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Intel'in yeni revizyon X58 anakartında ATi ve Nvidia kartları birlikte kullanılabilir

10 yıl
10,4b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yeni revizyon X58 anakartında ATi ve Nvidia kartları birlikte kullanılabilir
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Intel'in Core i7 serisi işlemcileri için hazırlanan X58 yonga setli anakartlarda SLI veya Crossfire X teknolojisini kullanabilmek mümkün. Dileyen kullanıcıların ATi, dileyenlerin ise Nvidia tabanlı iki veya daha fazla ekran kartını aynı anda kullanabildiği Nehalem platformunda daha fazlası mümkün olabilir mi?

Elimize ulaşan yeni bir haber bu konuda önemli ipuçları veriyor. Intel'in yatırım yaptığı Lucid firmasının detaylarını bir süre önce paylaştığımız Hydra isimli yongada sistem çözümü, Intel'in SmackOver kod adlı X58 anakartının yeni revizyonlarında kullanılabilir. Peki Lucid firması tarafından gelişyirilen Hydra kod adlı yongada sistem çözümü nasıl bir esneklik sağlıyor?

Firma cephesinden gelen bilgilere göre Hydra yongasını taşıyan ve birden fazla PCIe slotuna sahip olan anakartlarda yonga seti bağımsız çoklu-gpu ve karma-gpu kurulumları yapabilmek mümkün. Evet Hydra yongasının kullanıldığı bir anakart üzerinde ATi'nin Radeon HD 4870 ve Nvidia'nın GeForce GTX 280 modellerini paralel çalıştırabilmek mümkün en azından üretici firma Lucid'e göre mümkün olabilecek.

Gerçek zamanlı ve dağıtımlı işlem motoru Hydra, cpu ve gpu'lar arasına konumlandırılacağı ve gpu'lar arasında doğrudan grafik işlem trafiği sağlayarak grafik performansını geliştirilmesine olanak tanıyacağı belirtiliyor. DirectX 10 ve OpenGL uygulamalarıyla uyumlu olduğu da belirtilen yonganın, Intel'in yeni revizyon X58 anakartında kullanılabileceği iddia ediliyor. Tabii işin birde GPU üreticileri kısmı var.

Açıkçası ATi ve Nvidia'nın bu durumu nasıl karşılayacağı şimdilik bilinmiyor ama Intel, Nehalem platformunun cazibesini ve kendi anakartının çekiciliğini arttırmak adına böyle bir girişimde bulunabilir ve bu da anakart pazarında kuşkusuz son ayların en radikal girişimlerinden birisi olabilir.

Intel'in yeni revizyon X58 anakartında ATi ve Nvidia kartları birlikte kullanılabilir
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St Batuhan 10 yıl
Cidden çok güzel bi olay durum şu yeni sürücü çıkar 2 taraftanda ardından lucid firması hydra için sürücüsünü özel geliştirir ve böylece biz 2 sürücü değil tek sürücüden 2 tarafın özelliklerine erişiriz ;) ayrıca bu olursa cidden boşver ati cudaya karşı hazırlıgı falan yani tabikide uğraşta acele etme biz nvidia dan güzelce 9500gt falan alıp bakarız işimize şuanlık deriz onlarda rahatça çalışırlar :P
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[sharpshooter] 10 yıl
High Fidelity arkadaşıma katılıyorum. Böyle bişi hayata geçerse baya bi sorun çıkar o kart buna uyduydu, onun sürücüsü bununla çakıştıydı fln filan karmaşaya neden olur
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aydinozsoy 10 yıl
intel anakartlarının ismini duyunca bi tuhaf oluyorum sinirleniyorum.
insan bi kere gıcık olmaya görsün.
zamanında d865perl anakartım vardı.
oc olmayşınamı yanıyım çok ısındığınamı yanıyım.
gerçi şimdi bile oc seçeneği yok bu anakartlarda. stabilite kartı.
işin ilginç yanı anakartla beraber nvidia fx5500 almıştım.
ne varki bi baş belasıda o karttı (sonradan sinirlenip ortadan ikiye ayırmıştım)
ama benim gıcık olduğum firmalar nedense benden sonra iyi işler çıkarmaya başladılar.
bkz. nvidia
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Redkurt 10 yıl
X58 anakartlarda şimdiki durum "ister ATI ister nVIDIA"
Intel yeni revizyonda bu haberin içeriğini gerçekleştirirse "hem ATI hem nVIDIA" olacak bunun neresi kötü tüketici açısından?
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Light_Velocity 10 yıl
İntel sanki iki kavga eden çocuğu öpüştürüp barıştırmak istiyor
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xensology 10 yıl
üstadım o veri yolu işi. bence intel gayet te yapabilir
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XivA 10 yıl
aynı kartlar kendi aralarında zor anlaşıyor zaten sürekli hotfixler vs... bunun hotfizini kim yapacak intel mi :)) grafik ustası intel :) SAÇMA!
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ugacomtr 10 yıl
atinin gücünü nvidianın reklam politikasıyla nasıl birleştiririz onu düsünelim :) Voltran voltran voltraann . birleşin bakalım ne işe yarayacaksa...
not: daha kendi içlerinde düzgün calısan sürücüler cıkartamıyorlar birlikte düzgün calısmak icin beklemek hayal olsa gerek..!!!
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Kénan 10 yıl
Piyasada rekabet şart
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DarkSidesOfMe 10 yıl
bu yıllardır tartışılan bir konu eger basarabilirler ise com buyuk bir devrim olur[>:]
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buraoca2 10 yıl
Nvidia ekran kartını Sadece Fizik hesaplamaları için bile kullanabilirsek süper olur ;)
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B-veritas 10 yıl



Teoride olabilir ama iş uygulamaya geldi mi işler karışır, en basitinden bir işletim sistemine 2 ayrı firmanın ekran kartı driver ını yükleyip bu 2 markanın kartlarının oyunlarda tam senkronizeli bir şekilde çalışmasını sağladıktan sonra oyunların da bu 2 markanın kartlarını aynı kullanılması için Oyun üreticilerinin oyunlarını da ona göre yazmaları gerekecektir. Kaldı ki her ay çıkan sürücülerle oyunlarda daha iyi parformans sağlanmaya çalıştığını düşünürsek farklı firmaların 2 kartının aynı sistemde nasıl bir performans vereceği de ayrı bir muamma
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ali277 10 yıl
bence güzel olmaz
rekabet olmalıki kullanıcıların yüzü gülsün
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cengiz_vga 10 yıl

Orjinalden alıntı: ali277

bence güzel olmaz

rekabet olmalıki kullanıcıların yüzü gülsün

+1
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darkmet86 10 yıl
Bunun gerçekleşmesi zor, iki firmada mümkün değil böyle bişeyi destelemezler, haber için teşekür...
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blacksnake03 10 yıl
teknoloji gelişiyor.anakarta artık herşeyi desteklemeye başladı.
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