iOS 26.2, tek seferlik kodla AirDrop paylaşma özelliği getiriyor

AirDrop tek seferlik kod özelliği ne işe yarıyor?
AirDrop'u tamamen kapatma, AirDrop'u yalnızca kişilerle sınırlama veya AirDrop'u 10 dakikalığına herkes için açma seçenekleri zaten mevcut. Kod tabanlı seçenek, kişi kartı oluşturmak istemediğiniz biriyle bağlantı kurmanıza olanak tanırken, yakınınızdaki herkes için AirDrop'u açmak zorunda kalmıyorsunuz. Tek seferlik kod paylaştığınız kişileri Ayarlar uygulamasını açıp Genel bölümüne dokunup AirDrop'u seçip "Bilinen AirDrop Kişilerini Yönet" seçeneğine dokunarak yönetebiliyorsunuz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: