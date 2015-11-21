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Intel'in tablet pazarından umudu kalmadı

Tablet pazarında yaşanan daralma, mobil yonga seti tasarımcılarının da en büyük sıkıntısı. Çeşitli nedenlerle tüketici ilgisi kaybolurken, işlemci satışlarında da düşüş yaşanıyor.
3 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in tablet pazarından umudu kalmadı

Geçen yıla kadar tablet pazarı sürekli yatırım alan ve büyüyen bir pazardı ancak özellikle Phablet telefonların yaygınlaşması tablet satışlarına biraz darbe vurdu. Analizler tablet pazarının daralma sürecine gireceğini işaret ediyor. Intel'in beklentileri de bunu doğrular nitelikte. 

Yatırımcı toplantısında konuşan Intel patronu Bryan Krzanich, artık insanların yanlarında bir tablet taşımaları için nedeni olmadığını, Apple iPad de dahil pazarda satışların gerilediğini dile getirdi. Intel bu nedenle tabletlere yönelik işlemci satışlarında düşüş öngörüyor ve bu yıl satış beklentisini 30 milyona indirdi.

Bilgisayar pazarının son dönemde yeni yükseleni ise ikisi bir arada tablet bilgisayarlar. Microsoft Surface Book gibi ayrılabilir klavyeli veya Lenovo ThinkPad Yoga gibi dönebilir ekranlı olan ikisi bir arada sınıfı Intel'in de önemli yatırım alanlarından.

Skylake işlemcilerin performansı ve enerji verimliliği, Windows 10 tecrübesi ile birleşince tüketicilerin ikisi bir arada konseptine olan ilgisi de artacak. Ayrıca kurumsal tarafta da yükseltme yapmak isteyen kullanıcıların ikisi bir arada ürünleri tercih etmesi bekleniyor. Intel bu yıl ikisi bir arada tablet bilgisayar satışlarının artacağını tahmin ediyor. 

Bilgisayar pazarında genel anlamda bir daralma yaşanırken, zaman zaman bir sınıfın öne çıktığını ve yatırımların da bu noktada yoğunlaştığını görüyoruz. Örneğin bu yıla kadar oyuncu bilgisayarları popülerdi. Şimdi de ikisi bir arada bilgisayar sınıfı patlama yaşıyor. Özellikle tabletlerinden geçiş yapmak isteyen kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği sınıfta satışlar da artıyor. Tabii bu da en çok Intel ve Microsoft'u sevindiriyor.  

http://www.techradar.com/news/computing/pc/can-skylake-save-intel-from-the-ipad-pro--1309326 Yorum Yaz
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Guhong01 3 yıl en beğenilen There goes your life
There goes your life
Tabletleri başında beri gereksiz görüyorum, büyük ekranlara sahipler fakat akıllı telefondan daha fazlasını yapamıyorlar ve uygulama desteği daha kısıtlı. Taşınılabilirlik mevzusuda sıkıntılı 5 inçlik bir akıllı telefon herkese hitap ediyor. Apple zekice bir hamle yapıp ipad pro ile üretici kitleye odaklandı ve dizüstü'nün yerini alabilecek bir ürün çıktı ortaya bence sonuç alacaklardır.

Forum ne düşünüyorsa tam zıttını yazmışsın her kelimende
There goes your lifeTabletleri başında beri gereksiz görüyorum, büyük ekranlara sahipler fakat akıllı telefondan daha fazlasını yapamıyorlar ...
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positroN 3 yıl
netbook sayesinde biz bu filmi daha once gormustuk. 2012 yilinda cikan atom islemciler 2007 yilinda cikanlardan daha yavasti. oyun performansini gectim 720p cozucu dahi koymadi inatla. hatta nvidia ion ile bir seyler yapmak istedi onu bile engelledi. sonra netbook tutmadi diye yaygarayi basti.

arm islemciden daha fazla guc tuketip daha kotu peformans veren daha cok isinan ve daha yavas islemciyle kalas gibi cihazlar urettirip nasil bir basari bekliyordu acaba?
netbook sayesinde biz bu filmi daha once gormustuk. 2012 yilinda cikan atom islemciler 2007 yilinda cikanlardan daha yavasti. oyun performansini gectim 720p co...
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by.eralp 3 yıl
Tabletin tablet pazarından umudu kalmadı ki :)
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DH Misafiri 3 yıl
Tabletler kalem olmadan tercih edilecek cihazlar değil, ayrıca pahalılar. Neredeyse bir dizüstü fiyatındalar, böyle olunca da phablet veya dizüstü arasında tercih yapılıyor. Bunun üstüne uygulama kısıtlamaları, işlem gücü ve diğer yeteneklerden geri kalınca, cihaz eğlence amaçlı olmaktan öteye gidemiyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Intel mobil de ne Zaman geleceği doğru okumuş da bundan sonra doğru okuyacak.
Tabletler insanların notebook ihtiyacını bile büyük oranda ortadan kaldıran ve uzun ömürlü olduğundan kullanıcıları memnun eden bir ürün. Apple sene de 30 milyondan fazla satıyor. Intel temennisini dile getirmiş öngörü diye.
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MetalWave 3 yıl
tableti ipad ve android olarak algılayan ve windows tabletten haberi olmayan insanlar var.
1gb ram ile bile android den daha stabil çalışırlar (windows un özelliğidir ram biterse hdd den yer ramden sorun yaşamazsınız ve tablette normal hdd olmadığı için daha hızlıdır pc lerdeki gibi sıkıntı yaşamazsınız ben tabletimde ram dolduktan sonra kasma sorunu daha görmedim).
normal exe dosyalarını yükleyebilirsiniz.
ayrıca windows 10 ile tablet özelliği daha baskın hale gelmiştir.
hdd, usb bellek, fare, klavye için extra uğraş istemezler. hdmi dan bağlanırmı diye bir sıkıntılarıda yoktur. üretici çıkış koyduysa yeterlidir. 10 cihazdan 8 inde vardır. cihazı tvnin yanına koyarsanız bildiğiniz windows cihazınız olur.
ayrıca mağazasıda vardır ve windows 10 ile birlikte uygulamalarda bir ivme yakalamıştır. varsa andoridde yüklediğiniz uygulamaları bundada kullanırsınız.
laptopta yaptıklarınızın aynısını yaparsınız.
gücünü soruyorsanız 1080p mkv oynatır. 24 fps de lol oynatır. Knight online bile denenmiştir. CS halflife 2 de çalıştırabildiği oyunlardır.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
okuyacağınız şey 2 satırdan fazla ise
bunu sabit PC ekranında bile okumuyoruz
mümkünse printerdan çıkartıyoruz !
kişisel analizim şu ki ;
elde taşınır şekilde mobil cihazlar
5" ten fazlası pekte kullanışlı olmuyor !
bu özelliğe en uygunu cep telefonu !
uzun lafın kısası müspette hazırlar gibi
A4 ebatında bir tabletin kimseye pratik gelmiyo
tabletler en çok aile fotolarını göstermekte
çok iyi iş görüyor :D
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FlyingUnderpants 3 yıl
Hiçbir dönemde tablete ihtiyaç duymadım. Bir tane evde var açıp bakmıyoruz bile.

Millet oyuncak gibi app'lerle vakit geçireceği zaman zaten telefonu ile iş görüyor. Telefonda whatsapp, twitter yüklü ve bu programları telefonda kullanmak, tabletten daha kolay ve verimli.

Ultrabook ve Surface book gibi modellerin önü açık çünkü gerçek işlemci ve gerçek işletim sistemi kullanıyorlar ve istenilen programları çalıştırıyorlar.

Tabletler ise artık çocuğa youtube dan çizgi film izletmekten öteye gitmez. Taa ki onlara da güçlü işlemci ve gerçek işletim sistemi gelene kadar.
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TriNeO 3 yıl
Intel mobil de ne zaman geleceği doğru okumuş da bundan sonra doğru okuyacak.



Tabletler insanların notebook ihtiyacını bile büyük oranda ortadan kaldıran ve uzun ömürlü olduğundan kullanıcıları memnun eden bir ürün. Apple sene de 30 milyondan fazla satıyor. Intel temennisini dile getirmiş öngörü diye.

Tablet deneyimini yaşayan birçok insan tabletinden kolay kolay vazgeçemiyor. Tabi bu söylediklerim iPad için geçerli. Android, telefonda yakaladığı başarıyı tablette başaramadı. Intel zaten mobilde hiçbirşeyi başaramamış bir şirket, mobil hakkında her öngörüsü tersinden gerçekleşen firmadan başka birşey beklenmez. Apple'ın iPhone işlemcilerini dökmesi için zamanında teklif götürdüğü ve bu cihaz hiç satmaz biz bu yatırımı yapmayız diyen firma intel, varın gerisini siz düşünün.
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alemburda34 3 yıl
Bence insanlarin ellerindeki cihazlar artik yeterli geliyor. Sadece tableti kullananlar bazi yerlerde pc arar oldu. Zaten bu hareketlilik oradan geliyor diye dusunuyorum.
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interwap 3 yıl
Windows 10 + Android 5.1 tabletler tek seçeneğe göre daha iyi.
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Public_Enemy 3 yıl
50 dolara bile tablet var, Surface Book, Lenovo ThinkPad Yoga bunlar çok pahalı kalıyor.
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