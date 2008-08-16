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Intel'in G45 yonga setli Mini-ITX anakartı kullanıma sunuldu

10 yıl
7,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTPC yani oturma odalarımızı hedef alan tasarım odaklı çoklu ortam bilgisayarlarının yaygınlaşması kompakt boyutlu donanımlara olan ihtiyacı da arttırıyor. HTPC'lerde özellike boyut son derece önemli olduğu için anakart üreticileri gelişmiş özelliklere sahip olan, kompakt boyutlu anakartlar hazırlama konusunda bir süredir kolları sıvamış durumda. AMD'nin 780G yonga setini kullanan Mini-ITX anakartlardan sonra Intel'in entegre grafik işlemcili en yeni yonga seti çözümü olan G45'i baz alan Mini-ITX anakartlar da ufukta görünmeye başladı. Intel tarafıdan hazırlanan DG45FC kod adlı ve G45 yonga setli Mini-ITX anakartı yurt dışında kullanıma sunuldu. Intel'in yeni anakartı üzerinde belirttiğimiz üzere G45 yonga seti yer alıyor. Kullanılan yonga seti itibariyle firmanın en yeni ve en güçlü entegre grafik çözümü olan GMA X4500 HD'yi (DirectX 10 destekli) üzerinde barındıran anakart yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor ki bu özellikle çoklu ortam bilgisayarları için artık olmazsa olmaz kritelerden biri. Intel'in LGA775 formundaki çift çekirdekli Core 2 işlemcileriyle kullanılabilen anakart pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Çift DIMM slotu bulunan ve 4GB'a kadar DDR2-800MHz bellek desteğine sahip olan anakart ICH10R kodlu güney köprüsü ile birlikte geliyor. Ayrıca anakart üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyebilen 4x SATA-II portu yer alıyor. Gigabt ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara da sahip olan ürün görüntü aktarımı için DVI ve HDMI arabirimlerini desteklemekte. Gelen bilgilere göre Intel'in yeni anakartı 142$'lık etiket fiyatı üzerinden Japonya'da kullanıma sunulmuş durumda.
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yenerbalcı 10 yıl
İntel anakart işinden bence çekilsin hala eski kalite yok
Jetway JNC62K (GeForce 8200 on mini-ITX) intel g45 den çok daha iyi özelliklere sahip

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ilyus 10 yıl

Orjinalden alıntı: yenerbalcı

İntel anakart işinden bence çekilsin hala eski kalite yok
Jetway JNC62K (GeForce 8200 on mini-ITX) intel g45 den çok daha iyi özelliklere sahip

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2 tane seri port ?? ihtiyaç varmihal merak ediyorum ..
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SERIM 10 yıl

Orjinalden alıntı: yenerbalcı

İntel anakart işinden bence çekilsin hala eski kalite yok
Jetway JNC62K (GeForce 8200 on mini-ITX) intel g45 den çok daha iyi özelliklere sahip


JW ananakartta HDMI ve Optik ses çıkışı yok gördüğüm kadarıyla ,nasıl daha iyi özelliklere sahip olabiliyor anlamadım.Her iki anakartın da hedef kullanım alanı HTPC ler. Bu iki örnek arasından tercihim İntel olurdu. Genel Tercihim yine AMD chip setli bir anakart ve işlemci olurdu. Hem onboard ekran kartı konusunda İntelden çok daha üstün durumda hem enerji verimliliğinde.
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