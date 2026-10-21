PHP krizi büyüyor: FBI kurumları uyardı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör İnternetin temel taşlarından PHP altyapısında ortaya çıkan iki kritik açık internet dünyasını kaosa sürüklemek üzere. Güncelleme kısa süre içerisinde yayınlanacak ancak açıkların teknik ayrıntılarının sızdırıldığı iddiası endişeleri arttırdı. Resmî kurumlar da buna tedbir almaya başladı.

FBI uyarı yayınladı

FBI yaptığı açıklamada siber saldırganların PHP çekirdeğinde uzaktan kod çalıştırmasına imkân tanıyan açığın acil olarak güncellenmesi gerektiğini, eğer güncelleme imkânı yoksa sorun giderilene kadar sistemlerin çevrim dışına alınmasını istedi.

İnternetin temel taşlarından PHP'de kritik açık: Acil yama yolda 17 sa. önce eklendi

Güncelleme yapacak olan kurumların http://php.net adresindeki yönergeleri takip ederek acil bir şekilde sistemlerini güncellemesi gerekirken PHP kodlarının nerede çalıştığını kayıt edecek, internete açık sistemleri ve PHP içeren ürünleri güncellemede öncelikli hale getirecek.

Diğer taraftan beklenmedik şekilde PHP süreçlerinin komut kabukları başlatması veya dosya indirmesi ihtimaline karşı web sunucuları izlenecek ve potansiyel hareketleri tespit etmeye yardımcı olmak için süreç izleme aşamaları kontrol edilecek.

Son olarak eğer yukarıda sayılan şüpheli hareketliliklerden biri veya birkaçı tespit edildiğinde sistemler izole edilecek, sunucu ve PHP logları elde edilerek FBI saha ofisine iletilecek. FBI bu raporları derleyerek analiz çıkaracak diğer kuruluşlar mağdur olmadan onları uyaracak.

Japonya da diken üstünde

FBI dışında Münih yerel yönetimi PHP üzerinden hizmet veren tüm sistemleri çevrim dışı hale getirdi. Yine Japonya başbakanı bizzat sosyal medyadan emir yayınlayarak bu gece PHP kullanan tüm kurumların sistemlerini güncellemesini, güncelleme gecikecekse de sistemleri devre dışı bırakmalarını istedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: