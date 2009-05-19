Intel'in entegre grafik özelliklik en ucuz işlemcisi 84$ olacak

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Tik-tak stratejisi çerçevesinde üretim planlarına ara vermeden devam eden Intel, yılın ikinci yarısı ile birlikte 32nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor. Firma yeni üretim sürecine geçiş ile birlikte Westmere kod adını taşıyan işlemci jenerasyonu dahilinde entegre grafik özelliklerine sahip işlemcilerini de pazara sunmaya başlayacak. Firmanın Clarkdale kod adını taşıyacak ve entegre grafik yeteneklerine sahip olacak ilk işlemcileri çift çekirdekli tasarıma sahip olacak ve Hyper-Threading desteği ile 4 izlekten sorumlu olabilecekler.

Intel'in güncellenen planlarına göre Clarkdale işlemci ailesinin en ucuz modeli önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlikte pazara giriş yapacak. 84$ seviyesinden satışa sunulacağı belirtilen bu işlemcinin detayları henüz netleşmiş olmasa da LGA1156 formunda olması beklenen işlemcinin, pazara yeni giriş yapan çift çekirdekli Pentium E6300 işlemcisinin yerini alması bekleniyor.