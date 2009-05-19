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Intel'in entegre grafik özelliklik en ucuz işlemcisi 84$ olacak

10 yıl
9,1b
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20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in entegre grafik özelliklik en ucuz işlemcisi 84$ olacak
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Tik-tak stratejisi çerçevesinde üretim planlarına ara vermeden devam eden Intel, yılın ikinci yarısı ile birlikte 32nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor. Firma yeni üretim sürecine geçiş ile birlikte Westmere kod adını taşıyan işlemci jenerasyonu dahilinde entegre grafik özelliklerine sahip işlemcilerini de pazara sunmaya başlayacak. Firmanın Clarkdale kod adını taşıyacak ve entegre grafik yeteneklerine sahip olacak ilk işlemcileri çift çekirdekli tasarıma sahip olacak ve Hyper-Threading desteği ile 4 izlekten sorumlu olabilecekler.

Intel'in güncellenen planlarına göre Clarkdale işlemci ailesinin en ucuz modeli önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlikte pazara giriş yapacak. 84$ seviyesinden satışa sunulacağı belirtilen bu işlemcinin detayları henüz netleşmiş olmasa da LGA1156 formunda olması beklenen işlemcinin, pazara yeni giriş yapan çift çekirdekli Pentium E6300 işlemcisinin yerini alması bekleniyor.


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smacuncu 10 yıl
suanda bu ısı nvida cok kral yapar ama lisans meselesi iste...
bakalı intel ekran kartı pıyasasına heryonden ve yenı sılahlarla saldırıyor, bekleyip gorecegiz..
amdnın olayı bu ısten cok farklı olacak gıbıme gelıyor, sonucta ıntel yıne kabak gıbı gpuyu cpunun ustune otutturacaktır, zaten onboard ekran kartlı ıntel yongalar dıgerlerıne nazaran daha dusuk fıyatlarla satılıyor, bu ıslemcılerınde fazla pahalı olmasını beklemiyorum, pahalı olacaklarında bu parayı hakedeceklerını zannetmıyorum...
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sertacaygun 10 yıl
Pek farkı olacağını sanmıyorum. İki yonganın tek pakette olması ısı yaratabilir.
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CoolnQuiet 10 yıl
Intel, CPU+GPU monolitik çözümleriyle; nettop, netbook ve MID segmentlerinde aslında Nvidia'ya büyük darbe inderecek. Bu alanda halen AMD yok gibi, Via'nın da iyi işlemcileri olmasına rağmen, üreticiler üzerinde o kadar aman aman bir etkisi yok. Intel, bu sayede IGP konusundaki eksikliğini kapatacak ve bütünleşik çözümleriyle (nettop, netbook, MID) otomatik olarak Nvidia'nın çözümlerini saf dışı bırakacak. Nedeni ise, bu çözümleri içeren boardların daha kompakt yapıda olması ve daha az enerji çekmeleri. Sonuçta bu çözümler çoğunlukla ofis uygulamalarında kullanılacak ve en fazla HD film izleme amaçlı grafik özelliklerinden yararlanılacak. Bu çözümleri hiçkimsenin oyun oynama amaçlı alacağını sanmıyorum. Dolayısıyla güç tüketimi en önemli parametre olarak öne çıkacak. Monolitik dizaynla; Intel, güç tüketimi konusunda Nvidia'ya nazaran öne geçecek ve bu da Nvidia çözümlerini baltalayacaktır.

Fikir, önceleri AMD'nindi ama Intel tarafından AMD'den alındı mı, çalındı mı bilinmez ama neticede daha önce uygulamaya konuldu. Kısacası bu çözüm, rakiplerinin canını fazlasıyla yakacaktır tahminim.

Aynı yaklaşımın mobil alandaki yansımaları için bkz.: anandtech.com/...
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sse 10 yıl
Yapılan iş karmaşık birşey değil,dev bir adım hiç değil.Ama şimdilerde moda olmaya başlayan avuç kadar bilgisayarlar, Ev Sinema Bilgisayarları için ideal bir çözüm.
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Batuhan* 10 yıl
CPU çekirdeğinde grafik işlem. Nasıl bir deneyim olacak acaba çok merak ediyorum.
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alirezzak 10 yıl
84$ olduğuna göre muhtemelen Poverpointten öteye geçemeyecektir.İyi bişey olsaydı zaten 84$ a satmazdı Intel.
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El_domingo 10 yıl
intel grafik cozumleri rakipleri karsınsda cok zayıf acıkcası ati nin cozumu gormek daha mantıklı....
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Batuhan* 10 yıl
intel 'den iyi bir grafik performansı beklenmez. Bakalım ne olacak?
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Z-DGİ 10 yıl
Sizce bu gerekli birşey mi ?
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@nano@ 10 yıl
hayırola arkadaşlar ilk kez gördünüz heralde yeni çıkan yeni mimarili bir işlemcinin 84$ olacağını gözünüz korktu krizi bahane ediyorsunuz bence varya süper fiyat,, hd4770 ve phenomII 955 de böyle diyen hiç yoktu yaa gördünüz mü gt300 de 400$ olursa bitti bu iş:)).........biraz tarafsız olun bende amd kullanıyorum ama hiç sizin gibi taraf tutmam hak eden kimse paranın karşılığını onu alrım(isteyen forumda incelesin)
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WinteR 10 yıl
Grafik çözümünden pek birşey beklemiyorum,fusion gibi, en azından bu ürünlerde, ama fiyat ve güç tüketimi açısından cazip olabilir.
Bu arada fiyat demişken Lynfieldların da hızlarına göre 194$, 284$ ve 562$ dan gelmesi bekleniyor.
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merhaba_2233 10 yıl
ben çok fazla anlamam amam yine de takip ederim neler var diye. Gördüğüm kadarıyla amd kullanan arkadaşlar genelde sistemlerini yeterli görüyor degiştirmek için acele etmiyor fakat intelciler hep daha fazlasını istiyor. Bilmiyorum yada bana öyle geliyor
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01Mrt 10 yıl
bencede bu nehalem devrinin oturması için elimizdekilerle idare etmemiz lazım... bu kriz ortamında fazla para harcamaya gerek yok... :)
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VenomS 10 yıl
ben amd Buldozer seri işlemcilerinden öncesine bakmam elimdeki Phenom 2 X3 720 BE fazlasıyla yeterli
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Master_Evil 10 yıl
bu işlemcileri almayacağım ama entegre grafik özellikli işlemcileri çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak diye daha da çok varmış çıkmasına
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