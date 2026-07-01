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    "İnternetime dokunma!" Son dönemde artan yasaklara karşı küresel hareket başlatıldı

    Yaş sınırı, biyometrik doğrulama, yüz tarama derken internette kontrol giderek sıkılaşıyor. Global bir hareket olan Stop Killing the Internet, bu dönüşüme karşı insanları örgütlemeye çalışıyor.

    İnternette artan yasaklara karşı küresel hareket başlatıldı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi son aylarda dünyanın dört bir yanında internet kullanımına yönelik sınırlamalar ve kontrol mekanizmaları devreye sokuluyor. İngiltere, Avustralya, Danimarka gibi ülkeler belli bir yaşın altına sosyal medya kısıtlaması getirirken, bu yasakları uygulayabilmek için biyometrik doğrulama zorunluluğu ve VPN yasağı gibi mekanizmalar da herkesi etkileyecek şekilde hayatımıza giriyor. Çocukları koruma kisvesi altında atılan bu adımlar, internette özgürlüğün yavaş yavaş yok olduğunu düşünen insanlarda ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda.

    Oluşan bu rahatsızlık yeni bir küresel hareketin de fitilini ateşledi. Son dönemde atılan adımların internetin açık yapısını zedelediğini ve kitlesel gözetimin önünü açtığını savunan dijital haklar savunucuları, "Stop Killing the Internet" (İnterneti Öldürmeyi Bırakın) adı altında küresel bir hareket başlattı. Tüm dünyada destek toplamaya çalışan bu harekete şimdiden dünyanın dört bir yanından sivil toplum kuruluşları destek vermiş durumda.

    Dijital Hak Savunucuları Güçlerini Birleştiriyor

    Stop Killing the Internet hareketi, internet özgürlüğünü savunan çeşitli kuruluşları aynı çatı altında toplayarak seslerini daha gür şekilde duyurmayı hedefliyor. Hareketin içerisinde Open Rights Group (ORG), Big Brother Watch ve Index on Censorship gibi İngiltere'nin önde gelen dijital hak organizasyonları yer alıyor. Kurucular, yalnızca İngiltere'de değil Avrupa, Kuzey Amerika ve diğer bölgelerde faaliyet gösteren benzer kuruluşları da bu girişime katılmaya davet ediyor.

    Open Rights Group Program Yöneticisi James Baker'a göre hareketin temel amacı çocukları korumaya yönelik düzenlemelere tamamen karşı çıkmak değil. Asıl itiraz ettikleri nokta, bu düzenlemelerin insanların internete erişim hakkını sınırlandırması ve temel hakları zedelemesi. Baker, bugün yüz taramasıyla başlayan sürecin gelecekte kimlik doğrulama zorunluluğuna, ardından da özel mesajların taranmasına kadar uzanabileceğini düşünüyor.

    Oyun Toplulukları da Bu Harekete Destek Veriyor

    Stop Killing the Internet'ın dikkat çeken yönlerinden biri de oyun topluluklarının bu harekete destek vermesi. Zaten bu kampanya, daha önce yayıncıların satın alınmış oyunları erişime kapatmasına karşı mücadele eden Stop Killing Games hareketinin kardeş girişimi olarak oluşturuldu. Organizatörler, internet üzerindeki erişim kısıtlamalarının yalnızca sosyal medyayı değil, çevrim içi oyun platformlarını ve oyuncu topluluklarını da doğrudan etkilediğini söylüyor.

    Hareketi oluşturan gruplar, son dönemde farklı ülkelerde gündeme gelen düzenlemelerin aslında aynı yaklaşımın parçaları olduğunu savunuyor. Önce yetişkin içeriklerine erişim için yaş doğrulaması zorunlu hâle getirildi. Ardından Avustralya'nın 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağı geldi. Benzer düzenlemeler bugün İngiltere, Fransa, Malezya ve başka ülkelerde de tartışılıyor. Nitekim Türkiye'de bu yönde adımlar atılıyor.

    Bu Yasakların Bir Sonraki Aşaması Daha da Endişe Verici

    İnternette artan yasaklara karşı küresel hareket başlatıldı Tam Boyutta Gör
    Bunun yanında Avrupa Birliği'nde uzun süredir tartışılan Chat Control düzenlemesi de dijital hak savunucularının en fazla eleştirdiği projeler arasında yer alıyor. Çocuk istismarını önlemeyi amaçlayan bu öneri, özel mesajların belirli koşullarda otomatik olarak taranmasını öngörüyor. Ancak gizlilik uzmanları bunun uçtan uca şifreleme teknolojisini zayıflatabileceğini ve kullanıcı mahremiyetini ciddi biçimde tehlikeye atabileceğini savunuyor. Benzer şekilde İngiltere'de de cihaz üzerinde içerik taraması yapılmasını öngören farklı öneriler zaman zaman yeniden gündeme geliyor.

    Stop Killing Games Strateji Lideri Moritz Katzner; yaş doğrulama, kimlik doğrulama ve mesaj tarama uygulamalarının birbirinden bağımsız politikalar olmadığına dikkat çekiyor. Katzner'a göre bunların tamamı aynı sürecin farklı aşamaları. İlk adımda kullanıcıların yaşını doğrulamak için yüz taraması isteniyor, daha sonra kimlik belgeleri talep ediliyor ve sonunda özel iletişimlerin denetlenmesine kadar uzanan daha kapsamlı bir gözetim sistemi ortaya çıkabiliyor.

    "Çözüm Kullanıcıların Erişimini Kısıtlamak Değil, Platformları Düzenlemek"

    Stop Killing the Internet hareketine göre çocukların internette karşılaştığı sorunların temel nedeni, sosyal medya platformlarının kullandığı öneri algoritmaları ve bağımlılık oluşturacak şekilde tasarlanmış sistemler. Bu nedenle çözümün kullanıcıların internete erişimini sınırlandırmak değil, platformların çalışma biçimini değiştirmek olduğunu savunuyorlar.

    Kampanya kapsamında akademisyenlerin, bilgisayar bilimcilerinin ve dijital hak uzmanlarının yıllardır dile getirdiği uyarıların daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Organizatörler bunun için geleneksel medya yerine sosyal medya içerik üreticileriyle çalışmayı planlıyor. Böylece kamuoyundaki tartışmanın yönünü değiştirebileceklerini düşünüyorlar.

    Bu Yasakların Arkasındaki Lobi Araştırılacak

    Hareket ayrıca bu düzenlemelerin arkasındaki lobi faaliyetlerini de araştıracağını söylüyor. Kampanyanın temsilcilerine göre bazı büyük teknoloji şirketleri, platform seviyesinde yaş doğrulama sistemlerini destekliyor çünkü bu yaklaşım ticari çıkarlarına hizmet ediyor. Dolayısıyla çocuk güvenliği tartışmasının yalnızca güvenlik boyutuyla değil, ekonomik ve politik yönleriyle de ele alınması gerektiğini savunuyorlar.

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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