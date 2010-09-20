Intel'in en güçlü masaüstü işlemcisi Core i7-990X için detaylar netleşiyor

Intel'in Haziran ayından bu yana konuşulmakta olan 6 çekirdekli Core i7-990X modeline ilişkin detaylar netleşiyor. Intel'in şimdiye kadar hazırladığı en güçlü masaüstü işlemci modeli olarak önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenen yeni işlemciye ait kutu parti numarası ve S-spec numaraları Intel tarafından resmi olarak yayınlandı.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Westmere mimarisini temel alan Core i7-990X, standart olarak 3.46GHz'de çalışıyor ve 12MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. AES ve SSE4 komut setlerine sahip olan ve Sanallaştırma teknolojisini destekleyen işlemci Turbo Boost ve Hyper-Threading gibi kilit teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.

Turbo Boost teknolojisi sayesinde çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak 3.73GHz'e kadar yükseltebilen LGA1366 formundaki işlemci, X58 anakartlarla kullanılabilecek. Isıl güç tasarımı 130 Watt olan 6 çekirdekli Core i7-990X'in kutu parti numarası BX80613I7990X ve S-Spec numarası ise SLBVZ olarak belirlenmiş.

Yıl sonuna doğru veya önümüzdeki yılın ilk çeyreği içerisinde satışa sunulması beklenen Core i7-990X'in adetli alımlardaki etiket fiyatı 999$ olacak.