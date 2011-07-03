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İnternet kullanımında Windows gerilerken; Mac OS ve iOS, Android yükseliyor

7 yıl
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Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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İnternet devi Google'ın dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan ve web sitelerinin trafiği ile ilgili veriler sunan Google Analytics'in ilk defa yayınladığı genel Web Trafiği raporu, Steve Jobs'un geçtiğimiz iPad lansmanında dile getirdiği "Post PC" çağına girdiğimizi bir kez daha kanıtlıyor.

Yayınlanan sonuçlara göre Windows tabanlı bilgisayarların internet trafik oranı %5,1'lik kayıpla %89,9'dan %84,8'e gerilerken; Windows'un yarattığı bu kaybın başta Mac ve diğer sistemlerin kazanca dönüştürdüğünü görüyoruz. Mac platformu, payını %4,5'dan %5,2'e yükseltirken; diğerleri olarak tabir edilen iOS, Android gibi işletim sistemlerinin Windows'un %5,1'lik kaybından ön çok payan alan sınıf olduğunu %5'lik payını %9,3'e yükseltmesiyle görülüyor.

Verdiği kritik, ancak başarılı ve öngörülü kararlarıyla son 10 yılın tepe yöneticisi seçilen Steve Jobs, iPad 2 lansmanında "Bu cihazlar [akıllı telefonlar ve tabletler] PC'lerden daha rahat bir kullanım sunması gereken Post PC cihazlarıdır." diyerek Post PC çağında olduğumuzu dile getirmişti. Bu lansmandan birkaç ay sonra da Apple, iOS 5'li cihazlarının herhangi bir bilgisayardan bağımsız çalıştırılmasına olanak vererek, Post PC çağında olması gereken temel özelliği kullanıcılarına sunacağını duyurmuştu.


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séquestre 7 yıl
Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek..
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CodeMachine 7 yıl
Eğer bilgisayarlar sadece internet için kullanılıyor olsaydı bu tabloya bakarak işletim sistemleri için yorum yapabilirdik ama böyle değil tabiki. O kadar akıllı telefon piyasaya çıkmışken, her tarafta andoid, ios lafları havada uçuşurken Windows %89 dan %84 e düşmesi bence windows için başarı bile sayılır.
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oktayakgoz 7 yıl
eee bu neyi gösterir ki evet bende bilgisayar yerine android cihazimla giriyorum nete ama ne zaman bos isler icin. facebook mail gazete gibi seyler icin bilgisayar acmaya gerek yok
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osooso148 7 yıl
Konu başlığında küçük bir harf hatası yapılmış..
"İnternet kullanımında Windows gerilirken; Mac OS ve iOS, Android artıyor" WINDOWS GERİLERKEN şeklinde düzeltilmeli
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umutarslan.com 7 yıl
Bl00dyHell
Bu gidişle Windows ciddi bir düşüş yaşayacak. Windows 8 için bu kadar acele etmelerinin sebebi bu sanırım. Umarım teknoloji dünyası Windowsun tekelinden kurtulur.

tekelde değil vallahi.istediğin an gidip linüx pardus mac os kurabilirsin.yok ben vazgeçemiyorum diyorsanız bunun adı tekel değil :D
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Bl00dyHell 7 yıl
Bu gidişle Windows ciddi bir düşüş yaşayacak. Windows 8 için bu kadar acele etmelerinin sebebi bu sanırım. Umarım teknoloji dünyası Windows'un tekelinden kurtulur.
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