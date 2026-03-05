iOS 26.3.1 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

iOS 26.3.1 güncellemesi neler getiriyor?
Güncelleme, Apple'ın iPhone için bir dizi yeni özellik ekleyen iOS 26.3'ü yayınlamasından iki hafta sonra geldi. iOS 26.3, Apple ve Google arasındaki ortak işbirliğinin bir parçası olarak geliştirilen yeni Android'e Aktar sistemini getirdi. Ayrıca kesin konumu sınırla adlı yeni bir gizlilik özelliği de ekledi.
iOS 26.3.1, hata düzeltmelerine ve iyileştirmelere odaklanıyor. Apple'ın sürüm notlarına göre, iOS 26.3.1 güncellemesi yeni Studio Display ve Studio Display XDR için destek ekliyor ve hata düzeltmeleri içeriyor. Ancak, Apple’ın hangi hataları düzelttiği belli değil.
iPhone'lar için bir sonraki büyük sürüm iOS 26.4 olacak. Apple'ın güncellemeyi Mart sonu, Nisan başı gibi yayınlaması bekleniyor.
