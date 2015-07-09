Intel'in yeni nesil işlemcileri Kaby Lake adını alabilir

Intel'in işlemci yol haritasında tick-tock şeklinde devam eden bir iş planı benimsediği biliniyor. Bu iş planında bir yıl üretim süreci geliştirilmiş yongalar piyasaya sürülürken, bir yıl da üretim süreci aynı kalan ancak bazı alanlarda optimize edilmiş yongalar görücüye çıkıyor.





Intel'in zaman zaman üretim sorunları nedeniyle takip eden yılda da önceki yılın iş planını aynen uyguladığını görüyoruz. Geçmiş yıllarda Haswell-e şeklinde bir yöntem uygulayan Intel, gelecek yıl da benzer bir yöntem izleyecek.





Ağustos ayında 14nm sürecini devam ettiren Skylake tabanlı işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanan Intel, gelecek yıl için de Skylake-e diyebileceğimiz Kaby Lake mimarisi ile yoluna devam edecek.





Sektörden gelen bilgilere göre Intel, 10nm litografisine sahip Cannonlake mimarisini ancak 2017 yılına yetiştirebilecek. Zira üretim sürecini geliştirmek bir hayli zaman alıyor. Bu bakımdan da 2016 yılın yenilenmiş Skylake işlemcileri ile geçirecek. Firma bunun saniye atlaması olarak nitelendiriyor.





Kaby Lake mimarisi hakkında detaylı bilgiler yok ancak performans ve enerji tüketimi konusunda optimizasyonlar yapılacağı tahmin ediliyor. LGA1151 soketi taşıyan mimari böylece Intel'in 100 serisi çipsetlerine de uyum sağlayacak.

http://hexus.net/tech/news/cpu/84524-intel-kaby-lake-skylake-successor-next-year-says-report/