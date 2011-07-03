İnternet kullanımında Windows gerilerken; Mac OS ve iOS, Android yükseliyor

İnternet devi Google'ın dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan ve web sitelerinin trafiği ile ilgili veriler sunan Google Analytics'in ilk defa yayınladığı genel Web Trafiği raporu, Steve Jobs'un geçtiğimiz iPad lansmanında dile getirdiği "Post PC" çağına girdiğimizi bir kez daha kanıtlıyor.

Yayınlanan sonuçlara göre Windows tabanlı bilgisayarların internet trafik oranı %5,1'lik kayıpla %89,9'dan %84,8'e gerilerken; Windows'un yarattığı bu kaybın başta Mac ve diğer sistemlerin kazanca dönüştürdüğünü görüyoruz. Mac platformu, payını %4,5'dan %5,2'e yükseltirken; diğerleri olarak tabir edilen iOS, Android gibi işletim sistemlerinin Windows'un %5,1'lik kaybından ön çok payan alan sınıf olduğunu %5'lik payını %9,3'e yükseltmesiyle görülüyor.

Verdiği kritik, ancak başarılı ve öngörülü kararlarıyla son 10 yılın tepe yöneticisi seçilen Steve Jobs, iPad 2 lansmanında "Bu cihazlar [akıllı telefonlar ve tabletler] PC'lerden daha rahat bir kullanım sunması gereken Post PC cihazlarıdır." diyerek Post PC çağında olduğumuzu dile getirmişti. Bu lansmandan birkaç ay sonra da Apple, iOS 5'li cihazlarının herhangi bir bilgisayardan bağımsız çalıştırılmasına olanak vererek, Post PC çağında olması gereken temel özelliği kullanıcılarına sunacağını duyurmuştu.