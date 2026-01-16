iOS 26.3 ne zaman çıkacak, hangi yeniliklerle gelecek?

iOS 26.3 ile gelecek yeni özellikler ve değişiklikler
Duvar kağıdı güncellemesi içeriği daha net bir şekilde düzenlerken, Android’e aktarma seçeneği Apple ve Google arasındaki iş birliğinin sonucu. Bu özellik, iPhone ve Android cihazlar arasında veri aktarımını basitleştirmeyi amaçlıyor. Google, iPhone'a geçiş yapan kullanıcılar için benzer bir araç sunuyor.
AB'deki kullanıcılar için, bildirim yönlendirme, daha önce yalnızca Apple Watch ile sınırlı olan bir özelliği kopyalayarak üçüncü taraf akıllı saatlere ve giyilebilir cihazlara genişletilecek. Bu değişiklik, daha geniş cihaz yelpazesiyle uyumluluğu artıracak.
iOS 26.3 çıkış tarihi ne zaman?
iOS 26.3, Ocak ayı sonlarına doğru gelecek. Geçmiş iOS x.3 sürüm yayınlanma tarihlerine bakarak, iOS 26.3 güncellemesinin 26 Ocak Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: