iOS 18 ile Telefon uygulamasına gelecek yeni özellikler

- Aramaları kaydetme (Apple Intelligence gerektiriyor)
- Telefon görüşmelerini yazıya dökme ve özetleme (Apple Intelligence gerektiriyor)
- Arama geçmişini aratma
- Kişi önerileri ve T9 arama
- SIM kartlar arasında hızlı geçiş
- Apple Intelligence ne zaman gelecek?
- Yorumlar
Aramaları kaydetme (Apple Intelligence gerektiriyor)
Arama devam ederken ses kaydedilecek ve sonra erişmek üzere Notlar uygulamasına aktarılacak. Notlar uygulamasını açtığınızda tarih ve saatle etiketlenmiş Arama Kaydı göreceksiniz.
iOS 18 arama kaydetme özelliği, Türkiye’de çalışıyor ancak iOS 18 betadan çıkıp final sürümü yayınlandığında durum değişebilir.
Telefon görüşmelerini yazıya dökme ve özetleme (Apple Intelligence gerektiriyor)
Notlar uygulamasında kaydedilen görüşmeler otomatik olarak yazıya dökülecek. Böylece görüşmede söylenen her şeyi dinleyebileceksiniz. Arama Kaydı notuna dokunarak konuşmanın dökümüne ulaşabileceksiniz. Özet düğmesine dokunarak aramada konuşulanların hızlı bir özetini alabilecek ve belli kelimeleri, ifadeleri aratabileceksiniz. Telefon aramasının yazılı halini bir nota ekleyebilecek veya Dosyalar uygulamasına kaydedebileceksiniz.
Arama geçmişini aratma
Apple, iOS 18’de Son Aramalar bölümüne arama özelliği ekledi. Artık gelen ve giden tüm aramalarınızı ve sesli mesajlarınızı aratabileceksiniz. Kişilerin telefon numarasını veya adlarını yazarak aradığınız, gelen veya cevaplayamadığınız aramaları daha hızlı bulabileceksiniz. Ad veya telefon numarasıyla birlikte aramanın tarihi, arama türünü (FaceTime gibi) aratabileceksiniz. Tümünü Gör seçeneğiyle arama yaparken daha fazla sonuç görebileceksiniz.
Kişi önerileri ve T9 arama
iOS 18’de tuş takımı (klavye) ekranında bir numara yazmaya başladığınızda aramak istediğiniz kişiye hızlıca ulaşabileceğiniz bir kişi listesi göreceksiniz. İlk veya ilk iki rakamını yazdığınızda kişi altındaki insan simgesine dokunarak telefon numarasıyla ilişkili tüm kişiler listelenecek. Buradan hızlıca arayabileceksiniz.
iOS 18, ayrıca T9 arama özelliğini getiriyor. Kişi öneri özelliğiyle ilişkili olarak, T9 karakterlerini kullanarak numaralar yerine isimleri aratabileceksiniz. Telefonunuzda Erkan adında biri varsa, E için 3, R için 7, K için 5, A için 2 ve N için 6 yazarak kişi kartını açabileceksiniz. T9 arama, nihayet iPhone’lara da geldi.
SIM kartlar arasında hızlı geçiş
iPhone’unuzda kişisel ve iş amaçlı iki SIM kart kullanıyorsanız, Denetim Merkezi’ni kullanarak arasında geçiş yapabileceksiniz. iOS’un önceki sürümlerinde Ayarlar uygulamasını kullanarak numaraları değiştirmeniz gerekiyordu.
Apple Intelligence ne zaman gelecek?
Yakında tanıtılacak iPhone 16 serisi de iOS 18 ile gelecek. WWDC24 etkinliğinde tanıtılan iOS 18 yapay zeka özellikleri Ekim ayındaki güncellemeyle iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisine gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.