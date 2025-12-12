iOS 26.2 güncellemesi yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone kullanıcılarının beklediği iOS 26.2 güncellemesini yayınladı. iOS 26.2 sürümü, hatırlatıcı zamanı geldiğinde alarmı etkinleştirme, kilit ekranındaki saatin saydamlığını değiştirme, AirDrop kodları ve Podcast uygulaması için yeni özellikler ekliyor.



iOS 26.2, Liquid Glass'a önemli iyileştirmeler getiriyor. Bu iyileştirmeler arasında, kullanıcılara saatin görünümü üzerinde daha fazla kontrol sağlayan yeni Kilit Ekranı ayarı ve Apple’ın WWDC 2025 etkinliğinde gösterdiğine benzer şekilde etkileşimleri daha hareketli hale getirme özelliği yer alıyor. Güncelleme ayrıca, 30 güne kadar kişilerinizde olmayan biriyle dosya paylaşmanıza olanak tanıyan tek seferlik AirDrop kod sistemi sunuyor.

Apple ayrıca Uyku Puanı işlevini de değiştirdi. Çok Düşük derecelendirmesi artık 0-40 arasında değişiyor (daha önce 0-29 arasındaydı). Ayrıca, Apple mükemmel yerine çok yüksek gece uykusu olarak adlandırıyor ve 96-100 arası puan alabildiğinizde bu bildirim geliyor. Apple Music için kullanıcılar artık internete bağlı olmadan şarkı sözlerini görebiliyor. CarPlay'de sabitlenmiş mesajları devre dışı bırakma, uygulama arşivinde oyunları boyuta göre sıralama, Podcast uygulamasının bölümleri otomatik olarak oluşturması gibi başka değişiklikler de mevcut.

iOS 26.2 güncellemesi neler getiriyor?

Apple Music

Favori Parçalar listesi, ana sayfa sekmesindeki En iyi Seçimler'de görünür

İndirilen parçalar için çevrimdışı şarkı sözleri, böylece onları internet bağlantısı olmadan görüntüleyebilirsiniz

Podcast'ler

Bahsedilen podcast'lere bağlantılar, dinlediğiniz bölümde bahsedilen diğer podcast'leri doğrudan oynatıcıdan ve dökümden görüp takip etmenizi sağlar

Oyunlar

Oyunlar arşivindeki filtreler, oyunları kategoriye, büyüklüğe ve daha fazlasına göre bulmanızı sağlar

Yeni biri liderliğe geçtiğinde sizi bilgilendiren oyun içi meydan okuma puan afişleri gerçek zamanlı olarak güncellenir

Backbone ve Razer gibi bağlı kumandalar için geliştirilmiş destek

Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler

Ek Kilitli Ekran saat özelleştirme seçeneği Liquid Glass görünümünü daha fazla veya daha az opak yaparak saat görünümünü daha fazla ayarlamanızı sağlar

Liquid Glass görünümünü daha fazla veya daha az opak yaparak saat görünümünü daha fazla ayarlamanızı sağlar Anımsatıcılar için Alarmlar , acil görevlerinizin üstesinden gelmenize yardımcı olur ve anımsatıcıyı işaretlemeye hazır değilseniz erteleme ve Canlı Etkinlik desteği sağlar

, acil görevlerinizin üstesinden gelmenize yardımcı olur ve anımsatıcıyı işaretlemeye hazır değilseniz erteleme ve Canlı Etkinlik desteği sağlar AirDrop kodları , gönderenin aktarımı tamamlamak için girmesi gereken bir kodu alıcının aygıtında sağlayarak bilinmeyen kişilerle AirDrop kullanırken güvenliği artırmak için ek bir doğrulama katmanı sağlar

, gönderenin aktarımı tamamlamak için girmesi gereken bir kodu alıcının aygıtında sağlayarak bilinmeyen kişilerle AirDrop kullanırken güvenliği artırmak için ek bir doğrulama katmanı sağlar Ev uygulamasında çoklu paket aksesuar eşleme , aynı ayarlama kodunu kullanarak birlikte satılan birden fazla aksesuarı kolayca kaydetmenizi sağlar

, aynı ayarlama kodunu kullanarak birlikte satılan birden fazla aksesuarı kolayca kaydetmenizi sağlar Erişilebilirlik ayarlarındaki uyarılar için flaş seçeneği, bir bildirim aldığınızda aygıt ekranının yanıp sönmesini sağlayan ek bir seçenek sunar

bir bildirim aldığınızda aygıt ekranının yanıp sönmesini sağlayan ek bir seçenek sunar Freeform'daki tablolar, sonsuz tuvale yapı kazandıran ve sığdırmak için akıllı bir şekilde yeniden boyutlandırılan hücrelerle metin, görüntü, belge ve çizim içerebilir

Apple Music arşivindeki ön sürüm albümlerinin yayımlanma zamanında hemen çalınamamasına neden olan bir sorunu düzeltir

Gizlilik ve Güvenlik ayarının kurumsal bir kuruluş tarafından yönetildiği şeklinde yanlış işaretlenebileceği bir sorunu düzeltir

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 26.2 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: