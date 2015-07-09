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Intel'in yeni nesil işlemcileri Kaby Lake adını alabilir

3 yıl
4,3b
1
19
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in yeni nesil işlemcileri Kaby Lake adını alabilir

Intel'in işlemci yol haritasında tick-tock şeklinde devam eden bir iş planı benimsediği biliniyor. Bu iş planında bir yıl üretim süreci geliştirilmiş yongalar piyasaya sürülürken, bir yıl da üretim süreci aynı kalan ancak bazı alanlarda optimize edilmiş yongalar görücüye çıkıyor. 

Intel'in zaman zaman üretim sorunları nedeniyle takip eden yılda da önceki yılın iş planını aynen uyguladığını görüyoruz. Geçmiş yıllarda Haswell-e şeklinde bir yöntem uygulayan Intel, gelecek yıl da benzer bir yöntem izleyecek. 

Ağustos ayında 14nm sürecini devam ettiren Skylake tabanlı işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanan Intel, gelecek yıl için de Skylake-e diyebileceğimiz Kaby Lake mimarisi ile yoluna devam edecek. 

Sektörden gelen bilgilere göre Intel, 10nm litografisine sahip Cannonlake mimarisini ancak 2017 yılına yetiştirebilecek. Zira üretim sürecini geliştirmek bir hayli zaman alıyor. Bu bakımdan da 2016 yılın yenilenmiş Skylake işlemcileri ile geçirecek. Firma bunun saniye atlaması olarak nitelendiriyor.

Kaby Lake mimarisi hakkında detaylı bilgiler yok ancak performans ve enerji tüketimi konusunda optimizasyonlar yapılacağı tahmin ediliyor. LGA1151 soketi taşıyan mimari böylece Intel'in 100 serisi çipsetlerine de uyum sağlayacak.  

http://hexus.net/tech/news/cpu/84524-intel-kaby-lake-skylake-successor-next-year-says-report/ Yorum Yaz
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Egehanß 3 yıl en beğenilen furkancool
O zaman teknoloji hiç ilerlemesin, yeni model çıkmasın madem yeterlı 7-8 sene önceki cpu lar.

Herkes sizin gibi gündelik işler yapmıyor bilgisayarda. Yeterliyse size almazsınız olur biter.
O zaman teknoloji hiç ilerlemesin, yeni model çıkmasın madem yeterlı 7-8 sene önceki cpu lar.Herkes sizin gibi gündelik işler yapmıyor bilgisayarda....
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qaanx 3 yıl
Şu anki i7 ve i5 4xxx serisi yetiyor desen anlıcamda core 2 duo yetiyor fazla kaçtı
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FTX58 3 yıl
şu core duo 2 her işe yetiyor diyer arkadaş en iyi işlemciler bile oyunların bazı yerlerinde darboğaz oluştururken 2007 model işlemcin ile üst seviye ekran kartlarını nasıl beslemeyi düşünüyorsun çok merak ettim
şu core duo 2 her işe yetiyor diyer arkadaş en iyi işlemciler bile oyunların bazı yerlerinde darboğaz oluştururken 2007 model işlemcin ile üst seviye ekran kart...
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gs09gs09 3 yıl
amd al keyfine bak :D hem ucuz hem performanslı :D intel kullanıyom şikayetçiyim ben bu intelden o kadar sıkmıslar özelllik gene aynı performans olan bizim verdimiz extra paraya oldu :D
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Fatih211 3 yıl
O arkadaşın ustune gitmeyin haklı tarafları da var.Core2duo'lar 2014'e kadar yeterliydi.2014'den sonraki oyun dunyasındaki gelişmeler bu işlemcileri saf dışı bıraktı.Ama internet kullanımı için hala yeterliler.Öyle zayıf işlemciler değiller.

E8400 ile attilayı ve rome2'yi denemedim onun dışındaki tum total war oyunlarını çalıştırıyor stok halde.
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V4LKyR 3 yıl
Saniye atlaması nedir... Ekrem "tick" 'i "saniye atlaması" olarak çevirmiş google translate'ten.
Vay be.
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shalashaska 3 yıl
Van gölü die işlemci çıkarsak bize hemen ateş ederler.
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Cenkay KESER 3 yıl
Hevc desteği ile birlikte geliyorlar, bu işlemci piyasaya sürüldüğünde arsivciler için inanılmaz bir dönem olacak.
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alito 3 yıl
pcoyundelisi
2007 çıkan core2 duolar bile her işe yeterken nedir bu işlemci tüketme sevdası anlamıyorum. Günlük işlerde işlemci gereksinimi zaten fazla duyulmuyor , oyunlarda ise %70 ekran kartı %30 işlemci önemlidir.

Üst seviye ekran kartı kullanmadığın için böyle düşünüyorsun. Core2dou gibi işlemciye 3-4 sene öncenin üst seviye ekran kartını bile taksan, darboğazdan doğru düzgün oyun oynayamazsın.
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canguler917 3 yıl
pentium almayında ne alırsanız alın arkadaşlar
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qaanx 3 yıl
Şu anki i7 ve i5 4xxx serisi yetiyor desen anlıcamda core 2 duo yetiyor fazla kaçtı
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1BilimAdamı 3 yıl canguler917
canguler917
pentium almayında ne alırsanız alın arkadaşlar

Kardeşimin bilgisayarına geçen sene pentium4 yerine pentium g3220 takmıştım güncellemek için 150 liraya göre gayet iyi şuanda bir sorun yok
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furkancool 3 yıl
bence de iyi bir c2duo hala yeterli. herkes film editleyip, son çıkan oyunları oynamıyor. ağır işler yapmıyor. Günlük işler diye bahsetmiş zaten. yazan arkadaş
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Egehanß 3 yıl furkancool
O zaman teknoloji hiç ilerlemesin, yeni model çıkmasın madem yeterlı 7-8 sene önceki cpu lar.

Herkes sizin gibi gündelik işler yapmıyor bilgisayarda. Yeterliyse size almazsınız olur biter.
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deoksiriboz1001 3 yıl furkancool
furkancool
bence de iyi bir c2duo hala yeterli. herkes film editleyip, son çıkan oyunları oynamıyor. ağır işler yapmıyor. Günlük işler diye bahsetmiş zaten. yazan arkadaş

Sen ihtiyacın olan işlemciyi al o zaman. En son çıkanı almak zorunda değilsin zaten. O işlemciler profesyonellere yönelik zaten sana değil.
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FTX58 3 yıl
şu core duo 2 her işe yetiyor diyer arkadaş en iyi işlemciler bile oyunların bazı yerlerinde darboğaz oluştururken 2007 model işlemcin ile üst seviye ekran kartlarını nasıl beslemeyi düşünüyorsun çok merak ettim
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl
2007 çıkan core2 duolar bile her işe yeterken nedir bu işlemci tüketme sevdası anlamıyorum. Günlük işlerde işlemci gereksinimi zaten fazla duyulmuyor , oyunlarda ise %70 ekran kartı %30 işlemci önemlidir.
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TheRad67 3 yıl
Nerden buluyorlar böyle adları Kaby Lake
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Egehanß 3 yıl Guest-BE73ABCD2
gtx 980 in yanına da core 2 duo alalım o zaman?

Ayrıca wow tarzı yüksek işlem gücü gerektiren oyunlar da var ki ekran kartından çok güçlü bir cpu isterler.
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Lana-Del-Rey 3 yıl Guest-BE73ABCD2
pcoyundelisi

2007 çıkan core2 duolar bile her işe yeterken nedir bu işlemci tüketme sevdası anlamıyorum. Günlük işlerde işlemci gereksinimi zaten fazla duyulmuyor , oyunlarda ise %70 ekran kartı %30 işlemci önemlidir.

Sen hiç GTA V oynamamışsın sanırım
Bi GTA V aç bakalım da işlemcinin önemini gör.
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