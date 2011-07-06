Iomega, StorCenter PX ağ depolama ürünleri serisini duyurdu

2008 yılında EMC Corp. tarafından satın alınan eknoloji dünyasının depolama alanındaki önemli firmalarından Iomega, bugün düzenlediği lansman ile Iomega® StorCenter™ PX Ağ Depolama Ürünleri Serisini tüm dünyada aynı anda satışa sunduğunu duyurdu. StorCenter™ PX Ağ Depolama Ürünleri, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile arşiv tutkunu son kullanıcılarına hitap eden NAS (Network-attached storage) cihazlarını içeriyor.

Dört ve altı yuvalı masaüstü modeller ile dört yuvalı rafa monte edilebilir modelle rolmak üzere üç farklı modelin oluşturduğu StorCenter™ PX serisi, 18TB'a kadar veri depolama alanı sunarken; kullanıcılar serinin ürünlerini ister 7200rp SATA HDD'li ya da SSD sürücüleri ile isterse de sürücüsüz satın alabiliyorlar. Sürücüsüz fiyatları yaklaşık 700 dolar olduğu, sürücülü modellerin ise 1000 dolardan başladığı belirtilen PX serisi, ayrıca Iomega'nın ödüllü kişisel bulut teknolojisine verdiği destekle, kullanıcıların verilerini her yerden korumalarına ve paylaşmalarına imkan veriyor.

Dünya genelinde satışa sundukları StorCenter PX serisi ürünlerinin başta işletmelerin olmak üzere ağ depolama ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandığını belirten Iomega Başkanı Jonathan Huberman “Yeni Iomega StorCenter PX . PX serisinde, EMC’nin işletmelere yönelik ağ depolama ürünlerinde de yer alan kullanımı kolay LifeLine işletim sistemi ve donanımı yer alıyor. Sonuç olarak da ortaya kullanımı kolay, yüksek performanslı, sunucu sınıfı, gelişmiş veri koruma özellikli, esnek veri depolama konfigürasyonlu, Iomega’nın Kişisel Bulut teknolojisine sahip masaüstü ve rafa monte edilebilir ağ depolama cihazları çıkıyor. StorCenter PX Serisi’nin pazara sunulması ile Iomega artık giriş seviyesinde kullanıcılardan, ev-ofislere, KOBİ’lerden farklı bölgelerde birçok ofisi bulunan kuruluşlara kadar hemen hemen her kullanıcıya yönelik komple ağ depolama çözümleri sunuyor.” dedi.

Tüm büyük ağların dosya protokollerini destekleyen, ayrıca Windows, Mac ve Linux platformları arasında veri paylaşmına imkan veren StorCenter PX serisinin öne çıkan diğer özellikleri şunlar;



Opsiyonel yarı iletken sürücüler, çift çekirdekili Intel işlemci, 2GB bellek ve çift GbE NIC’ler aracılığıyla yüksek performans.

Çoklu RAID düzeyleri-0,1,5,5+1 (hot spare) ve 6. Tümünde RAID’i otomatik olarak yeniden kurma özelliği ve çalışma halindeyken değiştirme özelliği yer alıyor.

Ölçeklenebilir konfigürasyonlar tamamen kurulu, kısmen kurulu ve disksiz seçeneklerini içeriyor. Iomega’nın sunduğu ürünler arasında 7200 rpm SATA HDD’ler ve SSD sürücüleri yer alıyor.

Aktif Dizin Desteği ve nerede ve ne zaman olunursa olunsun verilere uzaktan erişim özelliği.

VMware® vSphere 4.0, Citrix® XenServer™ ve Windows Server 2003/2008/2008 R2 ile uyumlu.

Windows Aktif Dizin’in Güvenilir Alanları ve Hyper-V Canlı Geçiş Desteği.

Veri kopyalama ve cihazdan cihaza kopyalama işlemleri verileri yedeklenmiş ve güvenilir kılıyor.

Yerleşik AXIS® Video Barındırma Sistemi (AVHS) ile PX Serisi, maksimum 12 adet AXIS güvenlik kamerası için destek sağlıyor ve günümüzün geleneksel DVR-tabanlı gözetleme donanımlarına oranla çok daha uygun maliyetli ve gelişmiş görüntülü gözetleme çözümleri sunuyor.

Serinin genel özelliklerinden sonra masaüstü ve rafa monte edilebilen modellerine daha yakından bakmak gerekirse;

StorCenter px4-300d; dört adet HDD yuvası ile 12TB'a kadar depolama alanı sunarken; altı yuvalı px6-300d'de bu alan 18TB'a kadar yükseliyor. Her iki cihazda 2.5" ve 3.5" form faktörlü HDD'lere destek sunarken; daha yüksek performans için katı hal sürücüleri SSD'lerle de uyumlu çalışıyor. Yerden tasarruf sağlayan 1U form faktörü ile ailenin rafa monte edilebilen üyesi px4-300r ise dört yuvası ile 12TB'a kadar depolama alanı sunarken; diğer modeller gibi HDD ve SSD'lere destek sunuyor.