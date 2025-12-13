iOS 26.2, otomatik yazılım güncellemelerini etkinleştiriyor!

Kullanıcı onayı olmadan otomatik güncellemeler açılıyor
Normalde “Yazılım güncellemesi tamamlandı” aşamasında devam düğmesine dokunur ve ana ekrana geçersiniz. Ancak, iOS 26.2’de bazı kullanıcılar, gelecekteki güncellemelerin otomatik olarak indirileceği ve yükleneceği konusunda bir uyarı gördüklerini ve devam düğmesine dokunduklarında bu seçeneğin otomatik olarak etkinleştirildiğini bildiriyor. Otomatik güncellemeleri etkinleştirmenizi sağlamayan “Yalnızca Otomatik Olarak İndir" seçeneği de çıkıyor ancak bu kurulum aşamasında kolayca gözden kaçırabileceğiniz şekilde çıkıyor.
Otomatik güncelleme nasıl kapatılır?
iPhone'unuzu iOS 26'ye güncellediyseniz, her ihtimale karşı ayarlarınızı tekrar kontrol etmenizde fayda var. Genel - Yazılım Güncelleme - Otomatik Güncellemeler bölümüne giderek gelecek güncellemelerin cihazınıza otomatik indirilip yüklenmemesi için Otomatik Yükle seçeneğini kapatabilirsiniz. Apple, her zaman iPhone'u en son sürüme güncellemeyi önerse de, buna kendiniz karar verin.