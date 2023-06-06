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    Anlık Bildirim

    iOS 17, SMS doğrulama kodlarını iPhone'lardan otomatik olarak temizleyecek

    Apple'ın dün tanıtımını yaptığı iOS 17 işletim sistemi kullanıcıların elle silmesi gereken tek seferlik doğrulama kodlarını iPhone'lardan otomatik olarak temizleyecek.
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    iOS 17, SMS doğrulama kodlarını iPhone'lardan otomatik temizleyec Tam Boyutta Gör
    Apple dün düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iOS 17'yi tanıttı. Sunumun ardından işletim sisteminin lansmanda değinilmeyen özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Apple görünüşe bakılırsa Mesajlar uygulamasını daha düzenli tutmaya yardımcı olacak bir özellik sunuyor.

    iOS 17 tek kullanımlık SMS doğrulama kodlarını iPhone'lardan otomatik olarak silecek. Günümüzde birçok çevrimiçi hizmet ve uygulama iki faktörlü kimlik doğrulama kullanıyor. Muhtemelen herkesin akıllı telefonunda birçok SMS doğrulama kodu birikmiştir. Bunları tek tek elle silmek zahmetli bir iş.

    iOS 17, SMS doğrulama kodlarını iPhone'lardan otomatik temizleyec Tam Boyutta Gör

    Hem Mesajlar, hem de Mail uygulamasında çalışıyor

    iOS 17 güncellemesi, doğrulama kodlarının Otomatik Doldurma özelliği aracılığıyla bir web sitesine veya uygulamaya girildikten sonra Mesajlar ve Mail uygulamalarından temizlenmesini sağlayacak bir seçenek içeriyor. Kullanıcılar otomatik silme özelliğini parola ayarlarından etkinleştirebilecek.

    Bu arada Mail uygulaması da e-postalardan tek seferlik doğrulama kodlarını çekme ve bunları uygun alanlara girme işlevine sahip oldu. Otomatik doğrulama kodu temizleme fonksiyonu Mail uygulamasına gönderilen kodları da silebiliyor.

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