Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ modellerini eğiten büyük şirketler, internetteki herkese açık metinlerin yetersiz kaldığını kabul etmiş durumda. OpenAI ve Anthropic gibi firmalar, artık şirketlerin iç yazışmalarını, e-postalarını, video konferans kayıtlarını ve kod değişiklik geçmişlerini satın almaya yöneldi. ABD’li teknoloji yayını The Information’ın yaklaşık 20 kaynakla yaptığı araştırmaya göre, bu tür kurumsal verilere talep son aylarda keskin şekilde arttı.

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Veri aracılığı yapan Protege şirketinin genel müdürü Bobby Samuels, firmanın işlem hacminin geçen yıl 30 milyon dolardan bu yıl en az 100 milyon dolara çıktığını açıkladı. Artışın arkasında, gerçek görevler yapan yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesi yatıyor. İnsanların sorun çözme süreçleri, finansal tartışmaları ve yazılım tanıtımları gibi doğal etkileşimler, modeller için kritik değer taşıyor.

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Alıcılar iflas ve satın alma sürecindeki girişimleri hedefliyor

En çok ilgi gören veriler, batmak üzere olan veya satın alınan genç şirketlerden geliyor. HubSpot tarafından yakın zamanda satın alınan Warmly, anlaşma imzalandıktan sonra çalışanlarının toplantı tutanakları ve e-postaları için 300 bin dolara kadar çıkan dört ayrı teklif aldı. Şirket tüm teklifleri reddetti. Veri satışı sırasında kimlik bilgilerinin silinip silinmemesi ise en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

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İnternette veri tükendi, yapay zekâ e-postalara yöneldi

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