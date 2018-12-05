Tam Boyutta Gör

İnternet birçok şeyi mümkün kıldı, ancak yaptığı en iyi şeylerden biri, insanların kendi evlerinin rahatlığında ya da dünyanın diğer tarafındaki bir plajda para kazanarak hayatlarını değiştirebilmelerini sağladı.

İnternetle ilgili en önemli şey, her türlü farklı becerilere sahip insanlar için fırsatlar olmasıdır. Eğitimli olsun ya da olmasın hemen hemen herkes bir şekilde internetten para kazanmayı başarabilir. Tek yapmanız gereken, para kazanma seçenekleri hakkında bazı araştırmalar yapmak ve sizin için neyin işe yaradığını anlamak.

İster borçtan kurtulmaya çalışın, ister emeklilik için daha fazla tasarruf edin ya da sadece aylık gelirinizi arttırın, internetten para kazanmak için daha iyi bir zaman olmamıştı.

İnternetten para kazanmanın 15 farklı yolu

Kazancınızı artırmaya hevesli iseniz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, bu listedeki internetten para kazanma yolları size fikir verebilir.

1. Blog açmak

Dünyanın her yerinden birçok insanın internetten para kazanmak için blog yazdığını biliyoruz. Blog yazmak, hedef kitle için yararlı, eğitici veya ilginç içerik oluşturmakla ilgilidir. Belirli bir konu hakkında iyi bilgiye sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, bilginizi blogunuz aracılığıyla geniş bir kitleye paylaşarak para kazanabilirsiniz.

Blog’dan para kazanmak bu şekilde çalışır; blogunuzda iyi içerikleriniz varsa çok sayıda insan blogunuzu ziyaret edecektir. Blogunuzu ziyaret eden trafik ne kadar büyükse, o kadar fazla para kazanırsınız.

Blog büyük trafik çekiyorsa, en iyi kurumsal organizasyonların (Adsense) reklamlarını alabilirsiniz. Ayrıca, ürünlerinizi blogunuz aracılığıyla satarak, satış ortaklığı yaparak veya üyelerinize çeşitli hizmetler sunarak internetten para kazanabilirsiniz.

2. İçerik yazarlığı

İçerik yazmak, muhtemelen online para kazanmanın en kolay yollarından biridir. İnternet, içerik üzerinde çalışır ve birisi okuduğunuz her şeyi yazmalıdır. Bu, hemen hemen yazılı her bir kelime için çeşitli biçimlerde ödeme yapmak isteyen birileri olduğu anlamına gelir.

Eğer yetenekli ve yaratıcı bir yazarsanız ve yeterli zamanınız varsa, o zaman internetten iyi bir gelir elde edebilirsiniz. Yüksek ücretli yazı işleri alabileceğiniz bir sürü web sitesi var. Forumlar, sadeceon ve eğer İngilizce biliyorsanız fiverr gibi siteler iş almanıza yardımcı olabilir.

3. Satış ortaklığı

Satış ortaklığı, diğer şirketlerin ürünlerini ve hizmetlerini tanıtarak bir komisyon elde etmenizi sağlamak için son derece idealdir. Temel olarak beğendiğiniz bir ürünü seçer, teşvik eder ve pazarlama çabalarınızdan kaynaklanan her bir satış için bir kazanç elde edersiniz.

Eğer bir blogunuz veya kendi web siteniz varsa, blogunuz çok sayıda ziyaretçiye sahipse ve satış ortaklığını başarılı bir şekilde üstlendiyseniz, bol sıfırlı rakamlar kazanmanız kaçınılmazdır.

4. Sosyal medya

Sosyal medyanın yükselişi internetten para kazanmak isteyen kişiler için daha fazla fırsat yarattı. Sosyal medya bu neslin en hızlı büyüyen pazarlama araçlarından biridir. Bu nedenle, herkes biraz sabır ve birkaç basit başlangıç tekniği ile internetten para kazanabilir.

Yüksek kaliteli içeriğe sahip iyi tasarlanmış bir sosyal medya hesabı oluşturarak para kazanabilirsiniz. Sosyal medya ile para kazanmak için başarılı bir planın temeli bol miktarda iyi içerik paylaşmaktır. Bu, her gün ilginç bağlantılar, resimler ve videolar akışı anlamına gelir. Ayrıca, platformlara aşina olmayan şirketlerin sosyal medya hesaplarını uzaktan yönetebilirsiniz.

5. E-Kitap yazmak

Yazabileceğiniz sayısız konu var ve tabii ki böyle bir talep var. E-Kitap satışından para kazanmanın en kolay yollarından biri, 'Nasıl Yapılır' temalı rehber kitaplar yazmaktır. Örneğin, grafik tasarımı konusunda iyi olduğunuzu düşünüyorsanız, bunun üzerine bir e-kitap yazabilirsiniz.

E-Kitap yazmak ucuz ve kolaydır, ayrıca bir e-kitaptan içerdiği bilgiler yararlı olduğu sürece pasif gelir elde etmeye devam edebilirsiniz. E-kitaplar (elektronik kitaplar) dünyanın herhangi bir yerinden online olarak indirilebilirler.

6. Web tasarımı

İstatistikler internette 350 milyondan fazla aktif web sitesinin bulunduğunu ve interneti ziyaret eden insanların taleplerini karşılamak için yeterli olmadığını; internetten öğrenmeye devam etmek için hala çok şey olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla insanlar internetten para kazanmak için düzenli olarak yeni web siteleri açıyorlar.

Web sitesini nasıl tasarlayacağınızı biliyorsanız, tek yapmanız gereken hizmetlerinizi listelemek ve eğer iyi iseniz, dünyanın her yerinden müşteri bulabilirsiniz.

7. Çevirmenlik

İki veya daha fazla dil konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız, hizmetlerinizi online çevirmen olarak rahatça listeleyebilirsiniz. Bunun için upwork ve fiverr vb. serbest çalışanlara hizmet veren platformları kullanabilirsiniz.

İnternette yeminli çevirmenlik hizmeti veren onlarca şirket varken bize nasıl iş düşecek diye kaygılanmayın. Eğer fiverr gibi platformları ziyaret ederseniz, uygun fiyata kaliteli hizmet verenlerin oldukça iyi kazandığını görebilirsiniz.

8. Stok fotoğrafçılık

Profesyonel bir fotoğrafçı iseniz veya bunun için köklü bir tutkunuz varsa, resimlerinizi stok fotoğraf sitelerinde satışa sunarak internetten para kazanabilirsiniz. Başlamak için gereken tek şey iyi bir kamera ve bir bilgisayar.

9. Uygulama geliştirme

Uygulama geliştirmekte iyi iseniz, o zaman internetten para kazanmak için harika bir donanıma sahip olduğunuz kesin. Uygulama mağazalarında satılmakta olan bir sürü uygulama var ve daha fazla uygulamaya ihtiyaç var. Eğer benzersiz bir uygulama ile gelebilirseniz, uygulamayı satarak kazandığınız miktara hayran kalacaksınız.

10. YouTube

YouTube, internetten para kazanmak için iyi bir platformdur. Tek seferde milyonlar kazanmak elbette mümkün değil, ancak YouTube’dan para kazanabileceğiniz birkaç yol var.

İlk yol, YouTube kanalınızı para kazanmak için etkinleştirmektir. Bunu, hesabınızı doğrulayarak ve ardından hesabınızı Google Adsense’e bağlayarak yapabilirsiniz. Fakat bunu yapabilmek için en az 1000 aboneye ve son 12 ayda en az 4000 saat izlenme süresine sahip olmanız gerekir. Ancak bundan sonra kanalınız para kazanmak için uygun olur.

Para kazanmanın diğer yolu ise sponsorluklar. Bu ilk yoldan daha zordur. Kanalınız iyi çalışıyorsa ve iyi bir görüntüleme sayısına sahipse, YouTube onaylı bir sponsorluk sitesi olan Famebit'te sponsorluk başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ayrıca, resmi olmayan sponsorluklar için de başvuruda bulunabilir veya satış ortaklığı yapabilirsiniz, ancak çok fazla aylık görüntülenme varsa bu konuda başarı elde edersiniz.

11. Google AdSense

Bu, internetten para kazanmanın en popüler yoludur. Google Adsense, blogunuzda, Youtube kanalınızda veya web sitenizde reklam yayınlamanız için size ödeme yapan bir programdır. Bir ziyaretçi reklamlara her tıkladığında bir komisyon kazanırsınız. Web siteniz veya blogunuz ne kadar çok ziyaretçi çekerse, reklamlar ne kadar fazla tıklanırsa o kadar para kazanırsınız.

Dolayısıyla, sürekli olarak iyi bir trafik çeken bir blogunuz veya web siteniz varsa, bunu Google Adsense ile paraya dönüştürebilir ve internetten para kazanabilirsiniz. Ancak, adsense yayıncılarının sıkı kurallara tabi olduklarını unutmayın. Bu yüzden, Google’a Adsense programı aracılığıyla ortak olmanız gerekiyorsa, disiplinli, yasal ve dürüst olmalısınız.

12. Online kurs

Udemy , eğitmenlere öğretmek istedikleri herhangi bir konuda kurs satmalarına olanak tanıyan online bir platformdur. Eğitmenler, bir kursu uygun şekilde tasarlayarak uzmanlıklarını paylaşmak için video, PowerPoint, ses, zip dosyaları ve canlı sınıfları kullanabilirler.

Eğitmenler, ücretli kurs satışlarından elde edilen gelirin% 70'ini alırken, % 30'u Udemy tarafına kalır. Evet, emek harcayıp kursu siz hazırladığınız halde şirketin aracılık hizmeti için aldığı komisyon son derece yüksek. Fakat bol trafik alan bir platform olması nedeniyle kursu satmak için reklam yapmanız gerekmiyor.

13. Danışmanlık

Eğitimli bir danışman olarak işiniz müşterilerinize uygulanabilir tavsiyeler sunmaktır; iş tavsiyesi, ilişki tavsiyesi veya teknik tavsiye ve diğerleri olabilir. Sonuç olarak, işlerini veya hayatlarını en iyi şekilde nasıl idame edecekleri konusunda onlara tavsiyede bulunmadan önce müşterilerinizle fiziksel olarak görüşmeniz gerekmez. Yani tek yapmanız gereken, müşterilerinize ulaşmak için internetten yararlanmak.

14. Freelance

İnternet, serbest çalışan olarak internetten para kazanma fırsatlarını büyük ölçüde genişletti. Bir yeteneğiniz varsa, dünyanın her yerinden müşterileri bulmak için bunu kullanabilirsiniz.

Freelancing, uzun süreli bir sözleşme olmaksızın farklı şirket, web sitesi, birey vb. İle farklı işlere veya kısa süreli görevlere sahip olmak anlamına gelir. Grafik tasarım, seo, wordpress, içerik yazarlığı vb. her türlü konuda hizmet satmak isteyenler, forumlar, sadeceon, parakazan724, fiverr veya upwork gibi sitelerde müşteri bulabilir.

15. Domain ticareti

Bu riskli bir internetten para kazanma yöntemi olabilir, ancak doğru alan adına yatırım önemli bir getiri yaratabilir. Ayrıca, alan adı ticareti yapmak bir miktar sermaye gerektirir.

Yapmanız gereken şu; marka olmaya aday jenerik alan adlarını satın alarak prim yapmasını bekliyorsunuz. Ayrıca düşmüş (zamanı dolmuş) olanları da satın alabilirsiniz. Eğer isabetli seçimler yaparsanız iyi para kazanmanız mümkün, fakat yanlış seçimler para kaybı demektir.