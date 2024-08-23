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    iOS 18 ile Telefon uygulamasına gelecek yeni özellikler

    Apple, iOS 18 ile yeni özelliklerle güncellenmiş Telefon uygulamasını sunacak. iPhone kullananların uzun zamandır beklediği özelliklerden bazıları Apple Intelligence destekli olacak.
    iOS 18 telefon uygulamasına gelecek yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone’larda Telefon uygulamasını çok sık güncellemiyor ancak iOS 18 ile kullanışlı birçok yeni özellik ekledi. Yeni dikkat çekici özelliklerden bazıları Apple Intelligence uyumlu iPhone’larda (iPhone 15 Pro modelleri ve iPhone 16 serisi) kullanılabilecekken, bazıları iOS 18 yüklü tüm iPhone’larda kullanılabilecek.

    Aramaları kaydetme (Apple Intelligence gerektiriyor)

    iOS 18 arama kaydetme, yazıya dökme & özetleme Tam Boyutta Gör
    iOS 18 ile iPhone’da aramaları kaydedebilecek ve hatta telefon görüşmesinde konuşulanların özetini alabileceksiniz. Bir numarayı aradığınızda veya gelen aramayı yanıtladığınızda size aramanın bir kopyasını veren bir kayıt başlatabileceksiniz. Kaydı başlatmak için sol üst köşede çıkan kayıt düğmesine dokunmanız yeterli olacak. Kayıt düğmesine dokunduğunuzda karşı tarafa da konuşmanın kaydının alındığına dair sesli mesaj gidecek ancak onay seçeneği sunulmayacak. Dolayısıyla karşı taraf aramanın kaydedilmesini istemiyorsa, görüşmeyi sonlandırması gerekecek.

    Arama devam ederken ses kaydedilecek ve sonra erişmek üzere Notlar uygulamasına aktarılacak. Notlar uygulamasını açtığınızda tarih ve saatle etiketlenmiş Arama Kaydı göreceksiniz.

    iOS 18 arama kaydetme özelliği, Türkiye’de çalışıyor ancak iOS 18 betadan çıkıp final sürümü yayınlandığında durum değişebilir.

    Telefon görüşmelerini yazıya dökme ve özetleme (Apple Intelligence gerektiriyor)

    Notlar uygulamasında kaydedilen görüşmeler otomatik olarak yazıya dökülecek. Böylece görüşmede söylenen her şeyi dinleyebileceksiniz. Arama Kaydı notuna dokunarak konuşmanın dökümüne ulaşabileceksiniz. Özet düğmesine dokunarak aramada konuşulanların hızlı bir özetini alabilecek ve belli kelimeleri, ifadeleri aratabileceksiniz. Telefon aramasının yazılı halini bir nota ekleyebilecek veya Dosyalar uygulamasına kaydedebileceksiniz.

    Arama geçmişini aratma

    Apple, iOS 18’de Son Aramalar bölümüne arama özelliği ekledi. Artık gelen ve giden tüm aramalarınızı ve sesli mesajlarınızı aratabileceksiniz. Kişilerin telefon numarasını veya adlarını yazarak aradığınız, gelen veya cevaplayamadığınız aramaları daha hızlı bulabileceksiniz. Ad veya telefon numarasıyla birlikte aramanın tarihi, arama türünü (FaceTime gibi) aratabileceksiniz. Tümünü Gör seçeneğiyle arama yaparken daha fazla sonuç görebileceksiniz.

    Kişi önerileri ve T9 arama

    iOS 18’de tuş takımı (klavye) ekranında bir numara yazmaya başladığınızda aramak istediğiniz kişiye hızlıca ulaşabileceğiniz bir kişi listesi göreceksiniz. İlk veya ilk iki rakamını yazdığınızda kişi altındaki insan simgesine dokunarak telefon numarasıyla ilişkili tüm kişiler listelenecek. Buradan hızlıca arayabileceksiniz.

    iOS 18, ayrıca T9 arama özelliğini getiriyor. Kişi öneri özelliğiyle ilişkili olarak, T9 karakterlerini kullanarak numaralar yerine isimleri aratabileceksiniz. Telefonunuzda Erkan adında biri varsa, E için 3, R için 7, K için 5, A için 2 ve N için 6 yazarak kişi kartını açabileceksiniz. T9 arama, nihayet iPhone’lara da geldi.

    SIM kartlar arasında hızlı geçiş

    iPhone’unuzda kişisel ve iş amaçlı iki SIM kart kullanıyorsanız, Denetim Merkezi’ni kullanarak arasında geçiş yapabileceksiniz. iOS’un önceki sürümlerinde Ayarlar uygulamasını kullanarak numaraları değiştirmeniz gerekiyordu.

    Apple Intelligence ne zaman gelecek?

    Yakında tanıtılacak iPhone 16 serisi de iOS 18 ile gelecek. WWDC24 etkinliğinde tanıtılan iOS 18 yapay zeka özellikleri Ekim ayındaki güncellemeyle iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisine gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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