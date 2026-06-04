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    İnternette tarihi eşik: Bot trafiği ilk kez insanları geride bıraktı

    Cloudflare'ın CEO'su ve kurucu ortağı Matthew Prince, internette bot trafiğinin ilk kez insan kaynaklı internet trafiğini geçtiğini açıkladı.                   

    İnternette tarihi eşik: Bot trafiği ilk kez insan trafiğini aştı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka destekli internet ajanlarının hızla yaygınlaşması, internet tarihinde önemli bir dönüm noktasını beraberinde getirdi. Bulut hizmetleri ve siber güvenlik şirketi Cloudflare'ın CEO'su ve kurucu ortağı Matthew Prince, bot trafiğinin ilk kez insan kaynaklı internet trafiğini geçtiğini açıkladı.

    Prince, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Bu gelişmenin 2027 civarında gerçekleşmesini bekliyordum. Tahmin ettiğimden çok daha hızlı oldu" ifadelerini kullandı.

    Yapay zeka ajanları geleneksel botlardan farklı

    Cloudflare'ın verileri, yıllardır internette bulunan arama motoru tarayıcıları, indeksleme araçları veya kötü amaçlı botlardan farklı bir kategoriyi ortaya koyuyor. Şirket, artık insanlar adına internette gezinen ve görevler gerçekleştiren yapay zeka ajanlarını ayrı bir trafik türü olarak takip ediyor.

    Bu yeni nesil ajanlar, ürün sayfalarını inceleme, fiyat karşılaştırma, uçuş araştırması yapma, web içeriklerini yapay zeka modelleri için tarama ve indeksleme gibi işlemlerin yanı sıra yemek siparişi verme, alışveriş yapma ve müşteri hizmetleri süreçlerini yürütme gibi görevleri de üstlenebiliyor.

    Bot trafiği yüzde 57,5'e ulaştı

    Cloudflare'ın güncel verilerine göre internet üzerindeki HTTP isteklerinin yüzde 57,5'i botlardan gelirken, insanların payı yüzde 42,5 seviyesinde kaldı. Bu tablo, internetin temel kullanıcı kitlesinin insanlar olduğu dönemden, birçok işlemin yapay zeka ajanları tarafından gerçekleştirildiği yeni bir döneme geçildiğine işaret ediyor. Prince, geçiş noktasının tam tarihini belirlemenin zor olduğunu çünkü verilerin bazı yönlerden karmaşık olduğunu belirtse de, artık botların açık ara önde olduğunu vurguluyor.

    Öte yandan Cloudflare'ın ölçümleri kullanıcı etkileşimini değil, yalnızca HTTP isteklerini kapsıyor. Uygulama kullanımı, video izleme ve sosyal medya akışlarında geçirilen toplam süre açısından insanlar hala internetin en büyük kullanıcı kitlesi konumunda bulunuyor. Ancak bu faaliyetler, yapay zeka ajanlarının oluşturduğu yoğun ve hızlı sayfa istekleri kadar yüksek sayıda HTTP talebi üretmiyor.

    En yüksek bot oranı Cebelitarık'ta

    Ülkelere göre dağılım incelendiğinde bot trafiğinin en yoğun olduğu bölgenin yüzde 92,1 ile Cebelitarık olduğu görülüyor. Cebelitarık'ı yüzde 76,4 ile Singapur ve yine yüzde 76,4 ile İran takip ediyor.

    Uzmanlar, bazı ülkelerdeki yüksek bot oranlarının veri merkezleri ve barındırma altyapısının yoğunluğundan kaynaklandığını belirtirken, İran'daki yüksek seviyenin VPN kullanımı ile otomatik veri toplama ve engel aşma araçlarının yaygınlığından etkilenmiş olabileceğini ifade ediyor. Cloudflare da daha önce İran'ı kötü amaçlı bot faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerden biri olarak tanımlamıştı.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/bots-have-now-passed-human-traffic-online-cloudflare-boss-laments-says-agentic-traffic-wasnt-expected-to-eclipse-real-people-until-next-year https://radar.cloudflare.com/traffic#bot-vs-human
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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