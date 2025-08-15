ION, ilk ticari katı hal batarya hücrelerinin sevkiyatına başladı

ION, kritik eşiğe ulaştı
Şirketten yapılan açıklamaya göre çok katmanlı bu hücreler akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, giyilebilir teknolojiler ve diğer yüksek performanslı küçük cihazlar için tasarlandı. Uzun döngü ömrü, şişme yapmama ve ekstra sıkıştırma donanımı gerektirmeyen güvenlik vaatleri bu bataryaları sektördeki rakiplerinden ayırıyor. Hücreler ayrıca elektrikli araçlar, havacılık ve savunma alanındaki müşteriler tarafından da test ediliyor.
ION’un bu başarısı ise bu yıl elde edilen teknik ilerlemelere dayanıyor. . Şirket, hücre kapasitesini 25 kat artırırken, ticari açıdan geçerli formatta 1.000’den fazla şarj döngüsünü gerçekleştirdi. Üstelik tüm bunlar sıkıştırma veya hacim değişikliği olmadan başarılmış durumda.
ION'un patentli katı hal anodsuz teknolojisi, grafit ve diğer daha az sürdürülebilir malzemeler yerine 3 boyutlu seramik yapı kullanıyor ve böylelikle pil kapasitesi üst seviyeye çıkartılıyor. Seramiğin kullanımıyla bataryalar sadece daha güveli hale gelmiyor aynı zamanda ölçekli üretimi daha kolay ve ucuz hale de getiriyor.
