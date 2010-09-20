Intel'in en güçlü masaüstü işlemcisi Core i7-990X için detaylar netleşiyor

Intel'in Haziran ayından bu yana konuşulmakta olan 6 çekirdekli Core i7-990X modeline ilişkin detaylar netleşiyor. Intel'in şimdiye kadar hazırladığı en güçlü masaüstü işlemci modeli olarak önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenen yeni işlemciye ait kutu parti numarası ve S-spec numaraları Intel tarafından resmi olarak yayınlandı.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Westmere mimarisini temel alan Core i7-990X, standart olarak 3.46GHz'de çalışıyor ve 12MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. AES ve SSE4 komut setlerine sahip olan ve Sanallaştırma teknolojisini destekleyen işlemci Turbo Boost ve Hyper-Threading gibi kilit teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.
Turbo Boost teknolojisi sayesinde çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak 3.73GHz'e kadar yükseltebilen LGA1366 formundaki işlemci, X58 anakartlarla kullanılabilecek. Isıl güç tasarımı 130 Watt olan 6 çekirdekli Core i7-990X'in kutu parti numarası BX80613I7990X ve S-Spec numarası ise SLBVZ olarak belirlenmiş.
Yıl sonuna doğru veya önümüzdeki yılın ilk çeyreği içerisinde satışa sunulması beklenen Core i7-990X'in adetli alımlardaki etiket fiyatı 999$ olacak.
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Karşılaştırmalar çok abes tam bir fanatiklik. 990x 980x gibi modeller en üst kullanıcıya hitap ediyor siz ben alıp napacağım diyebilirsiniz zaten buraya yorum yazan arkadaşların 100de90ı bu parayı verebilen insanlar değiller. Verebilenlerde tam hız delisi insanlardır hiçbir şekilde performans kaybına tahammülü olmayan insanlardır ve Workstation vb server sistemlerde kullanan insanlardır.
Yani kısacası sözü geçen bu işlemciler sadece siz oyun meraklıları COD, MOH, METRO vs oynasın diye çıkarılmıyor.
Intel 10 liraya ekmek çıkarsa yiyecek adam var demişsin kanımca bir AMD taraftarısın ve şu işlemciyi kullanmak için acan atan bir arkadaşa benziyorsun :) Ne yani şimdi elinde bir x58 olsa ona şöyle 3 kanal güzel bir bellek taksan 2000 Mhz hızlarında :) SSD alsan falan güzel bir Hd 6970 taksan veya gtx 580 :) bunları 2-3 adet yapsan mesela SLI veya CF yapsan taksan o 3d gözlüğü geniş geniş yayılsan koltuğuna hiç tık demeden baksan keyfine :) olmazmı? Yeme bizi olur olur :).
Sözüm sana bu FP ürünleri bilmem neler insanların tamamen bu ürünleri bilinçli kullanmasına yönelik üretiliyor ama 200 liralık anakartta bir işlemciyi 4.8'ghz'de kaç hafta, ay kullanır bir insan? EEE oc yaptın nerde su soğutman işlemci soğutucun veya randımanlı hava soğutman? O anakartın malzemesi o gerilime ne kadar dayanır? Sen everestten baktığında anakart 30, işlemci 30 derece dese bile herşey yolundamı sanıyorsun? 1 sene dayansın sonra bozulmayacakmı? :)) yeni bir anakart almayacakmısın? Alacaksın aklın başına gelecek ve yine alacaksın :)..
AMD Nvidia'nın cvp vermekte geciktiği dx11 VE 1500 liraya sattığı devasal ekran kartlarını 1100'lere çektiği konusunda ne dersin bizlere :) demekki pazarı eline kim alıyorsa istediği fiyatı istediği gibi koyuyor. Bunu 10 kişi yer 1 kişi yemez işte o 1 kişide bu işlerden dersini almış insandır.
Sen belediye ekmeği yersin ankaradaki adam Ata ekmeği yer trabzondaki adam trabzon ekmeği yer adanadaki adam lavaş yer pide yer istediğini yer buna sen karar veremezsin. İyisini yemediğin için. Sen paran kadar sistem kurarsın ben param kadar oda parası kadar kurar. Intel alırım neden intel alırım bilgisayar sadece oyun demek değildir bunu masaüstü uygulamaları ve komut setleri ile intel hep iyi yapar + oyundada. 3 senedir mavi ekran bile almadan kullanabildiğim için alırım işte memnuniyet stabillik ve 2.4 Ghz saat hızı olan bir q6600'ü 100de75 oc ederek tık demeden kullanabildiğim için alırım.
Amacım inteli savunmak değil demeyeceğim ben inteli savunuyorum çünkü intel dayanıklılık ve gerçek performans sunar herzaman bunu yaşatıyor şahsen bana.
AMD başarılı bir firma ama yeteri kadar değil fp ürünleri çıkaran bir firma intelin ciddi rakibi olarak sıfatlandırılıyor çünkü piyasada eskiden olduğu gibi motorola vb şirketler işlemci çıkarmadıkları için. Yoksa Intelin dengi değil amd bunu biliyoruz. :)
İyi donanımlar iyi savaşlar. Bir kaç tanede test incele bak bakalım 980x nerde oturuyor ve neden pahalı. Mantıklı ol biraz 2-3 yazı okumakla 3-5 bios kurcalamayla NFS'de oyun sonu getirmekle Crysis'ten bilmem kaç FPS almakla piyasanın akıbetini öğrenemezsin. Intel emekli etmez inş bu ürünleri 5-6 ay bekle güzel bir 980x sende alırsın. Zamanında q6600'ün 999 USD'dan 300 USD'ına düştüğü örneği gibi Intel bunu hep yapar ve yine yapacak.
İyi Günler.
Güzel post. +rep
O Toplu alımlardaki fiyat. Perakende fiyatı 1300-1500$ aralığında olacaktır.
bekleye bekleye agac olduk
İntelden ucuz 6 çekirdekli işlemci bekliyorsan sekoya ağacı olursun . 6 çekirdek gelse ucuz olanında hyper threding olmaz. 6C/12T olan modeli yine cep yakıcı bir fiyatta (~599$) olur sanırım.
x6 1055T + 890GX almayı düşün bence. Forumda phenom II x6 yı 4,4 GHz de kullanlar var, sendeki su soğutma ile her türlü 4,0GHz olur.