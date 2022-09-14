İnternetten Alışveriş Yapan Herkes Picodi Kullanmalı

Geri para kazanmaya başlamak için – “cashback” almaya başlamak için – öncelikle Picodi.com sitesinde ücretsiz bir hesap açılmalıdır. Her alışverişten önce “cashback etkinleştirilmelidir” ve mağaza sitesine gidilmelidir. Alışverişinizi tamamladığınızda, ve mağaza harcanan tutarı Picodi ile paylaştığında, Picodi hesabınızda, Picodi’nin paranın ne kadarını geri iade edeceği ile bilgi çıkar.

Picodi bunu neden yapıyor diye sorabilirsiniz? Olayın aslı, Picodi, mağazalara sağladığı yeni kullanıcılar için mağazalardan komisyon alır. Sonrasında da Picodi bu komisyonu kullanıcıları ile paylaşır. Böylece herkes kazanmış olur.

Şu anda Türkiye'de Picodi, 70'den fazla mağazada alışveriş için cashback veriyor. Cashback yüzdesi mağazadan mağazaya değişmektedir. Bu mağazalardan bazılarını ve cashback koşullarını aşağıda görebilirsiniz.

MediaMarkt (ilk alışverişte %10, sonrakilerde %2,7’ye kadar)

Huawei (ilk alışverişte %15, sonrakilerde %10,7’ye kadar)

Booking.com (ilk alışverişte %15, sonrakilerde %4)

Aliexpress (ilk alışverişte %10, sonrakilerde %34,5’e kadar)

Ikea (ilk alışverişte %15, sonrakilerde %1,5’e kadar) ve fazlası.

İnternetten alışveriş yapmaya başladığınızı ve Picodi hesabınızda “cashback’i etkinleştirdiğinizi” varsayarak, yılda 5000 liraya kadar geri ödeme alma şansınız olacak.

Biriktirilen cashback tutarı, banka hesabınıza veya PayPal aracılığı ile çekilebilir.

Picodi’de ücretsiz bir hesap oluşturmak için, tıklayın .

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