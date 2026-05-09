Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İnternetin geçmişi tehlikede: Yapay zeka depolama krizi yarattı

    Yapay zeka kaynaklı veri talebi ve artan HDD fiyatları, internetin dijital hafızasını koruyan Wayback Machine ile Wikimedia gibi dev arşiv projelerini ciddi bir depolama ve bütçe krizine sürüklüyor.

    İnternetin geçmişi tehlikede: Yapay zeka depolama krizi yarattı Tam Boyutta Gör
    İnternetin geçmişini koruyan büyük dijital arşiv projeleri, artan depolama maliyetleri nedeniyle ciddi bir darboğaza girdi. Özellikle yapay zeka sektörünün devasa veri ihtiyacı, yüksek kapasiteli sabit disklerde (HDD) küresel talebi artırırken fiyatların üç katına kadar yükselmesine neden oldu. Bu durum, internet arşivleme faaliyetlerini her zamankinden daha pahalı ve zor hale getiriyor.

    Yapay zeka botları arşivleme süreçlerini de sekteye uğratıyor

    Kâr amacı gütmeyen Internet Archive, yaklaşık 210 petabaytlık veri havuzunu yönetirken, yalnızca Wayback Machine hizmeti için her gün yaklaşık 100 terabayt yeni depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Ancak 28–30 TB kapasiteli disklerin ya piyasada bulunamaması ya da aşırı yüksek fiyatlarla satılması, kuruluşun operasyonlarını zorlaştırıyor. Wikimedia Vakfı da benzer şekilde milyonlarca makale ve medya içeriğini sürdürebilmek için artan donanım maliyetleriyle mücadele ediyor.

    İnternetin geçmişi tehlikede: Yapay zeka depolama krizi yarattı Tam Boyutta Gör
    Sorun yalnızca donanım maliyetleriyle sınırlı değil. Büyük dil modellerinin internet verilerini agresif biçimde toplaması nedeniyle birçok web sitesi, veri tarama botlarını engellemeye başladı. Ancak bu engellemeler, eğitim ve arşivleme amacıyla çalışan meşru servisleri de etkiliyor. Sonuç olarak internetin tarihini belgeleyen kuruluşlar, hem veri erişiminde hem de depolama altyapısında çift yönlü baskı altında kalıyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    boks lisans sorgulama türk telekom emniyet tarifeleri karaköyden taksime nasıl gidilir nintendo eshop cannot currently be used in your country fujifilm xt200

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 3 5G
    Nothing Phone 3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG STRIX G16
    ASUS ROG STRIX G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum