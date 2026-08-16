Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İnternette veri tükendi, yapay zekâ e-postalara yöneldi

    OpenAI ve Anthropic gibi devler, herkese açık internet verisinin sınırına dayandı. Şirket içi mesajlar, e-postalar ve toplantı kayıtları yeni eğitim verisi haline geldi ve talep patladı.

    İnternette veri tükendi, yapay zekâ e-postalara yöneldi Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ modellerini eğiten büyük şirketler, internetteki herkese açık metinlerin yetersiz kaldığını kabul etmiş durumda. OpenAI ve Anthropic gibi firmalar, artık şirketlerin iç yazışmalarını, e-postalarını, video konferans kayıtlarını ve kod değişiklik geçmişlerini satın almaya yöneldi. ABD’li teknoloji yayını The Information’ın yaklaşık 20 kaynakla yaptığı araştırmaya göre, bu tür kurumsal verilere talep son aylarda keskin şekilde arttı.

    Veri aracılığı yapan Protege şirketinin genel müdürü Bobby Samuels, firmanın işlem hacminin geçen yıl 30 milyon dolardan bu yıl en az 100 milyon dolara çıktığını açıkladı. Artışın arkasında, gerçek görevler yapan yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesi yatıyor. İnsanların sorun çözme süreçleri, finansal tartışmaları ve yazılım tanıtımları gibi doğal etkileşimler, modeller için kritik değer taşıyor.

    İnternette veri tükendi, yapay zekâ e-postalara yöneldi Tam Boyutta Gör

    Alıcılar iflas ve satın alma sürecindeki girişimleri hedefliyor

    En çok ilgi gören veriler, batmak üzere olan veya satın alınan genç şirketlerden geliyor. HubSpot tarafından yakın zamanda satın alınan Warmly, anlaşma imzalandıktan sonra çalışanlarının toplantı tutanakları ve e-postaları için 300 bin dolara kadar çıkan dört ayrı teklif aldı. Şirket tüm teklifleri reddetti. Veri satışı sırasında kimlik bilgilerinin silinip silinmemesi ise en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

    Kaynakça https://www.theinformation.com/articles/startups-find-old-slack-threads-tickets-suddenly-high-demand https://news.sbs.co.kr/english/article.do?news_id=N1008706050
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    komik dini sorular chat görevleri 25 yaşında üniversiteye başlamak araç motor değişimi ruhsata işlenmezse ne olur hayırlı olsun ilkkan

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire NX.DLQEY.001
    Acer Aspire NX.DLQEY.001
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum