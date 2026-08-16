İnternette veri tükendi, yapay zekâ e-postalara yöneldi

Veri aracılığı yapan Protege şirketinin genel müdürü Bobby Samuels, firmanın işlem hacminin geçen yıl 30 milyon dolardan bu yıl en az 100 milyon dolara çıktığını açıkladı. Artışın arkasında, gerçek görevler yapan yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesi yatıyor. İnsanların sorun çözme süreçleri, finansal tartışmaları ve yazılım tanıtımları gibi doğal etkileşimler, modeller için kritik değer taşıyor.
Alıcılar iflas ve satın alma sürecindeki girişimleri hedefliyor
En çok ilgi gören veriler, batmak üzere olan veya satın alınan genç şirketlerden geliyor. HubSpot tarafından yakın zamanda satın alınan Warmly, anlaşma imzalandıktan sonra çalışanlarının toplantı tutanakları ve e-postaları için 300 bin dolara kadar çıkan dört ayrı teklif aldı. Şirket tüm teklifleri reddetti. Veri satışı sırasında kimlik bilgilerinin silinip silinmemesi ise en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor.Kaynakça https://www.theinformation.com/articles/startups-find-old-slack-threads-tickets-suddenly-high-demand https://news.sbs.co.kr/english/article.do?news_id=N1008706050 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: