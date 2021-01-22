iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri belli oldu

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Apple merakla beklenen iOS 15 güncellemesini Haziran ayında duyurmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl, The Verifier internet sitesi yeni sürüme yükseltilmeyecek modellerle ilgili bir rapor yayınlamıştı. iOS 15 yaklaştıkça bu konuyla ilgili sızıntıların sayısı artıyor.

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Fransız iPhoneSoft portalının haberine göre Apple A9 işlemciye sahip iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (2016) modelleri iOS 15'e yükseltilmeyecek. Ayrıca sırasıyla A8, A8X ve A9 işlemcilerle donatılmış iPad mini 4, iPad Air 2 ve iPad 5 tabletler de güncellemeyi almayacak.

iOS 15 uyumlu telefonlar:

2021 iPhone serisi

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2020)

iPod touch (7. nesil)

iPadOS 15 uyumlu tabletler:

2021 iPad serisi

12.9 inç iPad Pro

9.7, 10.5 ve 11 inç iPad Pro

iPad Air 3

iPad Air 4

iPad 6/7/8

iPad mini 5

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iOS 15'e güncellenmeyecek telefonlar:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2016)

iPadOS 15'e güncellenmeyecek tabletler:

iPad mini 4

iPad Air 2

iPad 5

https://iphonesoft.fr/2021/01/21/ios-15-ipados-15-compatibilite-apple

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