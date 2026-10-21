PHP krizi büyüyor: FBI kurumları uyardı

FBI uyarı yayınladı
FBI yaptığı açıklamada siber saldırganların PHP çekirdeğinde uzaktan kod çalıştırmasına imkân tanıyan açığın acil olarak güncellenmesi gerektiğini, eğer güncelleme imkânı yoksa sorun giderilene kadar sistemlerin çevrim dışına alınmasını istedi.
Güncelleme yapacak olan kurumların http://php.net adresindeki yönergeleri takip ederek acil bir şekilde sistemlerini güncellemesi gerekirken PHP kodlarının nerede çalıştığını kayıt edecek, internete açık sistemleri ve PHP içeren ürünleri güncellemede öncelikli hale getirecek.
Diğer taraftan beklenmedik şekilde PHP süreçlerinin komut kabukları başlatması veya dosya indirmesi ihtimaline karşı web sunucuları izlenecek ve potansiyel hareketleri tespit etmeye yardımcı olmak için süreç izleme aşamaları kontrol edilecek.
Son olarak eğer yukarıda sayılan şüpheli hareketliliklerden biri veya birkaçı tespit edildiğinde sistemler izole edilecek, sunucu ve PHP logları elde edilerek FBI saha ofisine iletilecek. FBI bu raporları derleyerek analiz çıkaracak diğer kuruluşlar mağdur olmadan onları uyaracak.
Japonya da diken üstünde
FBI dışında Münih yerel yönetimi PHP üzerinden hizmet veren tüm sistemleri çevrim dışı hale getirdi. Yine Japonya başbakanı bizzat sosyal medyadan emir yayınlayarak bu gece PHP kullanan tüm kurumların sistemlerini güncellemesini, güncelleme gecikecekse de sistemleri devre dışı bırakmalarını istedi.
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