İnternette ücretsiz izleyebileceğiniz en iyi kısa filmler

Bu listemizde internette ücretsiz olarak izleyebileceğiniz en iyi kısa filmleri derledik. Listemizde hem Wes Anderson, Denis Villeneuve, Taika Waiti gibi ünlü yönetmenlerin çektiği kısa filmlere, hem de pek tanınmamış isimler tarafından çekilmiş olmalarına rağmen izleyicileri etkilemeyi başarmış yapımlara yer verdik. Tabii bunların yanı sıra sinema tarihinde iz bırakmış klasikleri de ihmal etmedik.
İnternette Bulabileceğiniz En İyi Kısa Filmler
İşte internette bulabileceğiniz en iyi kısa filmler:
1️⃣ Next Floor
- Yapım yılı: 2008
- Yönetmen: Denis Villeneuve
- IMDb Puanı: 7.4
- Tür: Hiciv
On bir zengin misafir, şatafatlı bir ziyafet sırasında kanlı bir ritüeli andıran gastronomik bir çılgınlığına kapılırlar. Dantevari bu grotesk film, tüketim toplumunun kaçınılmaz çöküşüne dair güçlü bir alegori sunuyor.
2️⃣ Six Shooter
- Yapım yılı: 2004
- Yönetmen: Martin McDonagh
- IMDb Puanı: 7.4
- Tür: Kara Komedi
Brendan Gleeson’ın başrolünü üstlendiği bu kara komedide, eşinin ölüm haberini alan bir adam, Dublin’e dönerken trende tuhaf bir gençle karşılaşıyor. Bu zamansız karşılaşma, işlerin gitgide çığırından çıkmasına sebep oluyor. Film, In Bruges'ün de yönetmeni olan Marin McDonagh'ın imzasını taşıyor.
3️⃣ Save Ralph
- Yapım yılı: 2021
- Yönetmen: Taika Waititi
- IMDb Puanı: 8.4
- Tür: Animasyon, Kara Komedi
Film, kozmetik testlerinde kullanılan Ralph adında bir tavşanın hayatına odaklanıyor. Ralph, günlük rutinini belgesel tarzında anlatırken görmezden gelinen acıların ve sömürünün aslında ne kadar sıradanlaştırıldığını gözler önüne seriyor. Hem ironik bir mizah anlayışıyla hem de yürek burkan bir samimiyetle işlenen hikâye, hayvan deneylerinin ardındaki vahşeti görünür kılmayı amaçlıyor.
4️⃣ La jetée
- Yapım yılı: 1962
- Yönetmen: Chris Marker
- IMDb Puanı: 8.2
- Tür: Bilim-Kurgu
Chris Marker'ın fotoğraf karelerini bir araya getirip üzerine bir seslendirme ekleyerek ortaya çıkardığı La Jetée, 3. Dünya Savaşı'nın sonrasında geçiyor. Aynı 12 Maymun'da olduğu gibi burada da hikâyenin merkezinde geçmişe gönderilen bir suçlu yer alıyor. Bu suçludan geçmişe yaptığı yolculuklarda dünyanın sorunlarına çözüm olacak cevapları bulması isteniyor. Marker'ın filmi sadece hikâyesiyle değil, film yapma tekniklerinin sınırlarını genişletmesiyle de sinema tarihinde önemli bir yere sahip.
5️⃣ Kırmızı Balon (Le ballon rouge)
- Yapım yılı: 1956
- Yönetmen: Albert Lamorisse
- IMDb Puanı: 8.1
- Tür: Drama
Paris’in arka sokaklarında geçen film, çocuksu bir hayal gücüyle şiirsel bir masal sunuyor. Hikâye, küçük bir çocuğun tesadüfen bulduğu kırmızı bir balonla kurduğu dostluğu anlatıyor. Balon, sanki canlıymış gibi çocuğu takip ediyor, onunla oyun oynuyor ve gündelik hayatın sıkıcılığına renk katıyor. Ancak çevresindeki yetişkinlerin ilgisizliği ve çocukların kıskançlığı bu masum bağı tehdit ediyor.
6️⃣ Yarının Dünyası (World of Tomorrow)
- Yapım yılı: 2015
- Yönetmen: Don Hertzfeldt
- IMDb Puanı: 8.1
- Tür: Animasyon, Zaman Yolculuğu
Film, küçük bir kız çocuğu olan Emily’nin gelecekteki klonuyla karşılaşmasını konu alıyor. Bu yolculuk sırasında Emily, insanlığın gelecekteki teknolojik ve duygusal evrimiyle yüzleşiyor.
7️⃣ Duck Amuck
- Yapım yılı: 1953
- Yönetmen: Chuck Jones
- IMDb Puanı: 8.6
- Tür: Animasyon, Komedi
Chuck Jones’un yönettiği bu animasyon, klasik çizgi film mantığını ters yüz eden yapısıyla dikkat çekiyor. Filmde Daffy Duck, kendisini sürekli manipüle eden görünmez bir çizerin insafına kalmıştır. Dekorlar aniden değişir, kostümler yok olur, sesi başkasına dönüşür ve Daffy giderek çaresizleşir. Seyirci, Daffy’nin bu absürt mücadelelerine tanıklık ederken çizgi film karakteri ile yaratıcı arasındaki ilişki üzerine zekice bir metakomedi izler. Duck Amuck, animasyonun sınırlarını zorlayan deneysel anlatımıyla hem mizahi hem de sinema dili açısından çığır açıcı bir eser olarak kabul edilir.
8️⃣ Castello Cavalcanti
- Yapım yılı: 2013
- Yönetmen: Wes Anderson
- IMDb Puanı: 7.1
- Tür: Komedi
Bir F1 pilotu olan Jed Cavalcanti (Jason Schwarzman), İtalyan kırsalı boyunca uzanan bir yarış sırasında bu kasabanın meydanında kaza yapıyor. Birilerinin gelip kendisini alması için beklerken kasabanın barına giden Cavalcanti, bu İtalyan kasabası ve o barın sakinleriyle arasında sürpriz bir bağ olduğunu fark ediyor.
9️⃣ Talking Heads
- Yapım yılı: 1980
- Yönetmen: Krzysztof Kieslowski
- IMDb Puanı: 8
- Tür: Belgesel
Kieslowski, farklı yaşlardan bireylere önce yaşlarını sorar, ardından onlara “Kimsiniz?” ve “Hayattan ne istiyorsunuz?” sorularını yöneltir. Çocuklardan yaşlılara uzanan bu yanıtlar, insanın varoluşuna dair saf ve çarpıcı bir panorama sunar.
🔟 I'm Not a Robot
- Yapım yılı: 2023
- Yönetmen: Victoria Warmerdam
- IMDb Puanı: 7.1
- Tür: Kara Komedi, Bilim-Kurgu
Film, basit bir “robot olmadığını kanıtlama” testini geçemeyince hayatı altüst olan bir kadına odaklanıyor. Bu sıradan işlem, giderek absürt ve sinir bozucu bir hâl alarak karakteri mantık ve sabır sınırlarının ötesine sürüklüyor.
