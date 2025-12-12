Giriş
    iOS 26.2 güncellemesi yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

    Apple, iOS 26 işletim sisteminin ikinci büyük güncellemesi olan iOS 26.2'yi yayınladı. iOS 26.2, anımsatıcılar için alarm, kilit ekranı değişiklikleri ve daha fazlasını içeriyor.

    Apple iPhone iOS 26.2 yayınlandı indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone kullanıcılarının beklediği iOS 26.2 güncellemesini yayınladı. iOS 26.2 sürümü, hatırlatıcı zamanı geldiğinde alarmı etkinleştirme, kilit ekranındaki saatin saydamlığını değiştirme, AirDrop kodları ve Podcast uygulaması için yeni özellikler ekliyor.


    iOS 26.2, Liquid Glass'a önemli iyileştirmeler getiriyor. Bu iyileştirmeler arasında, kullanıcılara saatin görünümü üzerinde daha fazla kontrol sağlayan yeni Kilit Ekranı ayarı ve Apple’ın WWDC 2025 etkinliğinde gösterdiğine benzer şekilde etkileşimleri daha hareketli hale getirme özelliği yer alıyor. Güncelleme ayrıca, 30 güne kadar kişilerinizde olmayan biriyle dosya paylaşmanıza olanak tanıyan tek seferlik AirDrop kod sistemi sunuyor.

    Apple ayrıca Uyku Puanı işlevini de değiştirdi. Çok Düşük derecelendirmesi artık 0-40 arasında değişiyor (daha önce 0-29 arasındaydı). Ayrıca, Apple mükemmel yerine çok yüksek gece uykusu olarak adlandırıyor ve 96-100 arası puan alabildiğinizde bu bildirim geliyor. Apple Music için kullanıcılar artık internete bağlı olmadan şarkı sözlerini görebiliyor. CarPlay'de sabitlenmiş mesajları devre dışı bırakma, uygulama arşivinde oyunları boyuta göre sıralama, Podcast uygulamasının bölümleri otomatik olarak oluşturması gibi başka değişiklikler de mevcut.

    iOS 26.2 güncellemesi neler getiriyor?

    Apple Music

    • Favori Parçalar listesi, ana sayfa sekmesindeki En iyi Seçimler'de görünür
    • İndirilen parçalar için çevrimdışı şarkı sözleri, böylece onları internet bağlantısı olmadan görüntüleyebilirsiniz

    Podcast'ler

    • Bahsedilen podcast'lere bağlantılar, dinlediğiniz bölümde bahsedilen diğer podcast'leri doğrudan oynatıcıdan ve dökümden görüp takip etmenizi sağlar

    Oyunlar

    • Oyunlar arşivindeki filtreler, oyunları kategoriye, büyüklüğe ve daha fazlasına göre bulmanızı sağlar
    • Yeni biri liderliğe geçtiğinde sizi bilgilendiren oyun içi meydan okuma puan afişleri gerçek zamanlı olarak güncellenir
    • Backbone ve Razer gibi bağlı kumandalar için geliştirilmiş destek

    Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler

    • Ek Kilitli Ekran saat özelleştirme seçeneği Liquid Glass görünümünü daha fazla veya daha az opak yaparak saat görünümünü daha fazla ayarlamanızı sağlar
    • Anımsatıcılar için Alarmlar, acil görevlerinizin üstesinden gelmenize yardımcı olur ve anımsatıcıyı işaretlemeye hazır değilseniz erteleme ve Canlı Etkinlik desteği sağlar
    • AirDrop kodları, gönderenin aktarımı tamamlamak için girmesi gereken bir kodu alıcının aygıtında sağlayarak bilinmeyen kişilerle AirDrop kullanırken güvenliği artırmak için ek bir doğrulama katmanı sağlar
    • Ev uygulamasında çoklu paket aksesuar eşleme, aynı ayarlama kodunu kullanarak birlikte satılan birden fazla aksesuarı kolayca kaydetmenizi sağlar
    • Erişilebilirlik ayarlarındaki uyarılar için flaş seçeneği, bir bildirim aldığınızda aygıt ekranının yanıp sönmesini sağlayan ek bir seçenek sunar
    • Freeform'daki tablolar, sonsuz tuvale yapı kazandıran ve sığdırmak için akıllı bir şekilde yeniden boyutlandırılan hücrelerle metin, görüntü, belge ve çizim içerebilir
    • Apple Music arşivindeki ön sürüm albümlerinin yayımlanma zamanında hemen çalınamamasına neden olan bir sorunu düzeltir
    • Gizlilik ve Güvenlik ayarının kurumsal bir kuruluş tarafından yönetildiği şeklinde yanlış işaretlenebileceği bir sorunu düzeltir
