Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 26.3 ne zaman çıkacak, hangi yeniliklerle gelecek?

    Apple, hata düzeltmeleri içeren iOS 26.2.1 güncellemesini her an yayınlayabilir ancak yeni özellikler içeren bir sonraki iPhone güncellemesi iOS 26.3 olacak. İşte beklenen iOS 26.3 çıkış tarihi:

    ios 26.3 yenilikler neler & çıkış tarihi ne zaman Tam Boyutta Gör
    Apple, bu ayın sonlarına doğru gelmesi beklenen bir sonraki büyük iPhone güncellemesi olan iOS 26.3'ü hazırlıyor. Şirket, hata düzeltmeleri içeren iOS 26.2.1 güncellemesini de her an yayınlayabilirken, iOS 26.3'ün iPhone kullanıcıları için yeni özellikler ve iyileştirmeler getirmesi bekleniyor.

    iOS 26.3 ile gelecek yeni özellikler ve değişiklikler

    iOS 26.3 yenilikleri (beklenen) Tam Boyutta Gör
    Şimdiye kadar yayınlanan beta sürümlere göre, iOS 26.3, kapsamlı değişiklikler sunmayacak. Yeni iOS 26 sürümü, Hava Durumu ve Astronomi'yi ayıran ve ek Hava Durumu seçenekleri ekleyen yeni duvar kağıdı düzeni, cihazlar arasında daha kolay geçiş için Android'e aktarma seçeneği, AB ülkelerindeki kullanıcılar için Apple dışı giyilebilir cihazlara bildirim yönlendirme, güvenli RCS mesajlaşma getirecek.

    Duvar kağıdı güncellemesi içeriği daha net bir şekilde düzenlerken, Android’e aktarma seçeneği Apple ve Google arasındaki iş birliğinin sonucu. Bu özellik, iPhone ve Android cihazlar arasında veri aktarımını basitleştirmeyi amaçlıyor. Google, iPhone'a geçiş yapan kullanıcılar için benzer bir araç sunuyor.

    AB'deki kullanıcılar için, bildirim yönlendirme, daha önce yalnızca Apple Watch ile sınırlı olan bir özelliği kopyalayarak üçüncü taraf akıllı saatlere ve giyilebilir cihazlara genişletilecek. Bu değişiklik, daha geniş cihaz yelpazesiyle uyumluluğu artıracak.

    iOS 26.3 çıkış tarihi ne zaman?

    iOS 26.3, Ocak ayı sonlarına doğru gelecek. Geçmiş iOS x.3 sürüm yayınlanma tarihlerine bakarak, iOS 26.3 güncellemesinin 26 Ocak Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    downpipe muayeneden geçer mi realtek pcıe gbe family controller nedir en iyi dört mevsim lastik opel astra 1.6 edition plus yorum citroen c4 grand picasso 1.6 e-hdi yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum