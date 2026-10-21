Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PHP krizi büyüyor: FBI kurumları uyardı

    Günümüzde sayısız devlet kurumunun PHP altyapısı üzerinde hizmetlerini sunması büyük bir krizi de beraberinde getirdi. PHP kodlarındaki açık bütün interneti etkisi altına aldı.

    PHP Tam Boyutta Gör
    İnternetin temel taşlarından PHP altyapısında ortaya çıkan iki kritik açık internet dünyasını kaosa sürüklemek üzere. Güncelleme kısa süre içerisinde yayınlanacak ancak açıkların teknik ayrıntılarının sızdırıldığı iddiası endişeleri arttırdı. Resmî kurumlar da buna tedbir almaya başladı.

    FBI uyarı yayınladı

    FBI yaptığı açıklamada siber saldırganların PHP çekirdeğinde uzaktan kod çalıştırmasına imkân tanıyan açığın acil olarak güncellenmesi gerektiğini, eğer güncelleme imkânı yoksa sorun giderilene kadar sistemlerin çevrim dışına alınmasını istedi.

    Güncelleme yapacak olan kurumların http://php.net adresindeki yönergeleri takip ederek acil bir şekilde sistemlerini güncellemesi gerekirken PHP kodlarının nerede çalıştığını kayıt edecek, internete açık sistemleri ve PHP içeren ürünleri güncellemede öncelikli hale getirecek.

    Diğer taraftan beklenmedik şekilde PHP süreçlerinin komut kabukları başlatması veya dosya indirmesi ihtimaline karşı web sunucuları izlenecek ve potansiyel hareketleri tespit etmeye yardımcı olmak için süreç izleme aşamaları kontrol edilecek.

    Son olarak eğer yukarıda sayılan şüpheli hareketliliklerden biri veya birkaçı tespit edildiğinde sistemler izole edilecek, sunucu ve PHP logları elde edilerek FBI saha ofisine iletilecek. FBI bu raporları derleyerek analiz çıkaracak diğer kuruluşlar mağdur olmadan onları uyaracak.

    Japonya da diken üstünde

    FBI dışında Münih yerel yönetimi PHP üzerinden hizmet veren tüm sistemleri çevrim dışı hale getirdi. Yine Japonya başbakanı bizzat sosyal medyadan emir yayınlayarak bu gece PHP kullanan tüm kurumların sistemlerini güncellemesini, güncelleme gecikecekse de sistemleri devre dışı bırakmalarını istedi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mutfak dolap kapakları değiştirme fiyatları lustral yeni başlayanlar citroen c3 yorumları taigo mu kamiq mi kuzuların sessizliği serisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile Gm 26 5G
    General Mobile Gm 26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential
    Dell Pro 15 Essential
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum