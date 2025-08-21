Giriş
    İnternette ücretsiz izleyebileceğiniz en iyi kısa filmler

    Denis Villeneuve ve Wes Anderson gibi ünlü yönetmenlerin kısa metrajlılarından, sinema tarihinde iz bırakmış klasiklere, internet üzerinden ücretsiz izleyebileceğiniz en iyi kısa filmler!

    Bu listemizde internette ücretsiz olarak izleyebileceğiniz en iyi kısa filmleri derledik. Listemizde hem Wes Anderson, Denis Villeneuve, Taika Waiti gibi ünlü yönetmenlerin çektiği kısa filmlere, hem de pek tanınmamış isimler tarafından çekilmiş olmalarına rağmen izleyicileri etkilemeyi başarmış yapımlara yer verdik. Tabii bunların yanı sıra sinema tarihinde iz bırakmış klasikleri de ihmal etmedik.

    İnternette Bulabileceğiniz En İyi Kısa Filmler

    İşte internette bulabileceğiniz en iyi kısa filmler:

    1️⃣ Next Floor

    Next Floor Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönemten Denis Villeneuve'ün (Dune, Arrival) yönettiği Next Floor, tüketim toplumuna hicivsel bir bakış getiriyor.
    • Yapım yılı: 2008
    • Yönetmen: Denis Villeneuve
    • IMDb Puanı: 7.4
    • Tür: Hiciv

    On bir zengin misafir, şatafatlı bir ziyafet sırasında kanlı bir ritüeli andıran gastronomik bir çılgınlığına kapılırlar. Dantevari bu grotesk film, tüketim toplumunun kaçınılmaz çöküşüne dair güçlü bir alegori sunuyor.

    2️⃣ Six Shooter

    Six Shooter Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en iyi kısa filmlerinden biri olarak kabul edilen Six Shooter, 2006 yılında En İyi Kısa Film Oscarı’na layık görülmüştü.
    • Yapım yılı: 2004
    • Yönetmen: Martin McDonagh
    • IMDb Puanı: 7.4
    • Tür: Kara Komedi

    Brendan Gleeson’ın başrolünü üstlendiği bu kara komedide, eşinin ölüm haberini alan bir adam, Dublin’e dönerken trende tuhaf bir gençle karşılaşıyor. Bu zamansız karşılaşma, işlerin gitgide çığırından çıkmasına sebep oluyor. Film, In Bruges'ün de yönetmeni olan Marin McDonagh'ın imzasını taşıyor.

    3️⃣ Save Ralph

    Save Ralph Tam Boyutta Gör
    Taikia Waititi ve Ricky Gervais gibi isimlerin seslendirme kadrosunda yer aldığı bu stop-motion animasyon filmi, hayvanlar üzerinde yapılan kozmetik testlere dikkat çekmek amacıyla Humane Society International tarafından hazırlandı ve yayınlandığı dönemde epey ses getirdi.
    • Yapım yılı: 2021
    • Yönetmen: Taika Waititi
    • IMDb Puanı: 8.4
    • Tür: Animasyon, Kara Komedi

    Film, kozmetik testlerinde kullanılan Ralph adında bir tavşanın hayatına odaklanıyor. Ralph, günlük rutinini belgesel tarzında anlatırken görmezden gelinen acıların ve sömürünün aslında ne kadar sıradanlaştırıldığını gözler önüne seriyor. Hem ironik bir mizah anlayışıyla hem de yürek burkan bir samimiyetle işlenen hikâye, hayvan deneylerinin ardındaki vahşeti görünür kılmayı amaçlıyor.

    4️⃣ La jetée

    La jetée Tam Boyutta Gör
    Usta sinemacı Chris Marker'ın sinema dünyasına kazandırdığı La Jetée, ünlü bilim-kurgu filmi 12 Maymun'un esin kaynağı olarak da biliniyor.
    • Yapım yılı: 1962
    • Yönetmen: Chris Marker 
    • IMDb Puanı: 8.2
    • Tür: Bilim-Kurgu

    Chris Marker'ın fotoğraf karelerini bir araya getirip üzerine bir seslendirme ekleyerek ortaya çıkardığı La Jetée, 3. Dünya Savaşı'nın sonrasında geçiyor. Aynı 12 Maymun'da olduğu gibi burada da hikâyenin merkezinde geçmişe gönderilen bir suçlu yer alıyor. Bu suçludan geçmişe yaptığı yolculuklarda dünyanın sorunlarına çözüm olacak cevapları bulması isteniyor. Marker'ın filmi sadece hikâyesiyle değil, film yapma tekniklerinin sınırlarını genişletmesiyle de sinema tarihinde önemli bir yere sahip.

    5️⃣ Kırmızı Balon (Le ballon rouge)

    Kırmızı Balon (Le ballon rouge) Tam Boyutta Gör
    Sinema tarihinde iz bırakmış bir diğer Fransa yapımı kısa film de Kırmızı Balon. 
    • Yapım yılı: 1956
    • Yönetmen: Albert Lamorisse
    • IMDb Puanı: 8.1
    • Tür: Drama

    Paris’in arka sokaklarında geçen film, çocuksu bir hayal gücüyle şiirsel bir masal sunuyor. Hikâye, küçük bir çocuğun tesadüfen bulduğu kırmızı bir balonla kurduğu dostluğu anlatıyor. Balon, sanki canlıymış gibi çocuğu takip ediyor, onunla oyun oynuyor ve gündelik hayatın sıkıcılığına renk katıyor. Ancak çevresindeki yetişkinlerin ilgisizliği ve çocukların kıskançlığı bu masum bağı tehdit ediyor.

    6️⃣ Yarının Dünyası (World of Tomorrow)

    Yarının Dünyası (World of Tomorrow) Tam Boyutta Gör
    Minimalist görselliği ve felsefi derinliğiyle izleyicileri etkilemeyi başaran Yarının Dünyası, bilim-kurgu ile varoluşsal sorgulamaları bir araya getiriyor. 
    • Yapım yılı: 2015
    • Yönetmen: Don Hertzfeldt
    • IMDb Puanı: 8.1
    • Tür: Animasyon, Zaman Yolculuğu

    Film, küçük bir kız çocuğu olan Emily’nin gelecekteki klonuyla karşılaşmasını konu alıyor. Bu yolculuk sırasında Emily, insanlığın gelecekteki teknolojik ve duygusal evrimiyle yüzleşiyor.

    7️⃣ Duck Amuck

    Duck Amuck Tam Boyutta Gör
    1953 yapımı Duck Amuck, meşhur Looney Tunes serisinin en yaratıcı kısa filmlerinden biri olarak sinema tarihinde özel bir yerde duruyor.
    • Yapım yılı: 1953
    • Yönetmen: Chuck Jones
    • IMDb Puanı: 8.6
    • Tür: Animasyon, Komedi

    Chuck Jones’un yönettiği bu animasyon, klasik çizgi film mantığını ters yüz eden yapısıyla dikkat çekiyor. Filmde Daffy Duck, kendisini sürekli manipüle eden görünmez bir çizerin insafına kalmıştır. Dekorlar aniden değişir, kostümler yok olur, sesi başkasına dönüşür ve Daffy giderek çaresizleşir. Seyirci, Daffy’nin bu absürt mücadelelerine tanıklık ederken çizgi film karakteri ile yaratıcı arasındaki ilişki üzerine zekice bir metakomedi izler. Duck Amuck, animasyonun sınırlarını zorlayan deneysel anlatımıyla hem mizahi hem de sinema dili açısından çığır açıcı bir eser olarak kabul edilir.

    8️⃣ Castello Cavalcanti

    Castello Cavalcanti Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen Wes Anderson'ın Prada markası için çektiği Castello Cavalcanti, 1955 yılında sessiz bir İtalyan kasabasında geçiyor.
    • Yapım yılı: 2013
    • Yönetmen: Wes Anderson
    • IMDb Puanı: 7.1
    • Tür: Komedi

    Bir F1 pilotu olan Jed Cavalcanti (Jason Schwarzman), İtalyan kırsalı boyunca uzanan bir yarış sırasında bu kasabanın meydanında kaza yapıyor. Birilerinin gelip kendisini alması için beklerken kasabanın barına giden Cavalcanti, bu İtalyan kasabası ve o barın sakinleriyle arasında sürpriz bir bağ olduğunu fark ediyor.

    9️⃣ Talking Heads

    Talking Heads Tam Boyutta Gör
    Usta yönetmen Krzysztof Kieslowski’nin kısa belgesel formatında çektiği Talking Heads, her yaştan insanın aynı sorulara yanıt verdiği basit ama etkileyici bir yapıya sahip
    • Yapım yılı: 1980
    • Yönetmen: Krzysztof Kieslowski
    • IMDb Puanı: 8
    • Tür: Belgesel

    Kieslowski, farklı yaşlardan bireylere önce yaşlarını sorar, ardından onlara “Kimsiniz?” ve “Hayattan ne istiyorsunuz?” sorularını yöneltir. Çocuklardan yaşlılara uzanan bu yanıtlar, insanın varoluşuna dair saf ve çarpıcı bir panorama sunar.

    🔟 I'm Not a Robot

    I'm Not a Robot Tam Boyutta Gör
    Bu yıl En İyi Kısa Film Oscarı'nı kazanan I'm Not a Robot, sıradan bir internet güvenlik adımını beklenmedik bir çıkmaza dönüştürüyor.
    • Yapım yılı: 2023
    • Yönetmen: Victoria Warmerdam
    • IMDb Puanı: 7.1
    • Tür: Kara Komedi, Bilim-Kurgu

    Film, basit bir “robot olmadığını kanıtlama” testini geçemeyince hayatı altüst olan bir kadına odaklanıyor. Bu sıradan işlem, giderek absürt ve sinir bozucu bir hâl alarak karakteri mantık ve sabır sınırlarının ötesine sürüklüyor.

    En İyi Kısa Filmler İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1141

