iOS 18 ile Telefon uygulamasına gelecek yeni özellikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone’larda Telefon uygulamasını çok sık güncellemiyor ancak iOS 18 ile kullanışlı birçok yeni özellik ekledi. Yeni dikkat çekici özelliklerden bazıları Apple Intelligence uyumlu iPhone’larda (iPhone 15 Pro modelleri ve iPhone 16 serisi) kullanılabilecekken, bazıları iOS 18 yüklü tüm iPhone’larda kullanılabilecek.

iOS 18 ile Mail uygulamasına gelecek yeni özellikler 4 gün önce eklendi

Aramaları kaydetme (Apple Intelligence gerektiriyor)

Tam Boyutta Gör iOS 18 ile iPhone’da aramaları kaydedebilecek ve hatta telefon görüşmesinde konuşulanların özetini alabileceksiniz. Bir numarayı aradığınızda veya gelen aramayı yanıtladığınızda size aramanın bir kopyasını veren bir kayıt başlatabileceksiniz. Kaydı başlatmak için sol üst köşede çıkan kayıt düğmesine dokunmanız yeterli olacak. Kayıt düğmesine dokunduğunuzda karşı tarafa da konuşmanın kaydının alındığına dair sesli mesaj gidecek ancak onay seçeneği sunulmayacak. Dolayısıyla karşı taraf aramanın kaydedilmesini istemiyorsa, görüşmeyi sonlandırması gerekecek.

Arama devam ederken ses kaydedilecek ve sonra erişmek üzere Notlar uygulamasına aktarılacak. Notlar uygulamasını açtığınızda tarih ve saatle etiketlenmiş Arama Kaydı göreceksiniz.

iOS 18 arama kaydetme özelliği, Türkiye’de çalışıyor ancak iOS 18 betadan çıkıp final sürümü yayınlandığında durum değişebilir.

Telefon görüşmelerini yazıya dökme ve özetleme (Apple Intelligence gerektiriyor)

Notlar uygulamasında kaydedilen görüşmeler otomatik olarak yazıya dökülecek. Böylece görüşmede söylenen her şeyi dinleyebileceksiniz. Arama Kaydı notuna dokunarak konuşmanın dökümüne ulaşabileceksiniz. Özet düğmesine dokunarak aramada konuşulanların hızlı bir özetini alabilecek ve belli kelimeleri, ifadeleri aratabileceksiniz. Telefon aramasının yazılı halini bir nota ekleyebilecek veya Dosyalar uygulamasına kaydedebileceksiniz.

Arama geçmişini aratma

Apple, iOS 18’de Son Aramalar bölümüne arama özelliği ekledi. Artık gelen ve giden tüm aramalarınızı ve sesli mesajlarınızı aratabileceksiniz. Kişilerin telefon numarasını veya adlarını yazarak aradığınız, gelen veya cevaplayamadığınız aramaları daha hızlı bulabileceksiniz. Ad veya telefon numarasıyla birlikte aramanın tarihi, arama türünü (FaceTime gibi) aratabileceksiniz. Tümünü Gör seçeneğiyle arama yaparken daha fazla sonuç görebileceksiniz.

Kişi önerileri ve T9 arama

iOS 18’de tuş takımı (klavye) ekranında bir numara yazmaya başladığınızda aramak istediğiniz kişiye hızlıca ulaşabileceğiniz bir kişi listesi göreceksiniz. İlk veya ilk iki rakamını yazdığınızda kişi altındaki insan simgesine dokunarak telefon numarasıyla ilişkili tüm kişiler listelenecek. Buradan hızlıca arayabileceksiniz.

iOS 18, ayrıca T9 arama özelliğini getiriyor. Kişi öneri özelliğiyle ilişkili olarak, T9 karakterlerini kullanarak numaralar yerine isimleri aratabileceksiniz. Telefonunuzda Erkan adında biri varsa, E için 3, R için 7, K için 5, A için 2 ve N için 6 yazarak kişi kartını açabileceksiniz. T9 arama, nihayet iPhone’lara da geldi.

SIM kartlar arasında hızlı geçiş

iPhone’unuzda kişisel ve iş amaçlı iki SIM kart kullanıyorsanız, Denetim Merkezi’ni kullanarak arasında geçiş yapabileceksiniz. iOS’un önceki sürümlerinde Ayarlar uygulamasını kullanarak numaraları değiştirmeniz gerekiyordu.

Apple Intelligence ne zaman gelecek?

Yakında tanıtılacak iPhone 16 serisi de iOS 18 ile gelecek. WWDC24 etkinliğinde tanıtılan iOS 18 yapay zeka özellikleri Ekim ayındaki güncellemeyle iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisine gelecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 18 ile Telefon uygulamasına gelecek yeni özellikler