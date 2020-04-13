İnternetten Ucuz Uçak Bileti Sorgulamak

Yurt içi ya da yurtdışı uçuşu yapmak isteyenler, bilet.com sitesinden hemen sorgulama yapabilirler. Diğer ulaşım araçlarıyla kıyaslandığı zaman daha hızlı olan uçaklar, aynı zamanda pahalı diyebileceğimiz biletleriyle dikkat çekmekte. Ancak bunun ucuz olanlarını bulmak mümkün. İşte bilet.com sitesi size bu fırsatı sonuna kadar sunmakta.



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• Uçak bileti sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için sitenin ekranında yer alan uçak simgesine bir defa tıklamak gerekiyor.

• Bununa ardından karşınıza, doldurmanız gereken bazı kutucuklar çıkacak.

• İlk etapta nereden alanına, kalkış yerini yazın. Kent ile beraber havalimanının adının belirtilmesi lazım.

• Daha sonra nereye kısmı kutucuğu üstünden de aynı işlemi yapmanız gerekmekte.

• Giriş ve dönüş olmak üzere iki farklı alan söz konusu.

• Buralara da tarihlerinizi doğru bir biçimde yazın.

• Yolcu kısmına adeti girin.

• Uçuş sınıfını seçmek son derece önemli. Burada üç farklı opsiyon var. Bunlar; ekonomi, business ve comfort olarak dikkat çekmekte.

• Aktarmasız ve iade edebilir şeklinde tasarlanmış olan kutucuklar üzerinden seçime göre işaretleme yapabilirsiniz.

• Son olara ara tuşuna basın.

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En Ucuz Biletler Karşınızda Olacak



Tüm bu işlemler çok uzun sürmez. Bunun ardından uçak bileti opsiyonları karşınıza gelir. Ekranda sırasıyla kalkış tarihi ve saati, yolculuk süresi, varış yeri ve saati ile son olarak bilet ücreti açık bir biçimde belirtilmiştir. Satışlar TL cinsi üzerinden gerçekleştirilir. Koltuk sayısını da görebileceğiniz butonun üstüne bir kere tıkladıktan sonra satın alma işlemini yapmanız çok zor olmayacak.

Bunun için cinsiyet seçimi gerçekleştirin. İsim ve soyadınızı yazın. Doğum tarihinizi belirtin. Seyahat sigortası alanını da işaretlemek lazım. Cep telefonu ve email gibi verilerin girilmesinin ardından kredi kartıyla hemen ödeme yapabilirsiniz.



Kredi Kartı ile Güvenli Ödeme



Sorunsuz bir bilet satın alma işlemi sırasında kredi kartının kullanımı mümkün. Bunun için adınızı ve soyadınızı yazdıktan sonra ardından kart bilgilerini doğru bir biçimde girin. Onay butonuna basmanızın sonrasında banka size çok hızlı bir şekilde bir şifre yollayacaktır. Bunu ekranda görülen yere yani 3d secure kutucuğunun içine girmeniz yeterlidir. Böylelikle bilet satın alma işlemi tamamlanmış olur.



En Ucuz Seferler Sitede



Bilet.com sitesinin en alt kısmına geldiğiniz vakit burada birçok değişik kent arasındaki en ucuz uçak yolcu biletlerini görüntülemeniz mümkündür. Bunlardan size uygun olan birisinin üstüne tıkladığınız vakit satın alma alanına otomatik bir biçimde yönlendirilirsiniz.



Mobil Kullanım Şansı



Siteden uçak bileti ve sorgulama işlemleri çok hızlı bir biçimde bilgisayar haricindeki mobil cihazlarla da rahatlıkla yapılabilir. Bunun için akıllı özelliğe sahip olan telefonların yanı sıra tabletlerin kullanımı da mümkündür. Başarılı ve hızlı olmasıyla dikkat çeken mobil yazılımı indirebilir ve kurulum sonrasında daha seri şekilde sitede online olabilirsiniz. Satın alınan bir biletin farklı gerekçelerden dolayı her daim geri iade edilmesi ya da değiştirilmesi mümkündür. Bilet.com bu özelliğiyle fark yaratmakta.



Siteye Giriş Yapmak Yeterli Olacak



Uçak bileti sorgulama işlemini yapabilmek için resmi sitede hemen online olmak yeterli. Son derece işlevsel olan sayfanın adresi ise https://www.bilet.com/. Tek bir tıklamayla erişim mümkün. Aynı zamanda işletmenin özel bir müşteri hizmetleri telefon numarası da var. Bu; 90 850 450 99 88 olarak ifade edilmiş. Arama sonrasında her türlü desteği alabilirsiniz.

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