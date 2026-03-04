İnternette anonimlik bitiyor ve bu, yapay zeka sayesinde oluyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Büyük dil modellerinin (LLM) çevrimiçi ortamlarda takma ad kullanan kişileri gerçek kimlikleriyle eşleştirebildiğini ortaya koyan yeni bir araştırma, internet anonimliğine ilişkin ezberleri bozdu. Çalışmaya göre yapay zeka sistemleri, farklı platformlardaki içerikleri analiz ederek kullanıcıları yüksek isabet oranıyla tespit edebiliyor.

Deneylerde geri çağırım oranı yüzde 68’e, doğruluk oranı ise yüzde 90’a kadar ulaştı. Geri çağırım oranı, anonim hesapların ne kadarının başarıyla kimlikle eşleştirildiğini, doğruluk oranı ise yapılan eşleştirmelerin ne kadarının doğru çıktığını gösteriyor.

Basit bir metinden kimliğe ulaşılabiliyor

Tam Boyutta Gör Araştırmada kamuya açık sosyal medya verilerinden oluşturulan farklı veri setleri test edildi. Örneğin bir deneyde Hacker News üzerindeki paylaşımlar ile LinkedIn profilleri çapraz referanslar üzerinden eşleştirildi. Profillerdeki açık kimlik göstergeleri temizlendikten sonra içerikler LLM’e verildi ve sistem kullanıcıları anlamlı doğruluk oranlarıyla ilişkilendirebildi.

Tam Boyutta Gör Geçmişte de kullanıcı tercihleri ve işlem kayıtları üzerinden klasik yöntemlerle kimlik çıkarımı yapılabildiği daha önce gösterilmişti. Ancak yeni çalışmada LLM tabanlı yaklaşımın, bu geleneksel ve daha zahmetli tekniği belirgin biçimde geride bıraktığı görüldü.

Araştırmacılara göre en kritik fark, yapay zekanın yapılandırılmış veri setlerine ihtiyaç duymadan serbest metinleri analiz edebilmesi. LLM’ler internet üzerinde gezinerek, içerikleri bağlamsal olarak değerlendirerek ve olası eşleşmeleri akıl yürütme süreçleriyle test ederek kimlik tespiti yapabiliyor.

Paylaşım arttıkça risk büyüyor

Tam Boyutta Gör 2024 yılına ait Reddit verileri üzerinde yapılan deneyler, dijital ayak izinin büyüklüğü ile tespit edilebilirlik arasında doğrudan bir ilişki olduğunu gösterdi. Etkinin gücü gösterilmesi için film tartışmalarının yürütüldüğü alt forumlarda yapılan yorumlar incelendi.

Sadece tek bir film hakkında paylaşım yapan kullanıcıların ortalama yüzde 3,1’i yüzde 90 doğruluk oranıyla eşleştirilebilirken, bu oran yüzde 99 doğruluk seviyesinde yüzde 1,2’ye düştü.

Beş ila dokuz film hakkında yorum yapanlarda tespit oranı yüzde 90 doğrulukta yüzde 8,4’e yükseldi. Ondan fazla film paylaşan kullanıcılar için ise yüzde 90 doğruluk seviyesinde kimlik tespiti oranı yüzde 48,1’e çıktı.

Anonimlik mi?

Tam Boyutta Gör Teknik gelişmelerin yarattığı risk, sosyal medyanın kültürel dönüşümüyle birleştiğinde tablo daha da çarpıcı hale geliyor.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte gözetim, devletlerin tekelinden çıkarak kitlesel bir pratiğe dönüştü. Konserlerde “kiss cam” görüntülerinden restoranlardaki sıradan anlara kadar birçok sahne saniyeler içinde milyonlara ulaşabiliyor. Viral olan içeriklerin ardından kimliklerin ortaya çıkarılması ise çoğu zaman yalnızca birkaç yorum meselesi. İnternet kullanıcıları, video altındaki yorumlarda kişilerin isimlerini, sosyal medya hesaplarını ve hatta iş bilgilerini paylaşabiliyor.

Bu süreci hızlandıran unsurlardan biri de yüz tanıma teknolojileri. Örneğin PimEyes gibi sistemler, yalnızca bir fotoğraftan hareketle kişinin internetteki diğer görsellerine ulaşmayı mümkün kılıyor. Bu da kamusal alanda çekilen bir görüntünün hızla gerçek kimlikle eşleştirilmesini kolaylaştırıyor.

Yapay zeka destekli kimlik tespiti ile viral kültür birleştiğinde ortaya güçlü bir “katılımcı gözetim” düzeni çıkıyor. Bu düzen içinde herhangi biri, sıradan bir gününde kayda alınarak internetin gündemine taşınabiliyor. Sonrasında ise “doxxing”, iş kaybı, sosyal çevre baskısı ya da boşanma gibi ciddi sonuçlar doğabiliyor.

Araştırmacılar, LLM’lerin gelişmeye devam etmesi halinde devletlerin çevrimiçi eleştirmenleri tespit etmek için bu araçlardan yararlanabileceğini, şirketlerin hiper hedefli reklamcılık amacıyla ayrıntılı kullanıcı profilleri oluşturabileceğini ve kötü niyetli aktörlerin kişiselleştirilmiş sosyal mühendislik saldırıları geliştirebileceğini belirtiyor.

Buraya kadar teknik ve kültürel boyutlarıyla anonimliği tartışmış olsak da dünya genelinde hükümetler çocukların sosyal medyaya erişimini sınırlamaya yönelik adımlar atıyor ve platformlara güçlü yaş doğrulama sistemleri getirmeye çalışıyorlar. Örneğin Avustralya, Aralık 2025 itibarıyla 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk ülke oldu. Sosyal medya platformları, kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için resmi kimlik, yüz veya ses tanıma gibi birden fazla yöntem uygulamak zorunda. Bu trend şimdi Türkiye dahil her ülkeye yayılmış durumda.

