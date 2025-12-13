iOS 26.2, otomatik yazılım güncellemelerini etkinleştiriyor!

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26.2 güncellemesini yakında zamanda yayınladı. Bu sürüm, kullanıcılara vadedilen yeni özellikleri sunuyor. Ancak, kurulum sonrası ekranda görünen ufak bir değişiklik var ki bahsetmek gerekiyor. Bazı kullanıcılar, güncellemenin açık onay alınmadan otomatik yazılım indirmelerini ve yüklemelerini etkinleştirdiğini bildiriyor. Bu değişiklik, yüklemeden sonraki son kurulum adımında ortaya çıkıyor. Yeni sürüme geçip geçmemekte kararsız kalan, beklemeyi tercih eden kullanıcılar için önemli bir gelişme.

iOS 26.2 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Kullanıcı onayı olmadan otomatik güncellemeler açılıyor

Normalde “Yazılım güncellemesi tamamlandı” aşamasında devam düğmesine dokunur ve ana ekrana geçersiniz. Ancak, iOS 26.2’de bazı kullanıcılar, gelecekteki güncellemelerin otomatik olarak indirileceği ve yükleneceği konusunda bir uyarı gördüklerini ve devam düğmesine dokunduklarında bu seçeneğin otomatik olarak etkinleştirildiğini bildiriyor. Otomatik güncellemeleri etkinleştirmenizi sağlamayan “Yalnızca Otomatik Olarak İndir" seçeneği de çıkıyor ancak bu kurulum aşamasında kolayca gözden kaçırabileceğiniz şekilde çıkıyor.

Otomatik güncelleme nasıl kapatılır?

iPhone’unuzu iOS 26’ye güncellediyseniz, her ihtimale karşı ayarlarınızı tekrar kontrol etmenizde fayda var. Genel - Yazılım Güncelleme - Otomatik Güncellemeler bölümüne giderek gelecek güncellemelerin cihazınıza otomatik indirilip yüklenmemesi için Otomatik Yükle seçeneğini kapatabilirsiniz. Apple, her zaman iPhone’u en son sürüme güncellemeyi önerse de, buna kendiniz karar verin.

