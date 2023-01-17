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    iOS 17 alacak iPhone modelleri ortaya çıktı

    Apple'ın yeni nesil mobil işletim sistemiyle ilgili detaylar netleşiyor. Bu yıl kullanıma sunulması planlanan iOS 17'nin çıkış tarihi, uyumlu cihazlar ve beklenen yeni özellikler haberimizde.
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    iOS 17 alacak iPhone modelleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Apple bildiğiniz üzere her yıl yeni iPhone akıllı telefonlarıyla birlikte mobil işletim sistemini de yükseltiyor. Cupertinolu şirketten 2023'de iPhone 15 serisi ve iOS 17'yi bekliyoruz. Yazılımın çıkış tarihi ve uyumlu olduğu cihazlar listelendi.

    Apple her zaman yaptığı gibi iOS 17'yi önümüzdeki Haziran ayında düzenleyeceği WWDC etkinliğinde tanıtacak. Lansmandan hemen sonra işletim sisteminin beta sürümünü beta.apple.com web sayfası aracılığıyla cihazlara yüklemek mümkün olacak.

    Eylül ayının ortalarında ise iPhone 15 serisi çıkış yapacak. Aynı gün uyumlu cihaz sahipleri iOS 17'nin final sürümünü akıllı telefonlarına kurabilecekler. Peki hangi iPhone modelleri iOS 17'yi destekleyecek? İşte açıklanan liste:

    iOS 17 alacak iPhone'lar

    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone SE 2020
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 13 mini
    • iPhone 13
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone SE 2022
    • iPhone 14
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14 Pro 
    • iPhone 14 Pro Max
    • iPhone 15 serisi

    Apple genellikle cihazlarına 5 yıl boyunca güncelleme sunuyor. Buna göre iOS 17, 2018 ve sonrasında piyasaya sürülen iPhone modelleri için kullanılabilir olacak. Yani yukarıdaki listeden de görebileceğiniz üzere iPhone XS ve sonraki cihazları kapsayacak.

    iOS 17 alacak iPhone modelleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    iOS 17 ne gibi yenilikler sunacak?

    Apple'ın şu anda sanal gerçeklik başlıklarına yönelik XrOS işletim sistemine odaklandığı biliniyor. Muhtemelen şirket enerjisinin büyük bir bölümünü buraya harcıyor. Dolayısı ile iOS 17'den çok fazla yenilik beklentisi yok. Yine de işletim sisteminden neler beklenebileceğine dair bir liste oluşmaya başladı.

    • Yenilenmiş iMessage
    • Üçüncü taraf uygulama mağazaları için destek
    • Etkileşimli widget'lar
    • Apple Music'in yenilenmesi
    • Geliştirilmiş kararlılık ve sorunsuz çalışma
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