Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 26.3.1 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

    Apple, yeni MacBook Neo bilgisayarını tanıttığı gün sürpriz bir şekilde iOS 26.3.1 sürümünü yayınladı. Yeni iOS 26 güncellemesi neler getiriyor?                 

    iphone ios 26.3.1 güncelleme indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple, geliştiriciler ve genel test kullanıcıları için iOS 26.4 beta döngüsünü çoktan başlattı. Şimdi de kararlı sürümdeki herkese ufak bir güncelleme yayınladı. iPhone’lar için iOS 26.3.1 güncellemesi, hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeriyor.

    iOS 26.3.1 güncellemesi neler getiriyor?

    Güncelleme, Apple'ın iPhone için bir dizi yeni özellik ekleyen iOS 26.3'ü yayınlamasından iki hafta sonra geldi. iOS 26.3, Apple ve Google arasındaki ortak işbirliğinin bir parçası olarak geliştirilen yeni Android'e Aktar sistemini getirdi. Ayrıca kesin konumu sınırla adlı yeni bir gizlilik özelliği de ekledi.

    iOS 26.3.1, hata düzeltmelerine ve iyileştirmelere odaklanıyor. Apple'ın sürüm notlarına göre, iOS 26.3.1 güncellemesi yeni Studio Display ve Studio Display XDR için destek ekliyor ve hata düzeltmeleri içeriyor. Ancak, Apple’ın hangi hataları düzelttiği belli değil.

    iPhone’lar için bir sonraki büyük sürüm iOS 26.4 olacak. Apple’ın güncellemeyi Mart sonu, Nisan başı gibi yayınlaması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 saat önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 saat önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bosch buzdolabı sürekli çalışıyor araba stop ettikten sonra fan neden çalışır arçelik çamaşır makinesi başlat düğmesi yanıp sönüyor termal macun yerine ne kullanılır ford puma triger zincir mi kayış mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26
    Samsung Galaxy S26
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum