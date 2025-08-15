Giriş
    ION, ilk ticari katı hal batarya hücrelerinin sevkiyatına başladı

    ION, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen ilk ticari katı hal batarya hücrelerini sevk etti. Cornerstone adlı batarya uzun ömür, güvenlik ve yüksek enerji yoğunluğu sunuyor.

    ION, ilk ticari katı hal batarya hücrelerinin sevkiyatına başladı Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli ION Storage Systems, uzun süredir batarya üreticilerinin peşinde olduğu hedefleri gerçeğe dönüştüren ilk ticari katı hal batarya serisi Cornerstone’u, önde gelen tüketici elektroniği şirketlerine sevk etti.

    ION, kritik eşiğe ulaştı

    Şirketten yapılan açıklamaya göre çok katmanlı bu hücreler akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, giyilebilir teknolojiler ve diğer yüksek performanslı küçük cihazlar için tasarlandı. Uzun döngü ömrü, şişme yapmama ve ekstra sıkıştırma donanımı gerektirmeyen güvenlik vaatleri bu bataryaları sektördeki rakiplerinden ayırıyor. Hücreler ayrıca elektrikli araçlar, havacılık ve savunma alanındaki müşteriler tarafından da test ediliyor.

    ION, ilk ticari katı hal batarya hücrelerinin sevkiyatına başladı Tam Boyutta Gör
    ION’un CCO’su Eric Lind ise bataryayı diğerlerinden ayıran noktayı şöyle açıkladı: “ION, gerçek dünya cihazlarında entegrasyon ve test için sıkıştırma gerektirmeyen, tamamen işlevsel hücreler sunan tek katı hal batarya şirketi.” Şirketin müşterileri, bu hücreleri artık piyasaya sunulmadan önce gerekli kalifikasyon testlerinden geçiriyor. Bu testler, bataryaların daha iyi enerji yoğunluğu, termal kararlılık ve döngü ömrü sunmasını sağlayacak.

    ION’un bu başarısı ise bu yıl elde edilen teknik ilerlemelere dayanıyor. . Şirket, hücre kapasitesini 25 kat artırırken, ticari açıdan geçerli formatta 1.000’den fazla şarj döngüsünü gerçekleştirdi. Üstelik tüm bunlar sıkıştırma veya hacim değişikliği olmadan başarılmış durumda.

    ION'un patentli katı hal anodsuz teknolojisi, grafit ve diğer daha az sürdürülebilir malzemeler yerine 3 boyutlu seramik yapı kullanıyor ve böylelikle pil kapasitesi üst seviyeye çıkartılıyor. Seramiğin kullanımıyla bataryalar sadece daha güveli hale gelmiyor aynı zamanda ölçekli üretimi daha kolay ve ucuz hale de getiriyor.

