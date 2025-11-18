Giriş
    iOS 26.2, tek seferlik kodla AirDrop paylaşma özelliği getiriyor

    iOS 26.2, iki iPhone kullanıcısının birbirini kişi olarak eklemesine gerek kalmadan geçici olarak dosya paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir AirDrop özelliği getiriyor. Peki, nasıl kullanılacak?

    iOS 26.2 AirDrop tek seferlik kod özelliği Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26.2'nin üçüncü beta sürümünde kullanıcıların geçici dosya aktarımı için tek seferlik kod paylaşmalarına olanak tanıyan yeni AirDrop özelliğini kullanıma sundu. Yeni seçenek, birbirlerinin kişileri arasında olmayan kullanıcılar arasında, AirDrop'u herkese açmadan paylaşım yapılmasına olanak tanıyor.

    AirDrop tek seferlik kod özelliği ne işe yarıyor?

    iOS 26.2 AirDrop kodu Tam Boyutta Gör
    iOS 26.2 beta 3 sürümde Ayarlar - Genel - AirDrop altında "Bilinen AirDrop Kişilerini Yönet" başlıklı yeni bir bölüm yer alıyor. Açıklaması şu şekilde: "Tek seferlik kodu paylaştığınız kişiler otomatik olarak 30 gün boyunca sizi görür." Bu özellik, iki kişinin birbirlerini kişi olarak eklemelerine gerek kalmadan bir ay boyunca AirDrop üzerinden dosya paylaşmasına olanak tanıyor.

    AirDrop'u tamamen kapatma, AirDrop'u yalnızca kişilerle sınırlama veya AirDrop'u 10 dakikalığına herkes için açma seçenekleri zaten mevcut. Kod tabanlı seçenek, kişi kartı oluşturmak istemediğiniz biriyle bağlantı kurmanıza olanak tanırken, yakınınızdaki herkes için AirDrop'u açmak zorunda kalmıyorsunuz. Tek seferlik kod paylaştığınız kişileri Ayarlar uygulamasını açıp Genel bölümüne dokunup AirDrop'u seçip "Bilinen AirDrop Kişilerini Yönet" seçeneğine dokunarak yönetebiliyorsunuz.

