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Intel'in yeni Itanium 2 işlemcileri son çeyrekte

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşlemci devi Intel'in en yüksek peformansı verme iddiasındaki sunucular için hazırladığı Itanium serisi özel işlemci ailesine yılın son çeyreği itibariyle yeni modellerin katılacağı bildiriliyor. Gelen bilgilere göre, son çeyrekte anons edilecek olan yeni model 9150M olacak. Yeni modelin en dikkat çekci özelliği serinin daha önce piyasaya sürülen ve 400/533MHz FSB hızına sahip olan modellerinin aksine 667MHz FSB ile gelmesi gösterilmekte. Itanium 2 9150M'in özelliklerine baktığımızda 667MHz FSB ile geleceğini belirttiğimiz işlemci 1.66GHz saat hızına ve 24MB toplam belleğe sahip olacak. Bu modelin yanı sıra aynı saat hızına sahip olan fakat toplam bellek miktarı daha düşük olan modeller 9140M (18MB) ve 9130M (8MB) da gündemde. Fiyat noktasında ise 667MHz FSB'ye sahip yeni işlemcilerden Itanium 2 9150M (24MB) $3587, 18MB belleğe sahip olan model $1924 ve 8MB belleğe sahip olan model de $1508 olacak.
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mustafa_550 12 yıl
işlemcilerin tipi acayip
şöle bakınca frekansları ve fsb hızları masaüstü işlemciler için düşük gibi görünsede bellek miktarı baya fazla bir kaç deneme görsek iyi olurdu yalnız fiyatlar çok acayip ürktüm
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VenomS 12 yıl
intelin para kazandığı şeyler intel bunlardan nasıl üstün performans pekliyebilir anlamıyorum fsb 667(166*4) olunca ilk çıkan 64bitlik p3 core kullanan Itaniumlar geliyor aklıma bir işe yaramaz bunlar bence
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