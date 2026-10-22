İnterneti kilitleyen PHP açığı: Yapay zeka buldu, siteler kapandı! Ama nasıl?

İnternetin yüzde 70'ini ayakta tutan PHP'de kritik bir güvenlik açığı bulundu! Yapay zekanın bulduğu ve dünyayı alarma geçiren PHP2Shell açığı nedir? Devlet siteleri neden kapandı? Hepsi bu videoda

21 Ekim'de tüm dünyadaki internet kullanıcıları devlet sitelerinin ve hastane sayfalarının peş peşe kapanmasına şahit oldu. Bu videomuzda, Avrupa'dan Türkiye'ye kadar birçok kurumu alarma geçiren bu kritik siber güvenlik krizinin perde arkasını inceliyoruz.

Bütün bu kapanmaların ortak noktası, internetin yaklaşık yüzde 70'ine güç veren PHP programlama diliydi. PHP2Shell olarak adlandırılan ve CVE-2026-109618 ile 109619 kodlarıyla takip edilen bu iki kritik açık, saldırganlara uzaktan kod çalıştırma izni vererek çok büyük bir risk oluşturuyor.

Bu krizin en çarpıcı yanlarından biri, on yılı aşkın süredir motorun temelinde duran bu hataları yapay zekanın bulmuş olmasıdır. Calif, Wiz ve OpenAI'ın bağımsız olarak GPT-5.6 Sol gibi gelişmiş modellerle tespit ettiği bu açıklar, siber güvenlikte yapay zeka çağının süreçleri ne kadar hızlandırdığını kanıtlıyor.

Yamanın yayımlanma süreci de teknoloji dünyası için tam bir kriz yönetimi dersi niteliğindeydi. İstismar girişimlerinin beklenenden erken başlaması ve çeşitli ambargo ihlalleri nedeniyle planlar değişirken; dünya çapında FBI, CERT-EU ve Türkiye'de Siber Güvenlik Başkanlığı gibi kurumlar acil uyarılar yayımladı.

Peki site sahipleri bu durum karşısında ne yapmalı? Öncelikle PHP sürümünüzü kontrol etmeli ve acilen 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 veya 8.2.35 gibi yama almış güvenli sürümlere güncellemelisiniz. Eğer hemen güncelleme yapamıyorsanız, yedek almanız ve geçici olarak güvenlik duvarlarını (WAF) devreye sokmanız büyük önem taşıyor.

Son kullanıcıların da şüpheli ve bakım modundaki sitelerde kişisel bilgi paylaşmaması, veri ihlallerine karşı parolalarını hızla değiştirmesi gerekiyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve hosting sağlayıcınızla yaşadığınız güncelleme süreçlerini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.

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