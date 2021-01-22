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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri belli oldu

    Apple, mobil işletim sisteminin yeni sürümünü Haziran ayında duyurmaya hazırlanıyor. Fransız iPhoneSoft portalı, iOS 15 güncellemesi almayacak iPhone ve iPad modellerinin listesini yayınladı.
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    iPad
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri belli oldu
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    Apple merakla beklenen iOS 15 güncellemesini Haziran ayında duyurmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl, The Verifier internet sitesi yeni sürüme yükseltilmeyecek modellerle ilgili bir rapor yayınlamıştı. iOS 15 yaklaştıkça bu konuyla ilgili sızıntıların sayısı artıyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Galaxy S10 için yayınladığı Android 11 güncellemesini geri çekti"

    Fransız iPhoneSoft portalının haberine göre Apple A9 işlemciye sahip iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (2016) modelleri iOS 15'e yükseltilmeyecek. Ayrıca sırasıyla A8, A8X ve A9 işlemcilerle donatılmış iPad mini 4, iPad Air 2 ve iPad 5 tabletler de güncellemeyi almayacak.

    iOS 15 uyumlu telefonlar:

    • 2021 iPhone serisi
    • iPhone 12
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone SE (2020)
    • iPod touch (7. nesil)

    iPadOS 15 uyumlu tabletler:

    • 2021 iPad serisi
    • 12.9 inç iPad Pro
    • 9.7, 10.5 ve 11 inç iPad Pro
    • iPad Air 3
    • iPad Air 4
    • iPad 6/7/8
    • iPad mini 5

    iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    iOS 15'e güncellenmeyecek telefonlar:

    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus
    • iPhone SE (2016)

    iPadOS 15'e güncellenmeyecek tabletler:

    • iPad mini 4
    • iPad Air 2
    • iPad 5


    https://iphonesoft.fr/2021/01/21/ios-15-ipados-15-compatibilite-apple Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bir devrin sonu: 6S serisi
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gowlet 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yahu 5s bile vadesi dolduktan seneler sonra bile iOS güncellemesi aldı, 6s’ten neden bu kadar çabuk vazgeçildi acaba?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Teknolojist_44 (**** ****) 26 dk. ( Mesaj Silindi ) gowlet
    Şuan iOS 14 bile çok zorluyor hocam iPhone 7'yi, iOS 15'te muhtemelen kullanılamayacak düzeye gelecek. i7 bile bu haldeyse i6s daha kötüdür. Ekstradan ekonomik ömür ve planlı eskitme gibi durumlardan dolayı bıraktırılıyor cihazlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 49 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir devrin sonu: 6S serisi
    Yanıtla +8
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