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Intel'in yeni işlemcisi Core 2 Quad 8400 için geri sayım başladı

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yeni işlemcisi Core 2 Quad 8400 için geri sayım başladı
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Dört çekirdekli işlemci kullanımını yaygınlaştırabilmek adına Core 2 Quad Q7500 gibi ekonomik çözümler üzerinde çalışan firma, bu hedefi doğrultusunda kısa bir süre önce açıkladığı yeni modellerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Firmanın merakla beklenen işlemcilerinden Core 2 Quad Q8400 için de artık geri sayım başladı.

Intel'in güncel yol haritasına göre yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde lanse edilmesi beklenen Core 2 Quad Q8400 için Q9400 modelinin kırpılmış bir versiyonu da yorumu yapılabilir zira benzer özelliklere sahip olan Q8400'ün en önemli farkı olarak sadece 4MB L2 belleğe sahip olması gösterilebilir.

Saat hızı 2.66GHz olarak belirlenen işlemci serinin diğer modelleri gibi LGA775 formunda olacak. Q8300 modelinin yerini alması planlanan Q8400 modeliyle birlikte fiyatlarda da güncelleyecek olan Intel'de, Q7500 modeli gelene kadar 145 Avro'luk fiyatıyla Q8200 en ucuz dört çekirdekli olmaya devam edecek.


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tolgaerhan 10 yıl
amd'nin x3 lerindeki gibi üst seviye işlemcilere ulaşamyan kullanıcılar için sirkilasyon sağlamak amacıyla yapılan kırpıp kırpıp satma taktikleri :D
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ama=neden 10 yıl
Hızaşırtma kabiliyeti çok önemli, 3.8Ghz yapılıp aynı hızda performans olarak Q6600ü geçerse belki düşünülebilir.
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goro1982 10 yıl
iyide 4 çekirdek kime yeter bu devirde ben intelden en az 16 çikirdekli beklerdim
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Krak3n 10 yıl
Fiyatı pek makul geldi bana.145€ yani 290-300 lira arası bir fiyat.Tabii bunun Türkiye'ye yansıması var.Ama iyi o/c olursa valla tadından yenmez.
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TELESCOPE 10 yıl
bu işin sonu yok zaten,
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max975 10 yıl
bu kırpılmış modeller iyi iş yaparlar
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