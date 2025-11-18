iOS 26.2, tek seferlik kodla AirDrop paylaşma özelliği getiriyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26.2'nin üçüncü beta sürümünde kullanıcıların geçici dosya aktarımı için tek seferlik kod paylaşmalarına olanak tanıyan yeni AirDrop özelliğini kullanıma sundu. Yeni seçenek, birbirlerinin kişileri arasında olmayan kullanıcılar arasında, AirDrop'u herkese açmadan paylaşım yapılmasına olanak tanıyor.

AirDrop tek seferlik kod özelliği ne işe yarıyor?

Tam Boyutta Gör iOS 26.2 beta 3 sürümde Ayarlar - Genel - AirDrop altında "Bilinen AirDrop Kişilerini Yönet" başlıklı yeni bir bölüm yer alıyor. Açıklaması şu şekilde: "Tek seferlik kodu paylaştığınız kişiler otomatik olarak 30 gün boyunca sizi görür." Bu özellik, iki kişinin birbirlerini kişi olarak eklemelerine gerek kalmadan bir ay boyunca AirDrop üzerinden dosya paylaşmasına olanak tanıyor.

AirDrop'u tamamen kapatma, AirDrop'u yalnızca kişilerle sınırlama veya AirDrop'u 10 dakikalığına herkes için açma seçenekleri zaten mevcut. Kod tabanlı seçenek, kişi kartı oluşturmak istemediğiniz biriyle bağlantı kurmanıza olanak tanırken, yakınınızdaki herkes için AirDrop'u açmak zorunda kalmıyorsunuz. Tek seferlik kod paylaştığınız kişileri Ayarlar uygulamasını açıp Genel bölümüne dokunup AirDrop'u seçip "Bilinen AirDrop Kişilerini Yönet" seçeneğine dokunarak yönetebiliyorsunuz.

