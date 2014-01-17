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Intel'in geçen yılın son çeyrek karı 2.6 milyar dolar oldu

5 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in geçen yılın son çeyrek karı 2.6 milyar dolar oldu


PC pazarındaki durgunluğun en iyi gözlemlenebildiği firmalardan olan yonga devi Intel, geçen yılın son çeyreğine ait gelir tablosunu hissedarları ile paylaştı.

Firmanın durgun seyreden PC pazarından etkilendiği görülürken, elde edilen gelir 13.8 milyar dolar oldu. Net kar ise 2.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Firmanın geçen yıl aynı döneme göre çok az bir artış yaşadığı görülürken, yaz dönemindeki rakamlara göre düşüş mevcut.

Bununla birlikte Intel son çeyrek rakamlarını dengelenmenin bir işaareti olarak görüyor. Firmanın PC istemci bölümü herhangi bir kar artışı yaşamazken, sunucu ve entegre yonga bölümleri yıllık yüzde 8-9 artış kaydetmeyi başardı.

Yılın genelinde ise sunucu bölümü gelirini artırırken, PC bölümü yüzde 4, entegre yonga bölümü de yüzde 7 oranında düşüş yaşadı. Intel'in son dönemde mobil cihaz ve giyilebilir teknolojiler pazarına daha fazla yatırım yapmaya başlaması, PC pazarındaki durgunluk nedeniyle yeni pazarlar aramasına en büyük işaret olarak yorumlanıyor.


http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2014/01/16/intel-reports-full-year-revenue-of-527-billion-net-income-of-96-billion Yorum Yaz
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Kitmaker 5 yıl en beğenilen
Hayır okurken düşüş veya az artış falan görüyorsun acıyasın geliyor, sonra sayıları sıfırları yerleştirip yazıyorsun ilkokulda göremediğin sayılar ortaya çıkıyor
Hayır okurken düşüş veya az artış falan görüyorsun acıyasın geliyor, sonra sayıları sıfırları yerleştirip yazıyorsun ilkokulda göremediğin sayılar ortaya çıkıyo...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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okan_cehapelioglu 5 yıl
inşallah daha beter olur
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Glorfindel1907 5 yıl
böyle yorumlarken hep pahalı filan diyoruz ama sadece bizde bu kadar pahalı sanırım yada bize göre öyle yada böyle adamlar hep kar elde ediyor
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darkaura 5 yıl
daha donanim habere dusmedi ama intel fabrika hatti yenilemelerini ertelemeye basladi. yakinda is gucunun %5 ini isten cikaracak. bazi seylerin istedigi gibi gitmedigi asirkar.
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Master_Evil 5 yıl
sözde az artış, paralara bak
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12 Angry Men 5 yıl
Masaüstü işlemcilerinde intel tekel, doğal yanı.
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Kitmaker 5 yıl en beğenilen
Hayır okurken düşüş veya az artış falan görüyorsun acıyasın geliyor, sonra sayıları sıfırları yerleştirip yazıyorsun ilkokulda göremediğin sayılar ortaya çıkıyor
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Foxbat 5 yıl
Bence Intel Dual işletim sistemli PC işini iyi düşünmüş. Yoksa sadece x86 ile devam etmesi zor. Google, Facebook gibi yağlı müşterileri bile ARM'ye kaptırdı.
Gelecek Dual OS PC'de
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Fiyaka1903 5 yıl
Eğer pc pazarından farkli olarak mobil pazarda pay sahibi olmak istiyorsa doğru düzgün işlemci geliştirmeli zira atom tam bir fiyasko.
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yasin.25 5 yıl
pc bölümü düşüş yaşamış. iyi, belki bu nedenden fiyatları düşürürler. bir umut
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