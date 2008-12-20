Intel'in yeni revizyon X58 anakartında ATi ve Nvidia kartları birlikte kullanılabilir

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Intel'in Core i7 serisi işlemcileri için hazırlanan X58 yonga setli anakartlarda SLI veya Crossfire X teknolojisini kullanabilmek mümkün. Dileyen kullanıcıların ATi, dileyenlerin ise Nvidia tabanlı iki veya daha fazla ekran kartını aynı anda kullanabildiği Nehalem platformunda daha fazlası mümkün olabilir mi?

Elimize ulaşan yeni bir haber bu konuda önemli ipuçları veriyor. Intel'in yatırım yaptığı Lucid firmasının detaylarını bir süre önce paylaştığımız Hydra isimli yongada sistem çözümü, Intel'in SmackOver kod adlı X58 anakartının yeni revizyonlarında kullanılabilir. Peki Lucid firması tarafından gelişyirilen Hydra kod adlı yongada sistem çözümü nasıl bir esneklik sağlıyor?

Firma cephesinden gelen bilgilere göre Hydra yongasını taşıyan ve birden fazla PCIe slotuna sahip olan anakartlarda yonga seti bağımsız çoklu-gpu ve karma-gpu kurulumları yapabilmek mümkün. Evet Hydra yongasının kullanıldığı bir anakart üzerinde ATi'nin Radeon HD 4870 ve Nvidia'nın GeForce GTX 280 modellerini paralel çalıştırabilmek mümkün en azından üretici firma Lucid'e göre mümkün olabilecek.

Gerçek zamanlı ve dağıtımlı işlem motoru Hydra, cpu ve gpu'lar arasına konumlandırılacağı ve gpu'lar arasında doğrudan grafik işlem trafiği sağlayarak grafik performansını geliştirilmesine olanak tanıyacağı belirtiliyor. DirectX 10 ve OpenGL uygulamalarıyla uyumlu olduğu da belirtilen yonganın, Intel'in yeni revizyon X58 anakartında kullanılabileceği iddia ediliyor. Tabii işin birde GPU üreticileri kısmı var.

Açıkçası ATi ve Nvidia'nın bu durumu nasıl karşılayacağı şimdilik bilinmiyor ama Intel, Nehalem platformunun cazibesini ve kendi anakartının çekiciliğini arttırmak adına böyle bir girişimde bulunabilir ve bu da anakart pazarında kuşkusuz son ayların en radikal girişimlerinden birisi olabilir.

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