Atlarını istediği gibi Koşturuyor İntel
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muratsen87 10 yıl
saçmalık şuan resmen core i7'lerden bile pek çok uygulamada başarılı olan işlemcileri ne diye emekli edersin yahu, madem yeni işlemcilerinin satmasını istiyosun, ozaman yeni işlemcilerini ve anakartlarını ucuza sat
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Mickcasey 10 yıl
mıllete zor la i7 dayatmak ıstıyorlar. 775 bıtırıp elı mahkum i7 ye kascaklar anakart ram islemcı derken en az 1000 doları gozden cıkarın
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serkan1216 10 yıl
daha kulanmadan emekli oldu tüh

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00x men00 10 yıl
intel devamlı bi kapıdan atıyo öbür kapıdan içiri alıyo yine aynısın yapar ismini değiştirir verir elimize
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max975 10 yıl
şu ekxremleri fiyatları düşürüp bizde alamadık
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justbejust 10 yıl
intel bu modelleri daha da ucuzlatıp kendi yeni işlemcileri ile rekabet etmesindense kaldırıyor.
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M1A2Abrams 10 yıl
intel lga 775 i bitirmeye çalşıo tamamen yeni nesile upgrade yapıo buda gene bize patlıcak :)
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LEON-X 10 yıl
Teşekkürler haber için.
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