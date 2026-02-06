Web'de yeni dönem: İnternetteki trafiğin büyük bölümünü artık AI botları oluşturuyor

Tam Boyutta Gör ChatGPT, Gemini, Grok gibi yapay zekâ araçlarının giderek daha popüler hâle gelmesi, internetteki trafiğin akışını da radikal şekilde değiştirmiş durumda. İnternette bilgiye ulaşmak için yıllarca Google gibi arama motorlarına bel bağlayan kullanıcılar, bu işlem için giderek daha fazla yapay zekâ araçlarına başvuruyor. Bu da sadece Google gibi arama motorları için değil, web'deki tüm içerik üreticileri için dengeleri hızla değiştiriyor.

Diğer yandan söz konusu bu yapay zekâların web siteleri olan ilişkisi de giderek değişiyor. Başlangıçta bu ilişki büyük dil modellerinin eğitimi için yapılan veri taramalarında ibaretti. Yani botlar, açık web’deki içerikleri toplayarak bu modellerin “beslenmesini” sağlıyordu. Ancak bugün tablo daha karmaşık. Artık pek çok sohbet botu ve yapay zeka ajanı, yalnızca eğitim aşamasında değil, gerçek zamanlı olarak da web’e bağlanıyor; güncel bilgileri, haberleri, etkinlik takvimlerini ya da ürün detaylarını anlık olarak çekip yanıtlarına entegre ediyor. Bu dönüşüm, internet trafiğinin doğasını da değiştirmeye başlamış durumda.

Son Bir Yılda İnternetteki Bot Trafiğinde Dramatik Bir Artış Yaşandı

Web'den veri toplama (web scraping) faaliyetlerini takip eden TollBit’in hazırladığı son rapora göre, yapay zekâ botları artık web trafiğinin kayda değer bir bölümünü oluşturuyor. TollBit’in ölçümlerine göre 2025’in dördüncü çeyreğinde, müşterilerinin web sitelerine gelen her 31 ziyaretten biri bir AI botundan geldi. Oysa yılın ilk çeyreğinde bu oran 200 ziyarette birdi. Bu sıçrama, birkaç ay içinde bot trafiğinde dramatik bir artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Üstelik bu web sitelerinin botları uzak tutmak için başvurduğu önlemler de artık yeterli olmuyor. Rapora göre 2025’in son çeyreğinde bot taleplerinin yüzde 13’ünden fazlası, web sitelerinin botlara hangi sayfalardan uzak durmaları gerektiğini belirtmek için kullandığı "robots.txt" dosyasını görmezden geldi. TollBit, robots.txt kurallarını ihlal eden AI botlarının oranının son altı ayda yüzde 400 arttığını belirtiyor. Yani mesele yalnızca daha fazla botun gelmesi değil; aynı zamanda bu botların daha agresif ve daha karmaşık yöntemler kullanması.

İnternet altyapı şirketi Akamai’nin verileri de benzer bir eğilime işaret ediyor. Özellikle geçen yılın Temmuz ayından bu yana, eğitim amaçlı bot trafiği istikrarlı biçimde yükselmiş durumda. Buna ek olarak, yapay zekâ ajanlarının gerçek zamanlı içerik çekmek için yaptığı isteklerin küresel ölçekte arttığı görülüyor. Bu ikinci kategori, internetin günlük işleyişini doğrudan etkiliyor. Çünkü kullanıcı adına anlık bilgi toplayan bu botlar, insan ziyaretçiyi web sitelerinden uzak tutmuş oluyor.

Yapay Zekâlar, Web'deki Sınırlamaları Aşmak İçin Kendini Gizleyebiliyor

Tam Boyutta Gör Bu durum, yayıncılar ve içerik üreticileri açısından ciddi bir meydan okuma anlamına geliyor ki son dönemde bu durum çok daha sık gündeme gelmeye başlamış durumda. Birçok büyük site, içeriklerinin yapay zekâlar tarafından toplanmasını sınırlamaya çalışıyor. Hatta bazı yayıncılar, yapay zekâ şirketlerine karşı telif hakkı ihlali gerekçesiyle dava açmış durumda. Ancak artık sorun yalnızca geçmiş verinin toplanması değil; güncel içeriğin, insan trafiğine dönüşmeden botlar tarafından tüketilmesi. İnsan kullanıcı siteye hiç uğramadan, yanıtı doğrudan sohbet botundan alabiliyor.

Buna karşılık web siteleri de savunma mekanizmalarını güçlendiriyor. TollBit’in verilerine göre son bir yılda AI botlarını engellemeye çalışan site sayısı yüzde 336 arttı. Ancak burada da bir “silahlanma yarışı” söz konusu. Bazı botlar, trafiğini normal bir web tarayıcısından geliyormuş gibi göstererek kendini gizliyor ya da insan davranışlarını taklit eden istek modelleri kullanıyor. Rapora göre bazı AI ajanlarının davranışı artık insan trafiğinden neredeyse ayırt edilemeyecek düzeye ulaşmış durumda.

SEO Zamanla Yerini GEO'ya Bırakabilir

Bu çatışma yeni iş modellerini de beraberinde getiriyor. TollBit ve benzeri şirketler, site sahiplerinin botlardan içerik erişimi karşılığında ücret talep etmesini sağlayan araçlar sunuyor. Cloudflare gibi firmalar da benzer çözümler üzerinde çalışıyor. Bunun yanında, bazı şirketler savunma yerine uyum stratejisini benimsiyor. “Generative engine optimization” (GEO) olarak adlandırılan bu yaklaşım, içeriğin yapay zekâ araçlarında daha görünür olmasını hedefliyor. Yani klasik arama motoru optimizasyonunun (SEO) yerini, yapay zeka motorlarına yönelik optimizasyon alıyor.

Bu son raporda da dikkat çekildiği üzere internet, insan merkezli bir yapıdan makine trafiğinin baskın olduğu bir yapıya doğru evriliyor. Eğer mevcut eğilim bu hızla devam ederse, önümüzdeki birkaç yıl içinde web trafiğinin çoğunluğunu botların oluşturması olası görünüyor. Bu da internetin görünümü, işleyişi ve gelir modelleri üzerinde köklü değişiklikler anlamına geliyor. Arama, reklam, medya ve e-ticaret arasındaki sınırların bulanıklaştığı yeni bir döneme girilirken, web’in geleceğini belirleyecek şey bu insan-bot dengesinin nasıl kurulacağı olacak gibi görünüyor.

