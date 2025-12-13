Giriş
    iOS 26.2, otomatik yazılım güncellemelerini etkinleştiriyor!

    iOS 26.2 güncellemesi bazı sorunlarla geldi. Kullanıcılar, yeni sürüme geçtikten sonra iPhone'un onay almadan otomatik yazılım indirme ve yüklemeyi etkinleştirdiğini bildiriyor.

    iOS 26.2 otomatik güncellemeleri etkinleştiriyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26.2 güncellemesini yakında zamanda yayınladı. Bu sürüm, kullanıcılara vadedilen yeni özellikleri sunuyor. Ancak, kurulum sonrası ekranda görünen ufak bir değişiklik var ki bahsetmek gerekiyor. Bazı kullanıcılar, güncellemenin açık onay alınmadan otomatik yazılım indirmelerini ve yüklemelerini etkinleştirdiğini bildiriyor. Bu değişiklik, yüklemeden sonraki son kurulum adımında ortaya çıkıyor. Yeni sürüme geçip geçmemekte kararsız kalan, beklemeyi tercih eden kullanıcılar için önemli bir gelişme.

    Kullanıcı onayı olmadan otomatik güncellemeler açılıyor

    Normalde “Yazılım güncellemesi tamamlandı” aşamasında devam düğmesine dokunur ve ana ekrana geçersiniz. Ancak, iOS 26.2’de bazı kullanıcılar, gelecekteki güncellemelerin otomatik olarak indirileceği ve yükleneceği konusunda bir uyarı gördüklerini ve devam düğmesine dokunduklarında bu seçeneğin otomatik olarak etkinleştirildiğini bildiriyor. Otomatik güncellemeleri etkinleştirmenizi sağlamayan “Yalnızca Otomatik Olarak İndir" seçeneği de çıkıyor ancak bu kurulum aşamasında kolayca gözden kaçırabileceğiniz şekilde çıkıyor.

    Otomatik güncelleme nasıl kapatılır?

    iPhone’unuzu iOS 26’ye güncellediyseniz, her ihtimale karşı ayarlarınızı tekrar kontrol etmenizde fayda var. Genel - Yazılım Güncelleme - Otomatik Güncellemeler bölümüne giderek gelecek güncellemelerin cihazınıza otomatik indirilip yüklenmemesi için Otomatik Yükle seçeneğini kapatabilirsiniz. Apple, her zaman iPhone’u en son sürüme güncellemeyi önerse de, buna kendiniz karar verin.

