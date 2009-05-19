Intel'in entegre grafik özelliklik en ucuz işlemcisi 84$ olacak

Tik-tak stratejisi çerçevesinde üretim planlarına ara vermeden devam eden Intel, yılın ikinci yarısı ile birlikte 32nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor. Firma yeni üretim sürecine geçiş ile birlikte Westmere kod adını taşıyan işlemci jenerasyonu dahilinde entegre grafik özelliklerine sahip işlemcilerini de pazara sunmaya başlayacak. Firmanın Clarkdale kod adını taşıyacak ve entegre grafik yeteneklerine sahip olacak ilk işlemcileri çift çekirdekli tasarıma sahip olacak ve Hyper-Threading desteği ile 4 izlekten sorumlu olabilecekler.
Intel'in güncellenen planlarına göre Clarkdale işlemci ailesinin en ucuz modeli önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlikte pazara giriş yapacak. 84$ seviyesinden satışa sunulacağı belirtilen bu işlemcinin detayları henüz netleşmiş olmasa da LGA1156 formunda olması beklenen işlemcinin, pazara yeni giriş yapan çift çekirdekli Pentium E6300 işlemcisinin yerini alması bekleniyor.
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bakalı intel ekran kartı pıyasasına heryonden ve yenı sılahlarla saldırıyor, bekleyip gorecegiz..
amdnın olayı bu ısten cok farklı olacak gıbıme gelıyor, sonucta ıntel yıne kabak gıbı gpuyu cpunun ustune otutturacaktır, zaten onboard ekran kartlı ıntel yongalar dıgerlerıne nazaran daha dusuk fıyatlarla satılıyor, bu ıslemcılerınde fazla pahalı olmasını beklemiyorum, pahalı olacaklarında bu parayı hakedeceklerını zannetmıyorum...
Fikir, önceleri AMD'nindi ama Intel tarafından AMD'den alındı mı, çalındı mı bilinmez ama neticede daha önce uygulamaya konuldu. Kısacası bu çözüm, rakiplerinin canını fazlasıyla yakacaktır tahminim.
Aynı yaklaşımın mobil alandaki yansımaları için bkz.: anandtech.com/...
Bu arada fiyat demişken Lynfieldların da hızlarına göre 194$, 284$ ve 562$ dan gelmesi bekleniyor.