Intel'in yeni işlemcisi Core 2 Quad 8400 için geri sayım başladı

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Dört çekirdekli işlemci kullanımını yaygınlaştırabilmek adına Core 2 Quad Q7500 gibi ekonomik çözümler üzerinde çalışan firma, bu hedefi doğrultusunda kısa bir süre önce açıkladığı yeni modellerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Firmanın merakla beklenen işlemcilerinden Core 2 Quad Q8400 için de artık geri sayım başladı.

Intel'in güncel yol haritasına göre yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde lanse edilmesi beklenen Core 2 Quad Q8400 için Q9400 modelinin kırpılmış bir versiyonu da yorumu yapılabilir zira benzer özelliklere sahip olan Q8400'ün en önemli farkı olarak sadece 4MB L2 belleğe sahip olması gösterilebilir.

Saat hızı 2.66GHz olarak belirlenen işlemci serinin diğer modelleri gibi LGA775 formunda olacak. Q8300 modelinin yerini alması planlanan Q8400 modeliyle birlikte fiyatlarda da güncelleyecek olan Intel'de, Q7500 modeli gelene kadar 145 Avro'luk fiyatıyla Q8200 en ucuz dört çekirdekli olmaya devam edecek.