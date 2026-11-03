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    Bu da oldu: Avrupa'da internete bağlı buzdolapları hacklendi

    Avrupa'da internet bağlantılı market buzdolapları siber saldırıların hedefi oldu. Yedi ülkede gıda ürünleri bozulurken, bazı marketlerin zararı 100 bin euroya ulaştı.

    İnternete bağlı buzdolapları hacklendi: Avrupa'da gıdalar bozuldu Tam Boyutta Gör
    Avrupa'da internet üzerinden yönetilebilen market soğutma sistemleri büyük çaplı bir siber saldırının hedefi oldu. İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Belçika, İsveç, Finlandiya ve Estonya'daki marketlerde buzdolaplarının sıcaklık ayarları uzaktan değiştirilerek soğutma sistemleri devre dışı bırakıldı. Bazı cihazların sıcaklığı 50 dereceye kadar yükselirken, binlerce euroluk gıda ürünü kullanılamaz hale geldi.

    Saldırıların arkasında ciddi güvenlik açıkları var

    Saldırıdan etkilenen işletmeler arasında Delhaize, Carrefour ve Coop gibi market zincirleri bulunuyor. Belçika'daki bir Delhaize mağazasının yöneticisi, saldırı nedeniyle yaklaşık 100 bin euro zarar oluştuğunu tahmin ediyor. İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir ICA mağazasında ise saldırının gece saat 02.00 civarında gerçekleştiği, çalışanların durumu saatler sonra fark ettiği belirtildi. Bu sırada soğutulması gereken ürünlerin tamamına yakını bozulmuştu.

    Yaşanan olaylar, Ekim ayının ortasında Fransa'daki marketleri hedef alan benzer bir saldırıyı takip ediyor. Olayların ortak noktası, internet üzerinden erişilebilen endüstriyel soğutma sistemleri ve bu sistemlerdeki yetersiz güvenlik önlemleri. Güvenlik araştırmacısı Kevin Beaumont'a göre internete doğrudan açık binlerce Danfoss yönetim sisteminde oturum açma güvenliği oldukça zayıf.

    Bazı sistemlerde kullanıcı adı olarak "admin" kullanılırken, parola alanında günün tarihine dayalı bir kodun kabul edildiği belirtiliyor. Güvenlik şirketi Claroty'nin daha önce yaptığı araştırmalar da Danfoss kontrol cihazlarında gerçek parolayı devre dışı bırakabilen benzer bir güvenlik açığı bulunduğunu ortaya koymuştu. Danfoss'un söz konusu açığı daha sonra giderdiği aktarılıyor.

    Üstelik saldırılardan etkilenen bazı sistemlerin eski yazılım sürümlerini kullandığı, bir bölümünün ise kullanım ömrünü tamamladığı için artık güvenlik güncellemesi alamadığı belirtiliyor. Bu durum, internete bağlı cihazların güncel tutulmamasının ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

    Saldırıların arkasında kim var?

    Şu ana kadar saldırıları üstlenen herhangi bir grup bulunmuyor. Olayların arkasında organize bir siber suç örgütünün mü yoksa daha küçük çaplı saldırganların mı olduğu da bilinmiyor. Bazı sistemlerdeki güvenlik açıklarının oldukça basit yöntemlerle aşılabilmesi, saldırıların gerçekleştirilmesini kolaylaştırmış olabilir.

    Uzmanların dikkat çektiği temel sorun ise Nesnelerin İnterneti (IoT) kapsamındaki cihazların kritik altyapılarda kullanılırken yeterli güvenlik önlemleriyle korunmaması. Market soğutma sistemleri gibi fiziksel süreçleri yöneten cihazların internete açık bırakılması, yalnızca veri güvenliğini değil doğrudan işletmelerin faaliyetlerini ve ekonomik kayıplarını da etkileyebiliyor.

    Saldırıların daha geniş çaplı bir altyapı hedefinin parçası olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak Avrupa'da kısa aralıklarla birden fazla ülkeyi etkileyen olaylar, IoT güvenliğinin işletmeler açısından artık ertelenemeyecek bir konu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

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