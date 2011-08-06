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İnternetteki ilk web sitesi 20. yaş gününü kutluyor

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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1991 yılında Tim Berners Lee tarafından Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi laboratuvarlarındaki bir bilgisayarda hayata geçirilen dünyanın ilk internet sitesi 20. yılını doldurdu.

World Wide Web standardını belirleyecek olan vakıf 1980’li yıllarda Berners-Lee tarafından CERN’de kurulmuştu. Vakfın amacı fizikçilerin dünyanın her yerinde aynı donanım ve aynı yazılım ile bilgi paylaşabilmelerini sağlamaktı. Berners-Lee çalışmalar esnasında yazı, resim, veri tabanı, dökümantasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere ulaşılmasının HyperText adı verilen hiper ortamlarla sağlanabileceğini keşfetti. 

Nihayet 6 Temmuz 1991 tarihinde asistanı ile birlikte hiper text transfer protokolünü - HTTP temel alan dünyanın ilk web sitesini o dönem Steve Jobs’un başında olduğu NeXT firmasının hediyesi olan ve NeXTStep işletim sistemi ile çalışan bir bilgisayarda hayata geçirdi. O bilgisayar haliyle ilk web sunucusu, ilk hiper medya tarayıcısı ve web editörü oldu.

O tarihten sonra vakıf bu standardı ücretsiz olarak yaygın kullanıma sunma konusunda tartışmalar yaptı. 1993 yılında ise WWW ücretsiz olarak yayınlanmaya başladı. Unix, Commodore Amiga, Windows ve Mac OS standardı ilk benimseyen firmalar oldu.

Aradan geçen 20 yılda internet siteleri yüz milyonlar sayısına ulaştı. İlk sitenin temel aldığı HTML standardı artık 5. versiyonuna geçmek üzere. İnternet üzerinden her türlü video, animasyon, grafik dosyalarını izlemek mümkün. Kullanıcıyla iletişime geçebilen dinamik web siteleri tasarlamak için ASP, PHP gibi web programlama dilleri geliştirildi.  

İnternetin bundan sonra eskisinden daha da hızlı bir şekilde gelişeceği aşikar. Her gün yeni teknolojiler ve standartlar web üzerinde deneniyor ve uygulamaya konuyor.

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R ART 4 yıl
Güzel bilgi
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Amedra 6 yıl
satsan para etmez ama yıllanmış şarap gibi o sitenin anisi vardır eminim.
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delarux 6 yıl
eminim girende yoktur ama işte e-müze de sergilenesi bir yer imiş
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lothien 6 yıl
ilk site : info.cern.ch
Hayal kırıklığına uğramayın. Orjinali olarak duruyor.
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OrQuN 7 yıl
20 yıl sonra nerede olacağımızı şimdiden bilmek gerçekten zor.
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S 7 yıl
20 yıldan bu yana hiç değişiklik yapmamışlar sanırım
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yimmasabi 7 yıl
O ilk .com Sitesiymis. Onceden .com yokmus :D
mumma
15-Mar-1985 ___ 26. yılını kutlayan ilk web sitesi olduğunu idda ediyor.WWW.SYMBOLICS.COMbu nedir?

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mumma 7 yıl
15-Mar-1985 ___ 26. yılını kutlayan ilk web sitesi olduğunu idda ediyor.
WWW.SYMBOLICS.COM
bu nedir?
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DH Misafiri 7 yıl
Kar amacı güdülmeyen rekabet edinilmeyen yerde ilerleme olmazBen şunu merak ediyorum bir veriyi download ettğimizde bazen saatlerce bekliyoruz bu teknoloji ilerlediğinde C sürücüsünden D sürücüsüne kopyalar gibi aktarım yapabilecekmiyiz çokta hayal gibi gelmiyor bana fakat çok çalışmak gerekir
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blood.army 7 yıl
info.cern.ch/... sitenin adresi bu!
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Einstein 7 yıl
Vay be reklamsız siteler. Ne güzel.
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hamitozlu 7 yıl
Eee ilk sitenin adı ne?
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