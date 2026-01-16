iOS 26.3 ne zaman çıkacak, hangi yeniliklerle gelecek?

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, bu ayın sonlarına doğru gelmesi beklenen bir sonraki büyük iPhone güncellemesi olan iOS 26.3'ü hazırlıyor. Şirket, hata düzeltmeleri içeren iOS 26.2.1 güncellemesini de her an yayınlayabilirken, iOS 26.3'ün iPhone kullanıcıları için yeni özellikler ve iyileştirmeler getirmesi bekleniyor.

iOS 26.3 ile gelecek yeni özellikler ve değişiklikler

Tam Boyutta Gör Şimdiye kadar yayınlanan beta sürümlere göre, iOS 26.3, kapsamlı değişiklikler sunmayacak. Yeni iOS 26 sürümü, Hava Durumu ve Astronomi'yi ayıran ve ek Hava Durumu seçenekleri ekleyen yeni duvar kağıdı düzeni, cihazlar arasında daha kolay geçiş için Android'e aktarma seçeneği, AB ülkelerindeki kullanıcılar için Apple dışı giyilebilir cihazlara bildirim yönlendirme, güvenli RCS mesajlaşma getirecek.

Duvar kağıdı güncellemesi içeriği daha net bir şekilde düzenlerken, Android’e aktarma seçeneği Apple ve Google arasındaki iş birliğinin sonucu. Bu özellik, iPhone ve Android cihazlar arasında veri aktarımını basitleştirmeyi amaçlıyor. Google, iPhone'a geçiş yapan kullanıcılar için benzer bir araç sunuyor.

AB'deki kullanıcılar için, bildirim yönlendirme, daha önce yalnızca Apple Watch ile sınırlı olan bir özelliği kopyalayarak üçüncü taraf akıllı saatlere ve giyilebilir cihazlara genişletilecek. Bu değişiklik, daha geniş cihaz yelpazesiyle uyumluluğu artıracak.

iOS 26.3 çıkış tarihi ne zaman?

iOS 26.3, Ocak ayı sonlarına doğru gelecek. Geçmiş iOS x.3 sürüm yayınlanma tarihlerine bakarak, iOS 26.3 güncellemesinin 26 Ocak Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

