ION, ilk ticari katı hal batarya hücrelerinin sevkiyatına başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli ION Storage Systems, uzun süredir batarya üreticilerinin peşinde olduğu hedefleri gerçeğe dönüştüren ilk ticari katı hal batarya serisi Cornerstone’u, önde gelen tüketici elektroniği şirketlerine sevk etti.

ION, kritik eşiğe ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre çok katmanlı bu hücreler akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, giyilebilir teknolojiler ve diğer yüksek performanslı küçük cihazlar için tasarlandı. Uzun döngü ömrü, şişme yapmama ve ekstra sıkıştırma donanımı gerektirmeyen güvenlik vaatleri bu bataryaları sektördeki rakiplerinden ayırıyor. Hücreler ayrıca elektrikli araçlar, havacılık ve savunma alanındaki müşteriler tarafından da test ediliyor.

Tam Boyutta Gör ION’un CCO’su Eric Lind ise bataryayı diğerlerinden ayıran noktayı şöyle açıkladı: “ION, gerçek dünya cihazlarında entegrasyon ve test için sıkıştırma gerektirmeyen, tamamen işlevsel hücreler sunan tek katı hal batarya şirketi.” Şirketin müşterileri, bu hücreleri artık piyasaya sunulmadan önce gerekli kalifikasyon testlerinden geçiriyor. Bu testler, bataryaların daha iyi enerji yoğunluğu, termal kararlılık ve döngü ömrü sunmasını sağlayacak.

Dünyanın ilk entegre ısı pompası ve araç şarj cihazı tanıtıldı 6 sa. önce eklendi

ION’un bu başarısı ise bu yıl elde edilen teknik ilerlemelere dayanıyor. . Şirket, hücre kapasitesini 25 kat artırırken, ticari açıdan geçerli formatta 1.000’den fazla şarj döngüsünü gerçekleştirdi. Üstelik tüm bunlar sıkıştırma veya hacim değişikliği olmadan başarılmış durumda.

ION'un patentli katı hal anodsuz teknolojisi, grafit ve diğer daha az sürdürülebilir malzemeler yerine 3 boyutlu seramik yapı kullanıyor ve böylelikle pil kapasitesi üst seviyeye çıkartılıyor. Seramiğin kullanımıyla bataryalar sadece daha güveli hale gelmiyor aynı zamanda ölçekli üretimi daha kolay ve ucuz hale de getiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

ION, ilk ticari katı hal batarya hücrelerinin sevkiyatına başladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: