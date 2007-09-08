Intel'in yeni Itanium 2 işlemcileri son çeyrekte

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İşlemci devi Intel'in en yüksek peformansı verme iddiasındaki sunucular için hazırladığı Itanium serisi özel işlemci ailesine yılın son çeyreği itibariyle yeni modellerin katılacağı bildiriliyor. Gelen bilgilere göre, son çeyrekte anons edilecek olan yeni model 9150M olacak. Yeni modelin en dikkat çekci özelliği serinin daha önce piyasaya sürülen ve 400/533MHz FSB hızına sahip olan modellerinin aksine 667MHz FSB ile gelmesi gösterilmekte. Itanium 2 9150M'in özelliklerine baktığımızda 667MHz FSB ile geleceğini belirttiğimiz işlemci 1.66GHz saat hızına ve 24MB toplam belleğe sahip olacak. Bu modelin yanı sıra aynı saat hızına sahip olan fakat toplam bellek miktarı daha düşük olan modeller 9140M (18MB) ve 9130M (8MB) da gündemde. Fiyat noktasında ise 667MHz FSB'ye sahip yeni işlemcilerden Itanium 2 9150M (24MB) $3587, 18MB belleğe sahip olan model $1924 ve 8MB belleğe sahip olan model de $1508 olacak.