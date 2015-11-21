Intel'in tablet pazarından umudu kalmadı

Geçen yıla kadar tablet pazarı sürekli yatırım alan ve büyüyen bir pazardı ancak özellikle Phablet telefonların yaygınlaşması tablet satışlarına biraz darbe vurdu. Analizler tablet pazarının daralma sürecine gireceğini işaret ediyor. Intel'in beklentileri de bunu doğrular nitelikte.





Yatırımcı toplantısında konuşan Intel patronu Bryan Krzanich, artık insanların yanlarında bir tablet taşımaları için nedeni olmadığını, Apple iPad de dahil pazarda satışların gerilediğini dile getirdi. Intel bu nedenle tabletlere yönelik işlemci satışlarında düşüş öngörüyor ve bu yıl satış beklentisini 30 milyona indirdi.





Bilgisayar pazarının son dönemde yeni yükseleni ise ikisi bir arada tablet bilgisayarlar. Microsoft Surface Book gibi ayrılabilir klavyeli veya Lenovo ThinkPad Yoga gibi dönebilir ekranlı olan ikisi bir arada sınıfı Intel'in de önemli yatırım alanlarından.





Skylake işlemcilerin performansı ve enerji verimliliği, Windows 10 tecrübesi ile birleşince tüketicilerin ikisi bir arada konseptine olan ilgisi de artacak. Ayrıca kurumsal tarafta da yükseltme yapmak isteyen kullanıcıların ikisi bir arada ürünleri tercih etmesi bekleniyor. Intel bu yıl ikisi bir arada tablet bilgisayar satışlarının artacağını tahmin ediyor.





Bilgisayar pazarında genel anlamda bir daralma yaşanırken, zaman zaman bir sınıfın öne çıktığını ve yatırımların da bu noktada yoğunlaştığını görüyoruz. Örneğin bu yıla kadar oyuncu bilgisayarları popülerdi. Şimdi de ikisi bir arada bilgisayar sınıfı patlama yaşıyor. Özellikle tabletlerinden geçiş yapmak isteyen kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği sınıfta satışlar da artıyor. Tabii bu da en çok Intel ve Microsoft'u sevindiriyor.

http://www.techradar.com/news/computing/pc/can-skylake-save-intel-from-the-ipad-pro--1309326