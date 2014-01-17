Intel'in geçen yılın son çeyrek karı 2.6 milyar dolar oldu









PC pazarındaki durgunluğun en iyi gözlemlenebildiği firmalardan olan yonga devi Intel, geçen yılın son çeyreğine ait gelir tablosunu hissedarları ile paylaştı.





Firmanın durgun seyreden PC pazarından etkilendiği görülürken, elde edilen gelir 13.8 milyar dolar oldu. Net kar ise 2.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Firmanın geçen yıl aynı döneme göre çok az bir artış yaşadığı görülürken, yaz dönemindeki rakamlara göre düşüş mevcut.





Bununla birlikte Intel son çeyrek rakamlarını dengelenmenin bir işaareti olarak görüyor. Firmanın PC istemci bölümü herhangi bir kar artışı yaşamazken, sunucu ve entegre yonga bölümleri yıllık yüzde 8-9 artış kaydetmeyi başardı.





Yılın genelinde ise sunucu bölümü gelirini artırırken, PC bölümü yüzde 4, entegre yonga bölümü de yüzde 7 oranında düşüş yaşadı. Intel'in son dönemde mobil cihaz ve giyilebilir teknolojiler pazarına daha fazla yatırım yapmaya başlaması, PC pazarındaki durgunluk nedeniyle yeni pazarlar aramasına en büyük işaret olarak yorumlanıyor.





http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2014/01/16/intel-reports-full-year-revenue-of-527-billion-net-income-of-96-billion