Tam Boyutta Gör İnternetin geçmişini koruyan büyük dijital arşiv projeleri, artan depolama maliyetleri nedeniyle ciddi bir darboğaza girdi. Özellikle yapay zeka sektörünün devasa veri ihtiyacı, yüksek kapasiteli sabit disklerde (HDD) küresel talebi artırırken fiyatların üç katına kadar yükselmesine neden oldu. Bu durum, internet arşivleme faaliyetlerini her zamankinden daha pahalı ve zor hale getiriyor.

Yapay zeka botları arşivleme süreçlerini de sekteye uğratıyor

Kâr amacı gütmeyen Internet Archive, yaklaşık 210 petabaytlık veri havuzunu yönetirken, yalnızca Wayback Machine hizmeti için her gün yaklaşık 100 terabayt yeni depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Ancak 28–30 TB kapasiteli disklerin ya piyasada bulunamaması ya da aşırı yüksek fiyatlarla satılması, kuruluşun operasyonlarını zorlaştırıyor. Wikimedia Vakfı da benzer şekilde milyonlarca makale ve medya içeriğini sürdürebilmek için artan donanım maliyetleriyle mücadele ediyor.

Tam Boyutta Gör Sorun yalnızca donanım maliyetleriyle sınırlı değil. Büyük dil modellerinin internet verilerini agresif biçimde toplaması nedeniyle birçok web sitesi, veri tarama botlarını engellemeye başladı. Ancak bu engellemeler, eğitim ve arşivleme amacıyla çalışan meşru servisleri de etkiliyor. Sonuç olarak internetin tarihini belgeleyen kuruluşlar, hem veri erişiminde hem de depolama altyapısında çift yönlü baskı altında kalıyor.

İnternetin geçmişi tehlikede: Yapay zeka depolama krizi yarattı

