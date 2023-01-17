iOS 17 alacak iPhone modelleri ortaya çıktı

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Apple bildiğiniz üzere her yıl yeni iPhone akıllı telefonlarıyla birlikte mobil işletim sistemini de yükseltiyor. Cupertinolu şirketten 2023'de iPhone 15 serisi ve iOS 17'yi bekliyoruz. Yazılımın çıkış tarihi ve uyumlu olduğu cihazlar listelendi.

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Apple her zaman yaptığı gibi iOS 17'yi önümüzdeki Haziran ayında düzenleyeceği WWDC etkinliğinde tanıtacak. Lansmandan hemen sonra işletim sisteminin beta sürümünü beta.apple.com web sayfası aracılığıyla cihazlara yüklemek mümkün olacak.

Eylül ayının ortalarında ise iPhone 15 serisi çıkış yapacak. Aynı gün uyumlu cihaz sahipleri iOS 17'nin final sürümünü akıllı telefonlarına kurabilecekler. Peki hangi iPhone modelleri iOS 17'yi destekleyecek? İşte açıklanan liste:

iOS 17 alacak iPhone'lar

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE 2022

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 serisi

Apple genellikle cihazlarına 5 yıl boyunca güncelleme sunuyor. Buna göre iOS 17, 2018 ve sonrasında piyasaya sürülen iPhone modelleri için kullanılabilir olacak. Yani yukarıdaki listeden de görebileceğiniz üzere iPhone XS ve sonraki cihazları kapsayacak.

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iOS 17 ne gibi yenilikler sunacak?

Apple'ın şu anda sanal gerçeklik başlıklarına yönelik XrOS işletim sistemine odaklandığı biliniyor. Muhtemelen şirket enerjisinin büyük bir bölümünü buraya harcıyor. Dolayısı ile iOS 17'den çok fazla yenilik beklentisi yok. Yine de işletim sisteminden neler beklenebileceğine dair bir liste oluşmaya başladı.

Yenilenmiş iMessage

Üçüncü taraf uygulama mağazaları için destek

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Geliştirilmiş kararlılık ve sorunsuz çalışma

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iOS 17 alacak iPhone modelleri ortaya çıktı